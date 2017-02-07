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 Политика Украины
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 "Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", - нардеп БПП Березенко о блокаде Донбасса. ВИДЕО

Экономическая блокада оккупированного Донбасса принесет Украине только вред.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

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"На этой неделе мы будем иметь наивысшие показатели - минусовые - по температуре. На сегодня есть ограничения запасов угля, который имеют наши ТЭЦ. Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст. Абсолютно четко", - сказал он.

"Грузия и Абхазия распределяли работу ТЭЦ, которые находились на оккупированной территории, по поставке электроэнергии в Грузию и Абхазию, причем преимущественно в Грузию. Есть примеры Хорватии и Сербии. Есть примеры многих стран, где вопросы жизнедеятельности многих регионов решались путем трехсторонних переговоров даже со сторонами конфликта", - отметил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Было на повышенных тонах, но никто никого не бил", - Парасюк об инциденте с полицией в Бахмуте. ВИДЕО

Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов общим количеством 700 вагонов.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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https://www.youtube.com/watch?v=_8lOB-ThbIw
Опубликовано: 3 февр. 2017 г.Пока кремлевские власти занимаются спасением русскоязычных от мифических угроз, в домах российских граждан растут сталагмиты из фекалий...
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Ты хочешь им для растопки уголька подкинуть ? Или кизяков ?
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а че сука Газуже перекрыли? и хохлы сука замерзли? ... метадичку позапрошлогоднюю из жопы вытащил?
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Речь не про газ, а про уголь. Ты уже везёшь первую баржу из ЮАР ?
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ДА мне насрать о чем утебя речь ... таже речь с углём была.. а по теме .. я и свеерными отключениями поживу.. Лижбы Тараканы в лынырыи дрыныдры в месте стобой ПОВЫЗДЫХАЛИ .. такшо ХОТЬ УСРИСЬ ипукан себе разорви мне Побаку.. Усянил? .. точка
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Не связывайтесь с этой гниду. Он Украину своими копейками в нищем кошельке измеряет, потому как заработать головой, как вы сами уже увидели, не способен. Совок головного мозга в полном расцвете сил.
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Может быть, лично вы ответите: как вы собираетесь генерировать электричество на ТЭС, если туда прекратятся поставки угля ? Пожалуйста, поделитесь технологией. А то у нас тут в Австралии тоже: на электростанции завозят уголь. Может, мы чего-то не знаем, и какой-то другой материал годится для этой цели ?
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ответ прост ... НИКАК ! все? или еще какие вопросыесть? .. чёты северная обезьяна посвоей тряпкой стыдно светится - флаг нормальной страны поставил ...
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Ашо ? метадичка сбой дала? ... никакой инфой состаршим офицером нет возможности отчитаться ? ..
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Oтвянь, надоел; ну как тебя ещё послать ?... Матом ?
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Просвящайся, винторогий....

