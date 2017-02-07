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 Политика Украины
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 "Коалиция существует, она имеет все основания для своего существования", - глава фракции БПП Грынив. ВИДЕО

Сегодня коалиция в Верховной Раде существует.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив.

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"Коалиция существует, она имеет все основания для своего существования. Большинство в парламенте есть. Таким образом, вопрос отсутствия кворума или отсутствия некоторого количества подписей членов коалиции - этой нормальная политическая манипуляция и спекуляция", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бублик вышел из фракции БПП и коалиции. ДОКУМЕНТ

Напомним, ранее глава партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек.


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На одном аутотренинге только и держится эта коалиция.
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на жадности и алчности там всё держиться
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"Плачет киска в коридоре,
у нее большое горе -
злые люди бедной киске
не дают украсть сосиски !"
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Почему уже? Это и есть рыги, а главный у корыта, их основатель поросенко.
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Почти три года как прогнали,
Всех негодяев и воров,
И вместо них ... опять избрали:
Воров и полных дураков.
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А кто входит в эту коалицию? Покажите список,НАРОД хочет видеть фамилии депутатов! Давайте СПИСОК!
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Нельзя быть настолько любопытным,это может быть чревато для здоровья
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нельзя такое спрашивать, а то шатун и хуйло.... ну просто хуйло.
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А что ещё может выть гнида вши лобковой Вальцмана?
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Мосийчук с ляшком считай уже в какалиции
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"это нормальная политическая манипуляция и спекуляция". Лучше не ляпнешь.
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Список "коаліціянтів", - "в стадию"! Плюс то, что все включенные в этот список депутаты подтвердят это лично! Вот тогда люди и поверят, что у вас "все по чесноку"! А пока... Пи@еть, - не мешки ворочать!!! Что - что, а "шевелить губами" вы прекрасно умеете...
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Кто честнее всех на свете!????
БПП и Дядя петя!
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Документик предъявите: кто в коалиции, причем поименно и с подписями членов коалиции.
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Если список не показывают - значит её нет. Это же элементарно.
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Списков коалиции никто не видел, но она существует. Инопланетяне тоже существуют, но их никто не видел. Хотя, если посмотреть на рожи пришельцев в Верховной Раде, то можно предположить, что все они прилетели с Тау Киты.
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крысы позорные
их теперь и ссаными тряпками из ВР не выкуришь
только напалмом
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І ЗА ТАКИХ БРЕХУНІВ І ЦИНІКІВ ГИНУТЬ НАШІ ДІТИ НА СМІТНИК РАЗОМ З ПЕТРОМ
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ДБЛБЛ, - даже если посмотреть на количественный состав фракций (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions) то БПП+НФ=223 депика. А Угодою деп.фракций "Европейская Украина" вообще не предусмотрено вхождение внефракционных депутатов в коалицию - токмо целыми фракциями. Кого они, мля лохматят? Парубий уже полгода как публикует списки коалиции, а теперь еще и это вылезло.
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Ну так покажіть список, порошенківські під.раси, і от тоді ми побачимо, чи є вона, та каоліція, чи ви як і завжди пиздете
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Влад, як завжди - пиз..ть, навіть не сумнівайся) Хоча, дебіли, могли б вже і підшаманить хоч якийсь документ за більше ніж півроку. Але поки піпл хаває, ліньки навіть хоча би щось зробити.
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пусть это прыщ развеит все сомнения - покажет поименный список "коалициантов"!
