 "Наш край" и "За життя" Рабиновича - это проекты Администрации президента, - Юрий Павленко. ВИДЕО

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"Есть такие слухи, есть такие дискуссии в СМИ. Даже говорили, что 7 числа будут два заявления про две фракции на базе "Оппозиционного блока". Как видим, этого не произошло, фракция работает в штатном режиме. Не было дискуссии на самом заседании фракции, традиционно в полном составе собралась, - отметил он.
При этом Павленко считает, что слухи о расколе в Оппоблоке выгодны Администрации президента.
"Думаю, что тезис про раскол в "Оппозиционном блоке" забросили наши оппоненты с целью подорвать к нам доверие и усилить контрпроекты, которые сегодня создаются Администрацией президента - "Наш край", "За життя" Рабиновича, еще целый ряд проектов, которые должны были бы забрать электорат "Оппозиционного блока".
узяли за бога царя іудейського.
Сьогодні вже 3 роки як Русь вже точно стоїть на своєму шляху при тому воюючи з
кацапською імперією, але досі повно кацапоязічних пісатєлєй, що нахально називають себе
патріотами.
Якщо патріот, то не тягни на Русь дух кацапський. Користуйся язіком у побуті а
загальний простір залиш для мови Русі.
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Наш край За життя Рабиновича. )))
И я думаю, что это не далеко от истины.
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він готовий і надалі надавати будь-яку допомогу у будь-який час любімаму путєну
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а меня можешь никуда не приписывать,я сам по себе.пофиг партии.
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партком
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Просто душка..... Рабинович и Мураев "демонстративно отреклись"... в пызыденты готовясса... от оппаньки блока не светит....
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Тобто - БПП=опоблок=ЮВТ=НФ ... ))
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так и с этими отжирателями процентов лохтората.
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Ой, тримайте мене семеро!!!!
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Так і знав, що після боїв, точніше коли вони почнуть стихати, одразу повилазить різного рода пиздота, котра до цього часу "патріотично" мовчала, десь на курортах "переживала". Чи під парашею на варті стояла...
Як такі дауни вже заїбали!
І справа не в тому, що я захищаю/не захищаю пороха. Просто заїбали відверті пиздуни-провокатори, трутні. "Пиздіти не мішки ворочати". Критика/опозиція, в нашому випадку це золота жила для популістів-пиздунів. Сама ідея опозиції в Україні саме така на відміну від західних країн. Не треба ніхуя робити, достатньо час від часу попиздувати щось! А їхні прихильникі, одвічні невдахи и фаталісти котрі нічого не бачать далі свого носу! Вони зможуть обрати собі спокійно своїх всеуміючих (на словах) обранців Ляшко, парасюк, пизду не з косою, саавченко кого там ще?! От буде весело спостеріати за всим цим!
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http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_992.html
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Рабинович : Это не мое, это - президента! Павленко подтверди!
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Але щось не зрозумів, Юля що, вже усіма визнаний Президент?
Треба, так треба. Аби скоріше
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Об этом Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"С Мураевым и Рабиновичем я встречался, когда мы говорили о том, что акция под Национальным банком изжила себя. Назовем это так... Мы нашли общий язык. Они оперировали тем, что там есть определенная часть возмущенных людей. Я им объяснил, что эти действия уже деструктивно влияют на ситуацию в целом, и что различные силы пытаются уже их использовать. Я думаю, что они где-то понимали, кстати. Они в тот момент крайне конструктивно себя вели. Сказали даже: "Мы в оппозиции к власти, но не в оппозиции к Украине" (улыбается, - ред.)", - заявил руководитель Администрации Президента.Источник:http://censor.net.ua/n423062
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Юра думает, что все вокруг идиоты, как он?
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Так что мы оказались заложниками той ситуации. Ведь это нам они могут обещать, что угодно, и не выполнять.
А у воров в законе, коими они являются, обещанное нужно выполнять, так как их законы попробуй только не выполни!
Вот поэтому рыги и другая сволота и ведут себя так нагло.
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