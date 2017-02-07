 "Коалиция существует, она имеет все основания для своего существования", - глава фракции БПП Грынив. ВИДЕО

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"Коалиция существует, она имеет все основания для своего существования. Большинство в парламенте есть. Таким образом, вопрос отсутствия кворума или отсутствия некоторого количества подписей членов коалиции - этой нормальная политическая манипуляция и спекуляция", - сказал он.
Напомним, ранее глава партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек.
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у нее большое горе -
злые люди бедной киске
не дают украсть сосиски !"
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Всех негодяев и воров,
И вместо них ... опять избрали:
Воров и полных дураков.
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Нет!
А он Есть!
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БПП и Дядя петя!
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их теперь и ссаными тряпками из ВР не выкуришь
только напалмом
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@o4enrad1 1 ч.1 час назад
БПП сегодня это рыги в 2013 ... Как под копирку!
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Радикальная партия вышла из коалиции в 2015г. Самопомощь и Батькивщина в 2016г.
БПП- 145
НФ- 82
И того 227 депутатов. Коалиция, хоть и на грани арифметической погрешности, но всё же есть. Хотя новой "коаліційної угоди" после фактического распада предыдущей, никто не подписывал. Когда такой редкостный бардак в самой структуре власти, о каком порядке в стране можно говорить?!
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складДата
створенняФракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"142
Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"81
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А-а-а-а Напомнило: Я - Живой. Я - легитимный.
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А, я в снежного человека верю и в инопланетян...
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