EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Политика Украины
  3693  83
Все про:ВР (21981) Павленко Юрий (83) фракция (216) оппозиционный блок (287)

 "Наш край" и "За життя" Рабиновича - это проекты Администрации президента, - Юрий Павленко. ВИДЕО

В парламентской фракции "Оппозиционный блок" опровергают информацию о своем расколе.

В комментарии Цензор.НЕТ народный депутат Юрий Павленко назвал эту информацию мифом.

Загрузка видео...

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Шуфрич обвинил Украину в эскалации конфликта на Донбассе и сорвал аплодисменты в студии пропагандистов Кремля. ВИДЕО

"Есть такие слухи, есть такие дискуссии в СМИ. Даже говорили, что 7 числа будут два заявления про две фракции на базе "Оппозиционного блока". Как видим, этого не произошло, фракция работает в штатном режиме. Не было дискуссии на самом заседании фракции, традиционно в полном составе собралась, - отметил он.

При этом Павленко считает, что слухи о расколе в Оппоблоке выгодны Администрации президента.

"Думаю, что тезис про раскол в "Оппозиционном блоке" забросили наши оппоненты с целью подорвать к нам доверие и усилить контрпроекты, которые сегодня создаются Администрацией президента - "Наш край", "За життя" Рабиновича, еще целый ряд проектов, которые должны были бы забрать электорат "Оппозиционного блока".

Читайте также: Видимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - НФ о заявлении Тимошенко



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Занепад Русі почався 1000 років тому, коли попалили святині своїх богів на Дніпрі і
узяли за бога царя іудейського.
Сьогодні вже 3 роки як Русь вже точно стоїть на своєму шляху при тому воюючи з
кацапською імперією, але досі повно кацапоязічних пісатєлєй, що нахально називають себе
патріотами.
Якщо патріот, то не тягни на Русь дух кацапський. Користуйся язіком у побуті а
загальний простір залиш для мови Русі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это да, после Святослава, когда власть узурпировал, его внебрачный сын, от хазарейки, Владимир ясное солнышко (морда от постоянного пьянства, а как следствие повышенное давление, была красная), все были обрезанные, не славяне по крови и по духу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може В.Рабінович і проект Банкової(хоча дуже сумніваюсь), але Мураєв, мерзота, точно не проект. Мураєв точна копія комсомольского вожака 80-х.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хм, если убрать скобки то получиться прикольно ...
Наш край За життя Рабиновича. )))
И я думаю, что это не далеко от истины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А то Вальцман и Рабинович... кто бы сомневался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВОТ СУКУ ПАВЛЕНКО ВЗРАСТИЛА БАТЬКИВЩИНА. ЗА БАБЛО ПРОДАЛСЯ С ПОТРОХАМИ РЕГИОНАЛАМ,А ЮЛЯ ЕМУ ПОСТ МИНИСТРА МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ДОВЕРИЛА, ВОТ ПАДЛА И ХОДИТ И ЕЩЕ С КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫМИ ГЛАЗАМИ ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ,ГОЛУБОЙ ВОРИШКА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каким боком это рыгло из "нашей украины" к юльке?пеца тоже,кстати,рыглоид из "нашей украины".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а насправді, апістаційний блок сильний, як ніколи
він готовий і надалі надавати будь-яку допомогу у будь-який час любімаму путєну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оппоблок, все скоты, заслуживают люстрации на ближайших столбах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, а начнем с сети публичных домов в г. Одессе, так Вадик?
 показать весь комментарий
Ответить
 
та4к то оно так.только вот конкуренция их заела.вот и грызутся .лохтората на всех не хватает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тобі гига взагалі наперелевки,раніше чотко знав за ригів,а тепер хоч розірвись
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
га?пока вроде бы твои друзья лушппайка с парасюкой помогают страну раскачивать в угоду хуйлу...
а меня можешь никуда не приписывать,я сам по себе.пофиг партии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
товарісч, а чому ви затримуєте виплату партійних внесків за січень?
партком
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Тезис про раскол в "Оппозиционном блоке" забросили наши оппоненты", - Павленко. ВИДЕО

Просто душка..... Рабинович и Мураев "демонстративно отреклись"... в пызыденты готовясса... от оппаньки блока не светит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это проекты клиники им. Кащенко в москвабаде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А сам оппоБлок це і є - найкращий союзник БПП ... Всі вони там пов'язані .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Жопоблок повязаний з Йулею!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сам Юля - з НФ вона туди , половину своїх людей скерувала ...
Тобто - БПП=опоблок=ЮВТ=НФ ... ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тому жопаблок голосував за гнойсмвана і главбухаря в прокуратуру!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порохоботам скинута нова методичка: в груповуху бариг в Раді записати і Юлю. За будьякий спосіб. Але, попри усі потуги тисяч порохоботів, все одно Юля вибивається з кодла пройдисвітів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как там Шуфрич, его с Оппонблоком еще не депортировали из Украины за Авдеевку, а следовало бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цей павленко - зрадник ще Першої революції. Зараз - це клоун недобитого януковича. Тьху на нього.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, та ладно! Я Вас умоляю! Прямо так і зрадник? А пЄтрусь тоді хто, не зрадник? Всі вони одного поля ягода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрій Павленко... навіть не віриться, що я колись пив чай з ним в одній палатці на помаранчевому майдані... як політика змінює людину... хіба я міг тоді подумати, що переді мною майбутній депутат партії регіонів (оппоблоку)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отож і я вже заплутався-чій проект пан Павленко...Повія чоловічої статі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.......а міг його тоді ще маленьким удавити!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это как партия почившего в бозе мороза, вроде и не партия рыгионов, но их волю исполняет четко.
так и с этими отжирателями процентов лохтората.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наш Край да, а вот насчет За життя, не уверен
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рабінович агент Порошенка??? Це здається найкращий анекдот року!
Ой, тримайте мене семеро!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конспирология...во все видеть тайный умысел
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подумайте только - Рабинович искренне ненавидит украинцев . И вот АП делает на него ставку. Не пора ли люстрацию в АП провести? Налоги украинцев содержат сепаратистов в АП?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, та давайте еще на слова пескова ссылаться! А что? Тоже клоун!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ах, да и Савченко - тоже проект президента! Он ее специально к Юле в партию принял и потом освободил, чтоб Юлю унизить! 100500%
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ще "проекти" Пороха Ляшко, баба Йуля (ребрендінг просто Юлі), "патріоти" парасюки, бойові вомбати насіння та багато, що ще...

Так і знав, що після боїв, точніше коли вони почнуть стихати, одразу повилазить різного рода пиздота, котра до цього часу "патріотично" мовчала, десь на курортах "переживала". Чи під парашею на варті стояла...

Як такі дауни вже заїбали!

І справа не в тому, що я захищаю/не захищаю пороха. Просто заїбали відверті пиздуни-провокатори, трутні. "Пиздіти не мішки ворочати". Критика/опозиція, в нашому випадку це золота жила для популістів-пиздунів. Сама ідея опозиції в Україні саме така на відміну від західних країн. Не треба ніхуя робити, достатньо час від часу попиздувати щось! А їхні прихильникі, одвічні невдахи и фаталісти котрі нічого не бачать далі свого носу! Вони зможуть обрати собі спокійно своїх всеуміючих (на словах) обранців Ляшко, парасюк, пизду не з косою, саавченко кого там ще?! От буде весело спостеріати за всим цим!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відео. Три хвилини які сколихнули інтернет!!! Вся історія з побиттям ветеранів "зеленими чоловічками" на чолі з генералом МВД

http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_992.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему это видео не колышет депутатов,что это за бандюки со злезоточивым газом,с кийками,и пассажиры автобуса,прячущие свои морды под поребрик?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И хватает же у некоторых ума голосовать за вот это...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАБУ: Рабинович, откуда у тебя бабки на финансирование двух карманных партий?
Рабинович : Это не мое, это - президента! Павленко подтверди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
БЛОК МРАЗЕЙ И СКОТОВ ЭТОТ "ОПОЗИЦИОННЫЙ СБРОД"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо поржал !!! Рабинович - ставленник Пороха ! Усраться !!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трохи не так - Рабінович , Порох і всі інші - ставленики кланово-олігархічної Системи .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Бариги і Рабіновіча спільного більше, ніж ви можете собі уявити. Поперше, що вони обоє - пройдисвіти і українофоби
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"За життя" Рабиновича - кавычки не там поставили, правильно - "За життя Рабиновича"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересный политпроект "За життя Рабиновича" ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я совсем не удивлён. Тем более учитывая их унисон последних месяцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У бариг неув"язочка. Самі себе здали. Накладочка.
Але щось не зрозумів, Юля що, вже усіма визнаний Президент?
Треба, так треба. Аби скоріше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабинович, агент "Жолудь" с многолетним стажем,тут уже не поспоришь и кто хоть косвенно имеет с ним дело само собой соучастники,там и рыги с павленко и вся банда овощная а теперь и пархатая,но стецькам вжиканым надо сюда юльку приплести,это ведь они ее посадили для прикрытия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабинович падхалуйник эмбицыла Пети . И горд этим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся нечисть это бпп и опоблок.И что из них вылазит - это личинки новорожденного чудовища.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глава Администрации Президента Игорь Райнин заявляет, что нашел общий язык с организаторами антиправительственных протестов, депутатами Евгением Мураевым и Вадимом Рабиновичем.

Об этом Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"С Мураевым и Рабиновичем я встречался, когда мы говорили о том, что акция под Национальным банком изжила себя. Назовем это так... Мы нашли общий язык. Они оперировали тем, что там есть определенная часть возмущенных людей. Я им объяснил, что эти действия уже деструктивно влияют на ситуацию в целом, и что различные силы пытаются уже их использовать. Я думаю, что они где-то понимали, кстати. Они в тот момент крайне конструктивно себя вели. Сказали даже: "Мы в оппозиции к власти, но не в оппозиции к Украине" (улыбается, - ред.)", - заявил руководитель Администрации Президента.Источник:http://censor.net.ua/n423062
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То-то Рабинович и компания поносят Порошенко день и ночь на своих каналах.
Юра думает, что все вокруг идиоты, как он?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юща внебрачный сын со свиными глазками. Иуда - павленко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Член московского проекта не может признать, что они - не единственные питомцы Кремля в украинском парламенте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какого в задницу президента , беспросветного лгуна , пришедшего к власти на обмане и популизме ?!! ЭТО не президент , это -- лжепрезидент !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помню этого чмошника вафельного павленка , когда после оранжевой революции назначали его самым молодым министром , евроинтегратором , а оно питух вафельный в регионы за бабки перебежало . казлина парашная .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ясно, что сразу после майдана, Турчинов, чтобы сделать депутатов сговорчивыми, пообещал рыгам, что их и их украденное майно никто не будет трогать. На тот момент ,возможно, у него не было другого выхода.
Так что мы оказались заложниками той ситуации. Ведь это нам они могут обещать, что угодно, и не выполнять.
А у воров в законе, коими они являются, обещанное нужно выполнять, так как их законы попробуй только не выполни!
Вот поэтому рыги и другая сволота и ведут себя так нагло.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Наш край" и "За життя" Рабиновича - это проекты Администрации президента, - Юрий Павленко. ВИДЕО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик военнослужащие ВР выборы Германия ГСЧС депутат Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция обстрел Порошенко Путин Россия СБУ снегопад суд США Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти