 Турчинова и Авакова надо уничтожить, как террористов, - кремлевский политолог Марков. ВИДЕО

По его словам, подобные меры сегодня обсуждаются.
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"Нам нужно решить, и этот вопрос сейчас обсуждается, найти ответ на следующую вещь - идут успешные, эффективные теракты. Диверсионные группы уничтожают военное и политическое руководство "ЛНР" и "ДНР". Мы не можем себе позволить, чтобы их, как баранов там всех вырезали, а они сидели и ждали, когда придут диверсанты и террористы их уничтожат. Нужно найти эффективный ответ.
Мы не можем перенести теракты в Киев, это не наш путь, мы не террористы в отличие от них. Многие считают, что должен быть список опубликован людей, которые отдают приказы терактов - Турчинов, Аваков и так далее. Их нужно предупредить, Трампа и Столтенберга из НАТО нужно предупредить, что если еще один теракт, мы будем вынуждены отвечать.
Второй вариант - это проведение диверсионных операций непосредственно на тех военных базах, базах военной разведки, Генштаба Украины, либо базы СБУ, то есть, там, где непосредственно планируется теракт, и там тоже сказать - еще один теракт, и эти офицеры будут уничтожены как военные преступники и террористы", - заявил Марков.
Напомним, ранее глава СНБО Александр Турчинов заявил, что каждой диктатуре приходит конец, и тогда ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания.
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И очень постарался:
Всем тёщам дачи збудував,
Раз двадцать пять отжался.
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1. Угроза кацапских терактов в Украине ("это проведение диверсионных операций непосредственно на тех военных базах, базах военной разведки, Генштаба Украины, либо базы СБУ, то есть, там, где непосредственно планируется теракт, и там тоже сказать - еще один теракт, и эти офицеры будут уничтожены как военные преступники и террористы", - заявил Марков. (с));
2. еб......... нет покоя, и этому экземпляру "российской политологии" место в дурке......
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