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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман согласился обсудить с депутатами готовящийся меморандум с МВФ, - Ляшко. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман согласился встретиться с народными депутатами от Радикальной партии, чтобы обсудить их замечания к меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава политсилы Олег Ляшко.

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"Только что у нас состоялся разговор с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Мы вместе с моим коллегой Виктором Галасюком пообщались с ним на тему меморандума", - рассказал он.

По его словам, документ не может быть подписан без публичного обсуждения, потому что условия, выставляемые в меморандуме, фактически превращают Украину в сырьевой придаток и консервируют бедность. "Новый меморандум должен обсуждаться - публично, подчеркиваю - при участии лидеров фракций, при участии общественности", - подчеркнул парламентарий.

По информации Ляшко, Гройсман согласился встретиться с депутатами, чтобы проинформировать их о документе. "Мы надеемся, что Президент Порошенко также согласится на эту встречу по обсуждению условий нового меморандума до его подписания", - сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для продолжения сотрудничества с МВФ Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, открыть земельный рынок", - эксперт ТПП Куренков

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что его ведомство уверено в получении четырех траншей от Международного валютного фонда в 2017 году.



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радиКАЛ хочет долю... но судя по активности юГика - получит дулю.
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Ляшко,ты должен быть на блокаде оккупанта и сепаратистов Донбасса,а не в Киеве жопу греть.Помогайте ветеранам АТО. Разбирайте и подрывайте железную дорогу, ведущую к врагу.
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В условия Меморандума должны включить увеличения возраста выхода депутатов на пенсию до 110 лет, а всех остальных до 100 лет. Снизить зарплату до 30 долларов в месяц, а депутатам платить по 40 долларов за трудную и тяжелую работу.
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Вилоносец уже смыл свой тропический загар
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман согласился обсудить с депутатами готовящийся меморандум с МВФ, - Ляшко. ВИДЕО
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