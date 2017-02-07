 В Запорожье полиция задержала наркобарона по прозвищу "Чех". Изъято наркотиков на сумму 20 миллионов гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, при обысках полиция изъяла наркотических средств на общую сумму около 20 миллионов гривен. Среди конфискованного - три килограмма кокаина, почти одна тысяча таблеток экстази. Наркодельцы продавали героин, метадон, амфетамин, марихуану, опий и гашиш.
"Задержаны три гражданина. Один из них отвечающий непосредственно за хранение и за всю схему работы. Его прозвище "Чех". Ранее судимый за аналогичные преступления, кроме того, за разбои и грабежи", - говорит начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша.
У задержанных нашли два пистолета ТТ, охотничье ружье и патроны.
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