В одной из предыдущих статей мы коснулись вопроса ответственности некоторых высокопоставленных чиновников, уютно устроившихся в своих министерских креслах. Там мы высказали уверенность в том, что борьба с коррупцией не для Европы, а для себя у нас таки начнется, хоть уже и не при нынешнем правительстве. И вот, когда она начнется, некоторые деятели министерского калибра обязательно получат пожизненные срока за то, что они сейчас не стесняясь делают. Как пример, мы привели художества нынешнего министра топлива и энергетики. На самом деле, это всего лишь один из примеров, хоть и очень яркий, а его деятельность каждый может проследить невооруженным взглядом.
Что характерно, мы предвидим, что расследование обязательно начнется по причине коррупции, а когда вскроются все художества, то коррупция окажется мелким эпизодом титанической деятельности. В первую очередь, речь идет о закупке лугандонского угля. По открытым данным, доступным в Сети, пару дней назад РФ опубликовала данные о том, у кого, сколько и по какой цене она покупала уголь. Удивительным образом, Штаты и другие страны поставляют уголь чуть ли не вдвое дешевле того, что покупает наше замечательное министерство у Захарченок и Плотницких. Уже это интересное состояние дел должно бы насторожить множество контролирующих органов, но не насторожило. Мало того, некоторые читатели пишут нам о том, что пан министр - редкостный патриот.
Наверное, у некоторых читателей свое, довольно оригинальное представление о патриотизме и деятель, жирующий в теплом гнездышке, оказался большим патриотом чем те, кто сейчас стоят под Авдеевкой, Мариуполем, Светлодарском и на других направлениях. И уж конечно, он более сильный патриот, чем те, кого мы отпеваем на Майдане. Так что патриотизм к прямой деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, не имеет никакого отношения.
Нам приводят доводы в плане того, что надо дорабатывать технологические процессы на ТЭЦ, ибо там все заточено под уголь из Лугандона. Тут мы позволим себе выразить удивление, ибо даже россияне смогли доработать свои технологии под импортный уголь, а Минтопэнерго не смогло найти ка это сделать за три года. Это наводит на подозрения о том, что там просто не хотят этого делать, ведь если бы хотели, все выглядело бы иначе.
Наш западный сосед, Польша, работает примерно в этом направлении вполне успешно и результаты работы - ощутимы. Там решили отказаться от российского газа и прямо сейчас разворачивают мощности по приему сжиженного газа и трубопроводного газа из Норвегии. Решили обеспечить свою энергетическую безопасность и кропотливо работают в этом направлении. Первый терминал СПГ уже введен в эксплуатацию, а на очереди - второй. Кроме самих терминалов, создается новая газотранспортная сеть и соответствующая инфраструктура.
Там же было принято решение о переводе нефтеперерабатывающих заводов с российской нефти марки Юралз, на нефть из Залива, в частности - иранскую и саудовскую. Решили и делают. Мало того, арабы взяли на себя часть расходов по реконструкции НПЗ под свою нефть, ибо им это выгодно. Что мешает работать в этом ключе нашему топливно-энергетическому комплексу - не вполне понятно.
Если бы не второй бездельник - Паша Климкин, который номинально считается министром иностранных дел, то давно была бы сформулирована задача по поиску поставщиков угля, которые согласились бы участвовать в программе обустройства наших ТЭЦ оборудованием, позволяющим работать именно на их угле. Между прочим это - распространенная практика. Штаты уже сейчас вваливаю миллиарды долларов в строительство терминала по приему их сжиженного природного газа в Европе. Просто принимается решение, ставится задача и все начинает работать. Даже безвозмездную помощь, на эту программу, можно было бы выбить. Но так задачу никто не ставит.
В результате, мы закупаем сверх дорогой уголь с подконтрольных Ринату шахт да того, чтобы жечь уголь на подконтрольных Ринату ТЭЦ. Ларчик открывался просто, Ринат рубит бабло тут и там. Но там это бабло прямо и косвенно идет на содержание режима российских марионеток. Условно говоря, каждый третий или четвертый боевик оплачен деньгами Минтопэнерго, это же касается каждого третьего снаряда или пули, а значит, и примерно такая же часть наших воинов погибла при участии Минтопэнерго Украины. Хорошо, пусть не третий или четвертый - десятый боец погиб только благодаря этой схеме. Другой математики тут нет. Основной навар получает Ринат, который и заварил эту кашу на Донбассе, но он же является одним из отцов-основателей украинской коррупции. Поэтому, полученные деньги он регулярно кладет в собственный карман, а для поддержания успешного бизнеса раскладывает кому-то с обеих сторон линии фронта.
Эта гидра успешно работает и участники этой схемы - замечательно и легко богатеют, а Украина покупает уголь по грабительским ценам, финансируя террористов и продолжая развращать собственных чиновников. Именно поэтому мы считаем, что любая следующая власть обязательно будет показывать образцы борьбы с коррупцией, ибо этого требуют наши партнеры и этого хочет народ Украины. Посему, сегодня веселые и вальяжные чинуши, хорошо устроившиеся на зарабатывании кровавого бабла, должны знать, что за ними придут и остаток своих дней они проведут в кутузке, с букетом самых вонючих статей и с клеймом предателя. Их дети и внуки проклянут и их самих и вот эти деньги, которые они не гнушаются зарабатывать этим способом. Уже понятно, что текущая власть не желает здесь наводить порядок по примеру Польши и Литвы, но следующая - начнет именно с этого, а потому - сушить сухари можно начинать прямо сейчас.
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Шо-то как-то слишком кратко. Нельзя ли подробнее, страниц на 15-20 ?
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Ти і того не прочитав, бо воно тобі накуй не потрібно. Тобі аби свої 11.80 зароботи. То на і подавись ними!
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Жорик, знаешь как легко распознать профессионального лжеца и пропагандона ? Он длинно и витиевато вещает. Вот как аффтор приведённого тобой текста.
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А ти значить сама істина, так? Напрасно ти напрягаєшся, я точно знаю що Україна без лугандонського вугілля обійдеться на раз. А якщо навіть і будуть якісь перебої по первах, то в першу чергу в самому лугандоні. Бо на нашу Добротвірську Е/С тамтешній вуголь не везуть, бо свій маємо. А проблеми луганднців мене не гріють...
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" я точно знаю що Україна без лугандонського вугілля обійдеться на раз"
Какое счастье что на свете столько людей, точно знающих: как именно нужно управлять государством.
Ужасно жалко что они все уже давно работают официантами, таксистами и дворниками.
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https://www.youtube.com/watch?v=_8lOB-ThbIw
Опубликовано: 3 февр. 2017 г.Пока кремлевские власти занимаются спасением русскоязычных от мифических угроз, в домах российских граждан растут сталагмиты из фекалий...
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Главный титушковод Вилкул даже в Раде заседает
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Olga Amir ‏@HanumeAmir 1 ч.1 час назад

