 Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо. Будем принимать меры, - Парубий. ВИДЕО

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"Почему в рабочее время нет депутата на рабочем месте в парламенте воюющей страны, никто не сможет пояснить... Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо", - сказал спикер.
Он вновь пообещал, что будет предпринимать все меры для повышения дисциплины.
"Нет времени находиться в зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими... бизнесами", - предложил А.Парубий.
Напомним, ранее в "Голосе Украины" были опубликованы фамилии нардепов-прогульщиков.
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Сколько кричали и обещались по неприкосновенности, по кнопкодавам?
И чё и ничего! А "ВОЗ И НЫНЕ ТАМ"!!!
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По законам военного времени ... ?
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СТАТЬЯ 40. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОБСТВЕННИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ОРГАНА.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом лишь в случаях:
1) изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников; (Пункт 1-1 статьи 40 утратил силу на основании Закона N от 12.07.94)
2) выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы, а так же в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмены допуска к государственной тайне, если исполнение возложенных на него обязанностей 'связей требует доступа к государственной тайне;
3) систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
4) прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;
5) неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
6) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
7) появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
8) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества собственника, установленного приговором суда, вступившим в законную силу, или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия.
Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 настоящей статьи), а также в период пребывания работника в отпуске. Это правило не распространяется на случай полной ликвидации предприятия, учреждения, организации.
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кстати уверен - отсутствующие депутаты сейчас на передовой раздают задекларированное, а ты токо балаболешь
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им на фсё плевать,
и только парни с покрышками ,
могут нафтыкать
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Дорогие депутаты прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроэкты, не принимать новые законы..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они только в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок...
Побудьте дома с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествовать, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там или на охоту, по музеям, рынкам, торговым центрам полазьте, займитесь чем нибуть полезным... Но прошу вас забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" в госорганах... ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
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https://pbs.twimg.com/media/C4DN_1QXAAAgrWM.jpg
Самонемічі в Раді: "Люди в формі української поліції напали на ветеранів війни за незалежність".Гоп стопников на переезде разогнали блока пасажирского и прочего транспорта (с будинками "ветераны")
да он больной на всю голову Фракцию надо переименовывать в "Пациенты психиатра Березюка".
https://pbs.twimg.com/media/C4DTOwsWAAAga3K.jpg
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В когось ще залишились ілюзії щодо цієї зажирівшої і засмерділої політичної бидлоти? Повернусь до згадок про існування цієї шобли після прийняття закону у стінах верховної зради хоча б про депутатську недоторканність.
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