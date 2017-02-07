 Провал законопроекта о добыче янтаря - это госизмена, - Розенблат. ВИДЕО

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Соавтор законопроекта депутат от БПП Владимир Арешонков обвинил депутатов, не подержавших данный проект, в нежелании обеспечить жителей Полесья рабочими местами.
"Их логика (депутатов, - ред.) состоит в том, что должна быть государственная монополия на добычу янтаря и на весь механизм, связанный с реализацией обеспечения прав трудящихся. Но у нас один вопрос: если государственная монополия, то насколько сегодня эффективно государство управляет этими процессами? Ответ однозначно "нет". Поэтому мы искали пути, каким образом создать условия, чтобы территориальные общины и люди, проживающие там - а это в первую очередь полесские районы, где мало рабочих мест - могли выжить и обеспечить материальный быт своих семей. Идея была в том, чтобы обеспечить этих людей легально рабочими местами", - заявил политик.
Он отметил, что правительство срочно должно внести другой законопроект, в котором будут урегулированы все эти вопросы.
Его коллега по фракции Борислав Розенблат заявил, что "средства с этого закона были бы направлены на местных жителей и для создания местных бюджетов".
Он назвал госизменой действия фракции "Оппозиционного блока", не давшей ни одного голоса за данный законопроект и за возвращение его ко второму чтению.
"Люди, требующие сегодня создания рабочих мест, ратуют за то, что нужно повысить социальные стандарты, все сделали для того, чтобы этого не сделать", - добавил политики.
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П.дар!
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about an hour ago
Безусловно, Андрей Сенченко знает много и его свидетельства на Суде, который обязательно состоится, возможно будут ключевыми.
Я очень хорошо помню, как Андрей Виленович рассказывал о том, что Кличко "расписывал шахматку" в то время, когда необходимо было принимать срочные решения по Крыму. Виталику тогда были важны сферы его влияния, а не целостность Украины.
Я помню конфликт Сенченко и Яценюка, когда последний решил вести бизнес с Крымом. Я очень хорошо помню, как практически одновременно, в марте или апреле 14 года Россия и Украина приняли законы о СЭЗ в Крыму. Нам, крымчанам, это было не просто видно. Такое впечатление было, что то, чего не видят на материке, мы там рассматриваем все под лупой. Настолько очевидными были продажные действия нашей власти, что невозможно было представить себе, что это что-то другое, а не банальная продажа Крыма россии.
На скамью подсудимых сядут все. И яценюк, и гройсман, и парубий, и турчинов... Порошенко не сядет. В этом я уверена. Он закончит хуже. Не в этом году, к сожалению.
Советую почитать о том, как это все происходит. Как узаконивается торговля с врагом.
Вот такая у нас гибридная власть.
"Расписывается шахматка".
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В результате мы там конечно кое-что оставили, но дел не больше не имеем. Специалисты - выехали на новое место работы. Я это к чему? Мы чётко понимали риски и перспективы, точнее их отсутствие и главным был вопрос принципа и патриотизма.
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РашаРада. Все остальное - производное
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Молодцы депутаты, правильно, что заблокировали, пусть исправляют законопроект.
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но где ваша коалиция вы же по сути их всех в госизмене обвиняете
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Так, решение вопроса занятости населения запишите за нами.
Копанки розенблатов
похуй что оставите детям и внукам
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Элита, народные, державники... млять.....
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@newp0st 3 ч.3 часа назад @Mitridatua1 @7w7w7w С такими темпами,Украина развалится к ебеням.Такого бля.....а не было даже при Януковиче.
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Дорогие депутаты!!! Прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроэкты, не принимать новые законы, не вносить поправки в старые..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они только в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок, коррупция, полная катастрофа...
Побудьте дома, с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествовать, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там или на охоту свалите, любовниц навестите, по музеям, рынкам, бутикам, торговым центрам полазьте, больничный возьмите на годик, полтора, займитесь чем нибуть полезным, просто исчезните... Но прошу вас!!! Забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" на Украину... я понимаю, что вы "рветесь в бой", что у вас "руки чешутся", что вы считаете себя единственными и неповторимыми "спасителями" несчастной страны, что у вас в одном месте шило и вам хочется поуправлять, пораспределять, похозяйничать, почувствовать свою значимость, но... ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
П.с.: Так же эта просьба касается АП, Кабмин, НБУ и других "благодетелей"...
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Пора уже выкорчевывать этот тупой культ этатизма из своих черепушечек...
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снять порошенко
порошенко и тимошенко путинские.. и....
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