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Все про:граница (2791) оружие (3616) пограничники (1086) поезд (582) Россия (68643) Сумщина (534) таможня (1270)

 Проводница поезда пыталась ввезти из России крепления к оружию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В железнодорожном пункте контроля "Конотоп" (Сумская область) пограничники и работники таможни обнаружили оборудование к оружию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки одного из вагонов поезда Москва - Одесса обзорная группа нашла в системе кондиционирования 6 комплектов быстросъемного крепления для установки дополнительного оборудования на стрелковое оружие. Товар пыталась незаконно переместить через границу проводница, 25-летняя гражданка Украины.

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На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдаванка везла сыну в Россию 33 патрона, - Госпогранслужба. ФОТО

Проводница поезда пыталась ввезти из России крепления к оружию 01Проводница поезда пыталась ввезти из России крепления к оружию 02Проводница поезда пыталась ввезти из России крепления к оружию 03

(Фото Госпогранслужбы)
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ой пипец преступница
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А чего, Рошенка оружие не покупает для всу, так эта женщина своими силами решила помочь армии.
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А что, планки Пикатинни запрещены к провозу???
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Их там и нет. Это шутка. Типа - боевые въетнамки.
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планки Пикатини -поймали проводницу. Ахметов эшелонамы с сепарами бизнесует-не поймали.
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скорее всего волонтеры передачку давали. Обычная практика, много чего так было завезено для армии.
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Все сокрыто от контроля-конфисковывается, если бы не прятала...
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Административка. Её по ходу чисто за контрабанду оформили.
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Де там контробанда??? 6х20 = 120 лимит в 150евро не превышен. Там чистой воды идиотизм.
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То что идиотизм - это да. Но докопались стопудово формально типа по закону : надо было задекларировать, товарная партия и т.п.
Пы.Сы. Разве, если сам везёшь, 150 евро? Там лимит больше должен быть.
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Причину не пишут потому могу токо предположить шо докапались токо потому шо это кроны. Для контор типо Ствола и Ибиса интернет покупки из-за бугра як кость в горле, потому на определенном этапе када всякий обвес с ебея и али пошел массово, отбирая тем самым у этих контор некислую часть прибыли, они походу и натравили таможню на эты девайсы, не за бесплатно конешно. Это конешно токо гипотеза но учитывая обьемы денего которые эти канторы теряют изза инет продаж она очень близка к истине.
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ну просто в тот день , на складе СБУ , были только планки пикатинни
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вопрос зачем? наверное кто то в волонтёрском складе у неё работает, подворовывает!
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А разве это запрещено?
У нас практически в любов магазине военной экипировки свободно продается.
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Такое крепление можно спокойно купить у китайцев.
Крепление это не часть самого оружия и его можно использовать как на охотничьем так и на спортивном оружии
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Я думал, там как минимум комплектующие к ПЗРК... )))
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Поезд москва-Одесса . Меня больше это удивляет , чем эта проводница .
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А "очєнь хітрих" кацапів, тіпа тебе - каструвати...
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Пішов в жопу , кацапська лапотня . Киш до хуйла на срусьвєсну.
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Москва - Львов не удивляет ?
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це Український потяг, коли мені потрібно було їхати до Одеси. я ним користувалась, але мене бентежило питання: чий це потяг? якщо ординський, не буду ним користуватись, насправді він Український і ціну на нього набагато нижчі ніж на інші поїзди Київ-Одеса, але я, перебуваючи в ньому навмисно спілкувалась українською мовою, на той випадок, якщо десь причаїлись ватани , щоб вони знали, чия ця країна
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Главное - цена билета . Правильно ? А то , что на вагоне написано неважно ?
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Перевозилось скрытно от досмотра. Такое всегда конфисковывают.
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И в чем преступление??? Китайская хрень для аирсофта за 20$. Даже если умножить на 6 превышения лимита в 150евро не получится. Из этого можно сделать вывод шо на таможне и в погран службе у нас сидят феерические имбицилы которые пытаются заработать звездочки на лохах.
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Бред! На фото - планки к АК для установки коллиматора и т.п. На Алиэкспресс я такие покупал и продавал на Аукро. Хоть бы не позорились.
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СтопСтопСтоп!
А кому она это везла выяснили?
Я сам возил из за границы байду похлеще этой, для добробатов, так как официально это сделать было нельзя, а надо было...
Тут надо разобраться...
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КГБісти вже не знють чим доказати свою необхідність для України . Те , шо в них єдиних зрадників на 90% як показав Крим це й так зрозумілр. Наслєднікі дзєржінськаго , шо ще сказати. Лиш контробанда і відбирання грошей , ні для фронту ні для безпеки структура непотрібна , більш того , шкідлива. Цеж треба так обісратися , піймати шпійонку з кріплєніямі к аружію. Недоумки , що ще сказати ?
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Она хоть знала, что перевозила ?Всякое может быть...
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Эта хрень продается через интернет свободно. Идиотское государство для идиотов и терпил.
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взагалі цікаво кому вона це везла , і де візи з кацапією
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порошенко панамский, а не кацапский патриот,
но это не мешает ему нахлобучиватть своих сограждан
с целью обеспечить баблом свою семью
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Бред! Когда это кончится? Ни вооружить, ни одеть-обуть- обогреть! И спросить нельзя, сразу ярлык.
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У нас война,какие поезда в московию?Чести 0.Грузины в этом плане-гонорови.
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там конкуренция большая - атброськины, семенченки...
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херня,может она их вместо подставки под горячий чайник применяет...
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ебать конченные, в даунбаз поезда херачат составами а тут к детским игрушкам придолбались. пидоры
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Что не может не радовать, так это то, что наш народ стал опытнее и понимает где верить нашим доблестным спецслужбам, а где нет.
Практически никто не требовал "расстрелять" проводницу - все поняли, что это полная лажа
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Ибать, можно было арестовать за ветошь, ею ж тоже можно протирать оружие, или, что вообще пистец, кто-то бы вез баночку с маслом, прости господи, оружейным! от же ж террорюга, плеать!
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на амазоне продаётся
история есть.
таможеник: что это
водитель: штанги бвр
т: да я вижу, так в документах написано. я спрашиваю, что это.
в: ну это штанги для буро взрывных работ.
т: предъявите разрешение на транспортировку груза военного назначения!
короче 50 баксов решили всё.
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То есть, если у меня в багаже будут находиться ножны от тактического ножа и кобура от пистолета - я сразу стану преступником-контрабандистом? Ну, что за бред!!!
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Служба Брелков Украины - в действии! ассортимент "страшных" вещей пополняет ежесекундно! Гражданин Украины - не бзди!
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Не уверен, что тетка даже знала, что везла. Дали передачу с железками, ну и взяла.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПроводница поезда пыталась ввезти из России крепления к оружию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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