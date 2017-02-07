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 В Запорожье полиция задержала наркобарона по прозвищу "Чех". Изъято наркотиков на сумму 20 миллионов гривен. ВИДЕО

Запорожские полицейские задержали местного наркобарона по прозвищу "Чех".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, при обысках полиция изъяла наркотических средств на общую сумму около 20 миллионов гривен. Среди конфискованного - три килограмма кокаина, почти одна тысяча таблеток экстази. Наркодельцы продавали героин, метадон, амфетамин, марихуану, опий и гашиш.

"Задержаны три гражданина. Один из них отвечающий непосредственно за хранение и за всю схему работы. Его прозвище "Чех". Ранее судимый за аналогичные преступления, кроме того, за разбои и грабежи", - говорит начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша.

У задержанных нашли два пистолета ТТ, охотничье ружье и патроны.



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Или, наоборот, напомнили старую мудрость: рука дающего да не оскудеет, рука берущего да не отсохнет.
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Кто-ньть помнит львовского деда Чапая? Сколько раз его задерживали и отпускали? Сотня наберется?
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Местные менты сами и сдали. Теперь за "крышу" будут просить больше. Плюс судья, который его выпустит свою долю получит. А наркоты нашли на 20 лямов. Ха-ха-ха. Я думаю, что её там было на 500 лямов. Но остальное уже поделили. Так, что просто перераспределение сфер влияния.
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Наш гуманный суд выпустит чеха под залог каких то 100-200 тысяч. И на этом все закончится. Да здравствует самый гуманный суд в мире.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Запорожье полиция задержала наркобарона по прозвищу "Чех". Изъято наркотиков на сумму 20 миллионов гривен. ВИДЕО
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