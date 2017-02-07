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 Политика Украины
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Все про:ВР (21980) законопроект (1755) янтарь (471)

 Провал законопроекта о добыче янтаря - это госизмена, - Розенблат. ВИДЕО

Депутаты Верховной Рады Украины провалили во втором чтении законопроект № 1351–1 "Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях и проявлениях, не имеющих промышленного значения". Соавторы проекта назвали это госизменой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Соавтор законопроекта депутат от БПП Владимир Арешонков обвинил депутатов, не подержавших данный проект, в нежелании обеспечить жителей Полесья рабочими местами.

"Их логика (депутатов, - ред.) состоит в том, что должна быть государственная монополия на добычу янтаря и на весь механизм, связанный с реализацией обеспечения прав трудящихся. Но у нас один вопрос: если государственная монополия, то насколько сегодня эффективно государство управляет этими процессами? Ответ однозначно "нет". Поэтому мы искали пути, каким образом создать условия, чтобы территориальные общины и люди, проживающие там - а это в первую очередь полесские районы, где мало рабочих мест - могли выжить и обеспечить материальный быт своих семей. Идея была в том, чтобы обеспечить этих людей легально рабочими местами", - заявил политик.

Он отметил, что правительство срочно должно внести другой законопроект, в котором будут урегулированы все эти вопросы.

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Его коллега по фракции Борислав Розенблат заявил, что "средства с этого закона были бы направлены на местных жителей и для создания местных бюджетов".

Он назвал госизменой действия фракции "Оппозиционного блока", не давшей ни одного голоса за данный законопроект и за возвращение его ко второму чтению.

"Люди, требующие сегодня создания рабочих мест, ратуют за то, что нужно повысить социальные стандарты, все сделали для того, чтобы этого не сделать", - добавил политики.