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Обратите внимание на деньги. Деньги - барометр состояния общества. Если вы видите, что взаимоотношения в обществе осуществляются не на основе добровольного согласия сторон, а на основе принуждения; если вы видите, что для того, чтобы производить, требуется разрешение тех, кто ничего никогда не производил; если вы видите, что деньги текут рекой не к тем, кто создает блага, но к тем, кто создает связи; если вы видите, что те, кто трудится, становятся с каждым днем беднее, а вымогатели и воры - богаче, а законы не защищают первых от последних, но защищают последних от первых; если вы видите, что честность и принципиальность равносильны самоубийству, а коррупция процветает, - знайте: это общество на краю пропасти.
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но вот пофамильный список калолиции хотелось бы увидеть.
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А никто и не спорит, - коалиция есть; вот только парламентского большинства, как того требует Закон, у этой коалиции нет.
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так за каждую подпись "избранники" требуют бабла и преференция для себя, своего бизнеса и бизнеса сопричастных лиц. а шоколадный жмот тот ещё, не хочет снова платить и раздавать поблажки за то, за что уже не раз заплатил!
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Как гласит реклама на Цензоре- Йети тоже существует!(какой красаФец на фото).
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Мне понравилось "существует", как и вся партия БПП. Вы бы еще и работали, а не только существовали Страшно что Украина тоже существует из-за таких подонков
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Если коалиция существует, опубликуйте ее список и закройте этот вопрос раз и навсегда.
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Скоро кончится жир от МВФ и пр. вливаний. Они начнут делать "липосакцию" с отупевших граждан, которые приняли майдан за басню о халяве и кружевах...
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Да вот если бы у народа было права их выгнать или отозвать, наверное правильнее изгнать и не только с зрады, а и Украины. Но они суки никогда не примут такой Закон, ведь "коалиции" на такой закон не найдется.
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Коалиция формируется исключительно партийными фракциями. Отдельные депутаты входить в неё не могут.
Радикальная партия вышла из коалиции в 2015г. Самопомощь и Батькивщина в 2016г.
БПП- 145
НФ- 82
И того 227 депутатов. Коалиция, хоть и на грани арифметической погрешности, но всё же есть. Хотя новой "коаліційної угоди" после фактического распада предыдущей, никто не подписывал. Когда такой редкостный бардак в самой структуре власти, о каком порядке в стране можно говорить?!
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Как говорил когда то в фильме товарищ Саахов "у меня только два выхода - либо я её веду в загс, либо она меня к прокурору", вот и у этой шоблы во главе с петей только два выхода - либо коалиция есть и они продолжают хоть чем угодно пытаться её удержать, либо её нет и тогда только перевыборы. Первый вариант очень призрачный и держится только на барыжных связях и подкупах, второй для 60% нынешних депутатов подобен смерти и самому шоколадному тоже, и соответственно правительству, то есть это для них совсем не вариант. Есть третий вариант у петюни - когда дела уж совсем гавно и слепить ничего не удаётся а идти на перевыборы всё равно что застрелиться, тогда остаётся только после очередного обострения на фронте вводить военное положение и никаких перевыборов хоть до конца войны, но тогда в один момент может оказаться что оружие в руки получат сотни тысяч злых и патриотично настроенных мужиков которые по законам военного времени закроют и барыжничество с оккупантами и мажорный беспредел на дорогах и судейское повальное взяточничество и аваковскую "реформу" полиции под себя, и много других очень приятных для властных барыг моментов, а потом могут не только до рашистской границы дойти но и до Киевских тёплых кабинетов и спросить уже по полной со всех за бизнес на крови. Причём удержать в окопах под обстрелами тупо как терпил этих уже никакие хенералы не смогут, это контрактника как раба можно удерживать стращая штрафами с зарплаты, а тех кто воевать пойдёт по общей мобилизации штрафами не застращаешь, им терять то особо и нечего уже. Вот и приходится этому клоуну вешать нам лапшу на уши что есть у них коалиции, потому что выхода нет.
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Коалиция существует, она имеет все основания для своего существования"

А-а-а-а Напомнило: Я - Живой. Я - легитимный.
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Коалиция существует....

А, я в снежного человека верю и в инопланетян...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Коалиция существует, она имеет все основания для своего существования", - глава фракции БПП Грынив. ВИДЕО
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