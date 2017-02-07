 Гройсман согласился обсудить с депутатами готовящийся меморандум с МВФ, - Ляшко. ВИДЕО

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"Только что у нас состоялся разговор с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Мы вместе с моим коллегой Виктором Галасюком пообщались с ним на тему меморандума", - рассказал он.
По его словам, документ не может быть подписан без публичного обсуждения, потому что условия, выставляемые в меморандуме, фактически превращают Украину в сырьевой придаток и консервируют бедность. "Новый меморандум должен обсуждаться - публично, подчеркиваю - при участии лидеров фракций, при участии общественности", - подчеркнул парламентарий.
По информации Ляшко, Гройсман согласился встретиться с депутатами, чтобы проинформировать их о документе. "Мы надеемся, что Президент Порошенко также согласится на эту встречу по обсуждению условий нового меморандума до его подписания", - сказал политик.
Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что его ведомство уверено в получении четырех траншей от Международного валютного фонда в 2017 году.
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