Комітет підтримав повернення податкової міліції. Напевне, вже сьогодні намагатимуться протягнути це і через Раду Как же за...бали по-новому.
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Бердезенко-типичная кукла мафии. Учился вместе в школе вместе с аварцем, потом этого аварца застукали за рулем авто с деньгами для выборцев Чернигова.( поднимите архивы). Это все ребята завязаны на Могилевича. И интересы Могилевича выполняет АП .
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Березенко, я тебя удивлю, но экономический вред Украине и вашим карманам, это, как ни странно, не одно и то же
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самя большая польза наносящая ущерб территориальной целостности Украины и легализации днр и лнр ,есть заявления предателей о вреде экономической и любой другой блокады террористических образований на территории Украины и выступающих за каки то связи с подконтрольными рашисту территории
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Если такие уроды, как Березенко, говорят о вреде блокады - значит её нужно усиливать и вешать таких "петушар" вверх ногами.
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Ну вот вскрылась Порошенковская консерва - Березенко. Теперь четко ясно, кому выгодна торговля с террористами на крови украинцев
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Запоминайте эти лица, записывайте фамилии.
Придет время и это очень пригодится.
Эта блокада как лакмусовая бумажка вскрывает потаенную сущность высвечивая истинное нутро барыг и проходимцев.
Да, только ради этого стоило ее начинать.
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Как же я вас всех ненавижу, мрази кормушечные! Чтоб вы сука дохли долго и мучительно. Все до единого 6лядь!
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Сколько бы вы тут не воняли, Жулию Владимировну вы не сделаете ни Президентом, ни Премьер-министром. Не тратьте впустую и так урезанный пропагандистский бюджет. Поезд ушёл.
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чувак явно путает понятие "государственное" и "собственное" - поскольку от блокады оккупированных территорий пострадает именно он, если он участник торговых гешефтов, но Украина - только ВЫИГРАЕТ.
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Tипа, уголь привезёт Дед Мороз ?
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На западной Украине тоже добывают уголь, это как минимум. На дАмбасе свет клином не сошелся" И не факт, что вообще уголь нужен.
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Koнечно, не нужен. Попробуйте топить ТЭС чем-нибудь другим. Вы с инженерами ТЭС этот вопрос уже утрясли ?
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На початку виборів писав про конфігурацію майбутнього парламету БПП , НФ і окупаційний блок будуть в одній упряжці, якщо українці не одумаються і виберуть їх . Постійно блокували. Думав що до Свободи , Батьківщини , примкнуть Самопоміч , хоча біло під сумнівом , так як створювалась ця партія для відбору голосів в тієї ж Батьківщини і Свободи, ну і Радикальна партія мала б примнути до них, не склалось. Свобода взагалі не пройшла , тому БПП, НФ , окупаційний блок і радикали , в опозиції Батьківщина і Самопоміч з 50 -60 штиками. Ото-то вибір в пересічних.
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"Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", - нардеп БПП Березенко
________________
Ага, а торговать с Лугодонией, которая ведет с Украиной войну, очень выгодно для Украины, точнее для некоторых украинцев типа Ахметова и прочих.
Кстати, во вроемя блокады выяснилось что торгуют не только углем.
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Ага, представим себе , что во время войны 1941 - 1945 СССР активно торгует с Германией ....
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На кону очень большие деньги: на оккупированной территории тонна угля стоит в среднем 1200 грн., а в Киеве -уже 3500грн. Вот вам и Роттердам+!
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Саме цікаве те, що головного кукловода не чути і не видно, одні шістки-холуї щось белькочуть. Тільки ниточки видно, які до рук-ніг прив"язані, а власник театру, ховаючись за ширму, вміло маніпулює своїми купленими ляльками, тільки піт стікає по доглянутим пейсам...
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ти за педро не переживай -він і так вже немає куди мішки з бабалом
складати.
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ватные нацики это не понимают у них политика нацизма выше крыши, а экономика и законы это не их , у них беспредел как у кАзла янека должен
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нассалик начал ссаться:
Украина может получить 1 млн тонн угля антрацита из Соединенных Штатов Америки, частная генерация договаривается о поставках. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Я могу сказать, что у меня есть информация, но пока она не подтверждена, о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке миллиона тонн угля антрацитовой группы из Соединенных Штатов Америки в Украину. Это подтверждает то, что мы ищем пути диверсификации поставок угля. Я думаю, что через неделю буду знать об окончании этих переговоров. Они проводятся на уровне частного сектора, поскольку генерация в основном частная", - сказал он.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", - нардеп БПП Березенко о блокаде Донбасса. ВИДЕО
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