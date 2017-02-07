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 Политика Украины
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Все про:ВР (21981) депутат (2733) Парубий (1352) прогулы (93)

 Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо. Будем принимать меры, - Парубий. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает недопустимым отсутствие народных депутатов на рабочем месте в парламенте во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил, открывая 6-ю сессию Верховной Рады Украины во вторник.

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"Почему в рабочее время нет депутата на рабочем месте в парламенте воюющей страны, никто не сможет пояснить... Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо", - сказал спикер.

Он вновь пообещал, что будет предпринимать все меры для повышения дисциплины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процентов 30 депутатов даже не догадывается, что "работает" еще и в парламентских комитетах, - Ирина Геращенко

"Нет времени находиться в зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими... бизнесами", - предложил А.Парубий.

Напомним, ранее в "Голосе Украины" были опубликованы фамилии нардепов-прогульщиков.
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ДЕПУТАТЫ не понимают вообще свое роли. целей и задач. там цель попасть в обойму власти и вже играть по законам той обоймы.
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"А Васька слушает, да есть" (с)

Сколько кричали и обещались по неприкосновенности, по кнопкодавам?

И чё и ничего! А "ВОЗ И НЫНЕ ТАМ"!!!
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Как изящно звучит:Первое мировое АТО,Второе мировое АТО
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Вроде все правильно говорит Парубий. Только вот ложили наши избранники как на логопеда с его претензиями, так и на весь народ. Потому что Рада сегодня это сборище дрессированных собачек кучерявого барыги в виде как бы большинства (которого нет) или эпатажных клоунов, которые на своем пафосе и "патриотизме" пытаются воздействовать на людей-избирателей, чтобы вновь остаться при корыте. Наглые лгуны, воры, циничные демагоги - вот описание нынешних слуг народа. Потому гнать паршивой метлой, желательно в сторону фонарей, где выстраивать в очередь и вешать за шею
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Уже пройшла половина робочого дня,спочатку всі блазні,один поред одного лізли поздоровляти відьму с днем народження,гидко дивитися було,ну це таке,генпрокурорша, треба на всяк випадок прогнутись,поголосовули за захист комах ,щось там про атмосферу,про війну ні слова, звичайна видимість роботи,пожвавлення починаються коли приходять закони із АП,тоді веселіше,до них полагається прибавочка за роботу
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оставишь без сладкого?Парубий , а что с тобой делать? ты же мазохист , так как ты еще регламент ни кто не насиловал,что сказывается трудное детство? или мозги простудил сидя на граните в молодости?
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Будем принимать меры

По законам военного времени ... ?
.
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КЗоТ Украины.Ст.40

СТАТЬЯ 40. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОБСТВЕННИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ОРГАНА.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом лишь в случаях:

1) изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников; (Пункт 1-1 статьи 40 утратил силу на основании Закона N от 12.07.94)
2) выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы, а так же в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмены допуска к государственной тайне, если исполнение возложенных на него обязанностей 'связей требует доступа к государственной тайне;
3) систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
4) прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;
5) неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
6) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
7) появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
8) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества собственника, установленного приговором суда, вступившим в законную силу, или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия.

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 настоящей статьи), а также в период пребывания работника в отпуске. Это правило не распространяется на случай полной ликвидации предприятия, учреждения, организации.
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так у нас война или АТО?
кстати уверен - отсутствующие депутаты сейчас на передовой раздают задекларированное, а ты токо балаболешь
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бла-бла-бла. Ще не наслухались ідіотів? Вони вже депутатську недоторканість обіцяли ліквідувати.
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Берём совковое и после совковое время.Трудовая дисциплина.Закономерности одни и те же для любого производства,а в такой отрасли как металлургия,то и основополагающие.Есть в коллективе(слово "коллектив" актуально как для соц.способа производства,так и для капиталистического) алкаши и прогульщики,то удачи вам не видать.Вычистили их под корень и производство заработало.Всё так просто.Чем отличается Рада от прокатных,сталеплавильных и доменных цехов? Продукцией.Причём важнейшей продукцией:законами,которые влияют на все стороны жизни страны и общества.Поэтому каждый прогул депутата должен рассматриваться как ЧП и почти как измена.Не хочешь работать,иди на куй.
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Так у нас война или АТО, парубий? Дебил вспомнил о прогулах спустя 3 года поголовных прогулов, чтобы в первую очередь заняться депутатами, которые поддержали блокаду торговли с оккупантом. Мерзость.
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они же все недаторкани,
им на фсё плевать,
и только парни с покрышками ,
могут нафтыкать
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ОН там бывает по долгу службы , а ВЫ срать продолжаете и брехать на сайте..и жаловаться админу..
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Ой я вас умоляю...
Дорогие депутаты прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроэкты, не принимать новые законы..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они только в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок...
Побудьте дома с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествовать, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там или на охоту, по музеям, рынкам, торговым центрам полазьте, займитесь чем нибуть полезным... Но прошу вас забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" в госорганах... ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
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Народные дебилы на гоп стопе а не в раде
https://pbs.twimg.com/media/C4DN_1QXAAAgrWM.jpg
Самонемічі в Раді: "Люди в формі української поліції напали на ветеранів війни за незалежність".Гоп стопников на переезде разогнали блока пасажирского и прочего транспорта (с будинками "ветераны")
да он больной на всю голову Фракцию надо переименовывать в "Пациенты психиатра Березюка".
https://pbs.twimg.com/media/C4DTOwsWAAAga3K.jpg
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Интересно, на сколько их хватит? Сколько их народ может терпеть. Такой безответственной и бездарной ВР с начала 90-х годов мне кажется небыло.
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Да этим мразям-депутатам плевать на войну и Украину. Им главное набивать свои бездонные карманы.
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Как по мне, то этих депутатов сильно много, нужно их переполовинить. Тем более, они все равно на работу не ходят. Ведь в депутаты они лезут только для того,чтобы получить неприкосновенность, а также для того, чтобы проталкивать свои коррупционные законы.
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Так что же ты картавый не обьявляешь военное положение, если война?
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Ржу немогу, самоузаконені пройдисвіти при мандатах від лохторату, почали традиційно цинічно і з гумором. Промова гандруя лагапета, була оцінена очікувано жваво, на свіжо-загорілих і ще більш розпливших рипах відображались благодать і абсолютне задоволення безтурботним життям.
В когось ще залишились ілюзії щодо цієї зажирівшої і засмерділої політичної бидлоти? Повернусь до згадок про існування цієї шобли після прийняття закону у стінах верховної зради хоча б про депутатську недоторканність.
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ДЯДЬКУ-СПІКЕР, ТО МОЖЛИВО ви СПОЧАТКУ НАЗВИТЕ АТО - ВІЙНОЮ У ВИГЛЯДІ ДОКУМЕНТУ вр України??? (а на Майдані у 2014 ви були схожі на людину, жаль)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОтсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо. Будем принимать меры, - Парубий. ВИДЕО
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