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Більше того - там більше 400 ховрахів - тупих , жадібних і ненаситних ...
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Это тот "товарищ", что за декларировал 130 млн и только 1 из них легально получен.
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Який би не був "товарищ", але проблему видобутку бурштину потрібно вирішити законодавче потрібно негайно))) Це здіпець, три роки безплідного базікання наколо , відносно, невиликої проблеми)))
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После общения с таким "простым" копачем, который заявлял, что бурштын это ответ на вопрос, почему свадьба дочери на 400 человек продолжительностью в неделю, это вообще не проблема. Я понял, что нехрен уничтожать природу, ради зажраных тварей
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А как орал по экранам телевизора(до Декларации), какой он бедный и на депутатскую зарплату невозможно выжить.
П.дар!
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Що ви до нього доє...сь, він в одному правий---проблема видобутку має бути вирішена негайно, задовбали ці війни-там контрабас, там ліс-кругляк тут бурштин, це все схемки розкрадання України, як держави і обкрадання її громадян ))))
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Liza Bogutskaya
about an hour ago
Безусловно, Андрей Сенченко знает много и его свидетельства на Суде, который обязательно состоится, возможно будут ключевыми.
Я очень хорошо помню, как Андрей Виленович рассказывал о том, что Кличко "расписывал шахматку" в то время, когда необходимо было принимать срочные решения по Крыму. Виталику тогда были важны сферы его влияния, а не целостность Украины.
Я помню конфликт Сенченко и Яценюка, когда последний решил вести бизнес с Крымом. Я очень хорошо помню, как практически одновременно, в марте или апреле 14 года Россия и Украина приняли законы о СЭЗ в Крыму. Нам, крымчанам, это было не просто видно. Такое впечатление было, что то, чего не видят на материке, мы там рассматриваем все под лупой. Настолько очевидными были продажные действия нашей власти, что невозможно было представить себе, что это что-то другое, а не банальная продажа Крыма россии.
На скамью подсудимых сядут все. И яценюк, и гройсман, и парубий, и турчинов... Порошенко не сядет. В этом я уверена. Он закончит хуже. Не в этом году, к сожалению.
Советую почитать о том, как это все происходит. Как узаконивается торговля с врагом.
Вот такая у нас гибридная власть.
"Расписывается шахматка".
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Честно говоря у нас был бизнес в Крыму до оккупации. И когда кацапы его оттяпали, мы правдами и неправдами всё лето 14 года вывозили оборудование с Феодосии и готовую продукцию. Наши сотрудники там как могли помогали нашему батальону морпехов. Скажу честно - основная масса местных сепаратистские идеи не поддерживали. Правда это обусловлено тем что люди в этом регионе Крыма работали в сельском хозяйстве и хорошо понимали последствия, а не сдавали койки в найм. Потом всё остановилось.... а там ещё было оборудование купленное по кредиту в банке. Вытягивали с таким трудом.... ну не дарить же этим вы.лядкам. Последние две машины казачки "арестовали". В общем за мзду выпустили с той стороны оформили даже ГТД. Этот маразм.... а здесь мы ввозили наше оборудование из СЭС "Крым".... Короче бредский бред....
В результате мы там конечно кое-что оставили, но дел не больше не имеем. Специалисты - выехали на новое место работы. Я это к чему? Мы чётко понимали риски и перспективы, точнее их отсутствие и главным был вопрос принципа и патриотизма.
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Аналогичная ситуация практически, только с россией. Был бизнес там не большой, но ввозили препараты из-за границы через россию в Украину (медицинская сфера). Не могли возить на прямую потому что такие поборы у нас, что пришлось ровно столько же отдать за официальные документы сколько вообще было вложено в сам бизнес. И вот началась война, граница закрылась, товар и деньги в эрефии, что делать? 1.5 года все выводили всеми правдами и неправдами, спасибо хоть партнеры российские оказались людьми а не сволочами. Между прочим наша Украинская сторона была очень жесткая на границы и поборы были в разы больше чем со стороны эрефии. Но так как тоже патриоты, тему закрыли раз и навсегда. Теперь помогаем родной стране, да вот только правители в ней сволочи и крахоборы.
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Хотел патриот Розенблат оседлать эту тему, да свято место пусто не бывает. Аваков без всяких законов там рулит и видит, что это хорошо!
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Да, это провал мойша! А всегда в последнее время задаю себе вопрос, почему после революции достоенства украинского народа к власти пришли жиды, вернее резко все вылезли на свет из тени.
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Это как если бы легализовать копанки на Донбассе?
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с одной разницей, шо бабла столько не вымоешь....
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Да нет, уважаемый! Копанки тоже требовали капвложений, а главное неимоверное количество рабского, каторжного труда.Бурштын, по сравнению с копанками -халява.
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Гос измена - это наша Раша Рада. Все остальное - производное
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Это не измена, а праститутка, кто заплатил, тот и рыбу жарит.
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Комітет підтримав повернення податкової міліції. Напевне, вже сьогодні намагатимуться протягнути це і через Раду .Пішло пожвавлення в залі,тут мона підзаробити,хоча по бурштину уже хтось сьогодні прото не нажимаючи кнопки поповнив собі рахунок,оце житття,один суцільний джек-пот,нажав упали гроші,не нажав теж саме,красота
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Бедная Петя эмбицыл. Трамп первым вопросом спросит откуда бурштын ? Бабла не даст .
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Их логика (депутатов - ред.) состоит в том, что должна быть государственная монополия на добычу янтаря и на весь механизм, связанный с реализацией обеспечения прав трудящихся.
Молодцы депутаты, правильно, что заблокировали, пусть исправляют законопроект.
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"Коалиция" совершила госизмену и не проголосовала? Югий Витальевич, тут порохатый явку с повиной написал. Та и еще и подельников сдал
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пусть валят в шахты... а крышевальщики на нары...розенблаты на родину..задрали....
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Жопинблок дает или не дает по указанию с банковой. Так что не кипятись борух, а разбирайся в своей консерватории, кто с контрабасом не согласен
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Та вообще неожиданый поворот событий.. а то Украинцы уже подумали.. Шо Мабуть примут.. ой ну фуух все как обычно ..
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Госизмена по украински - это когда что-то делается не в интересах еврейских олигархов.
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"Провал законопроекта о добыче янтаря - это госизмена, - Розенблат" - у Вас же есть коалиция, Вы же об этом всех уверяете, так в чем проблема? Госизменники окопались в коалиции? Или у Вас коалиции нет?
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Розенблаты, вальцманы, гройсманы, рабиновичи... а что вообще в Украине происходит?
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Проблема видобутку має бути вирішена негайно, раз і назавжди ,надра належать всьому народу України, тобто державі )))))
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Прокурорські так просто міліардний бізнес не віддадуть. Невже хочуть , шоб їх як Януковича ? Алеж буде хуже і тій тімашенко , тай всим підспівувачувам. Дивитися ніхто не буде патріот чи ригик , різатимуть всіх в кого гроші є.
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вполне возможно что так оно и есть
но где ваша коалиция вы же по сути их всех в госизмене обвиняете
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Когда обезжиренный жи2яра начинает так ръяно заботиться об Украине, возникает немедленное желание пересчитать мелочь в кармане
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Досрочные , парламентские - неизбежны . Могу даже сказать , хто наберет большинство . Та вы и сами , вероятно знаете ...
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Рабочие места для народа - копайте шо хотите, копайте где хотите, копайте скоко хотите и когда хотите.
Так, решение вопроса занятости населения запишите за нами.

Копанки розенблатов

похуй что оставите детям и внукам


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Барыги проталкивают свои бумажки под шумок? На х@й,гниды! Только госмонополия.
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100% Надра належать народу України і крапка!!!!!))))
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Каким шатуном ты это не называй, но на деле это называется отсутствием парламентской коалиции в Раде.
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Да , украинцы достойны такой убогой жизни , которую влачат уже несколько сотен лет !!! Ибо сами являются авторами тех пещерных и средневековых законов и правил , иезуитство и варварство которых , по своей античеловеческой сути , может лишь состязаться с российскими или азиатскими .
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госизмена это , что у власти брехливые подонки бпп и нф
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ОппАзиционной блок должен быть уничтожен , вместе с его покровителем Порошокиным .
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скоко важных людей без бабла останется...это несерьезно...и не в этой жизни...3 года рожали этот законопроект и наконец-то родили, а теперь надо рожать его обратно...
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Нужно легализировать в формате частного бизнеса, налоговики будут дрючить страшнее оборотней, у них план налоговых сборов. А то как работает гос монополия видно по текущему результату, или по любым другим дебильным гос монополиям.
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noname ‏@newp0st 3 ч.3 часа назад

@Mitridatua1 @7w7w7w С такими темпами,Украина развалится к ебеням.Такого бля.....а не было даже при Януковиче.
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Ахаха за этот коммент, депутат Борислав Береза меня забанил на F: )))))

Дорогие депутаты!!! Прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроэкты, не принимать новые законы, не вносить поправки в старые..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они только в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок, коррупция, полная катастрофа...
Побудьте дома, с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествовать, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там или на охоту свалите, любовниц навестите, по музеям, рынкам, бутикам, торговым центрам полазьте, больничный возьмите на годик, полтора, займитесь чем нибуть полезным, просто исчезните... Но прошу вас!!! Забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" на Украину... я понимаю, что вы "рветесь в бой", что у вас "руки чешутся", что вы считаете себя единственными и неповторимыми "спасителями" несчастной страны, что у вас в одном месте шило и вам хочется поуправлять, пораспределять, похозяйничать, почувствовать свою значимость, но... ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
П.с.: Так же эта просьба касается АП, Кабмин, НБУ и других "благодетелей"...
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Закон принимать нужно, разрешения на добычу янтаря должны быть в виде лицензий в стоимость которых включать в том числе и средства на восстановление экосистемы. Но в нашей стране куй его примут, потому как мзда оседает не у государства, а в карманах хапуг. П.С. хотя если бабло будет оседать у государства его все равно спиздят, а на экосистему денег не хватит(
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Хахаха, Санек, между хапугами и государством давно пора ставить знак = равенства…
Пора уже выкорчевывать этот тупой культ этатизма из своих черепушечек...
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Если депутами руководят русские жоны получившие указли мордвы и смс передают что надо говорить,
снять порошенко
порошенко и тимошенко путинские.. и....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПровал законопроекта о добыче янтаря - это госизмена, - Розенблат. ВИДЕО
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