 Проводница поезда пыталась ввезти из России крепления к оружию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Госпогранслужбу
, во время проверки одного из вагонов поезда Москва - Одесса обзорная группа нашла в системе кондиционирования 6 комплектов быстросъемного крепления для установки дополнительного оборудования на стрелковое оружие. Товар пыталась незаконно переместить через границу проводница, 25-летняя гражданка Украины.
На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы. Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдаванка везла сыну в Россию 33 патрона, - Госпогранслужба. ФОТО (Фото Госпогранслужбы)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пы.Сы. Разве, если сам везёшь, 150 евро? Там лимит больше должен быть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У нас практически в любов магазине военной экипировки свободно продается.
Ответить
Крепление это не часть самого оружия и его можно использовать как на охотничьем так и на спортивном оружии
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://ru.aliexpress.com/item/Tactical-AK-Serie-Rail-Side-Mount-Quick-QD-Style-20mm-Detach-Weaver-rail-Double-Side-AK/32283423342.html?spm=2114.30010608.3.92.w0yM3l&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10103_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_1,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_default&btsid=0df0a9dd-e7b0-4bf7-82d8-af89045acd90
Ответить
Ответить
А кому она это везла выяснили?
Я сам возил из за границы байду похлеще этой, для добробатов, так как официально это сделать было нельзя, а надо было...
Тут надо разобраться...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но это не мешает ему нахлобучиватть своих сограждан
с целью обеспечить баблом свою семью
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Практически никто не требовал "расстрелять" проводницу - все поняли, что это полная лажа
Ответить
Ответить
история есть.
таможеник: что это
водитель: штанги бвр
т: да я вижу, так в документах написано. я спрашиваю, что это.
в: ну это штанги для буро взрывных работ.
т: предъявите разрешение на транспортировку груза военного назначения!
короче 50 баксов решили всё.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить