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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Турчинова и Авакова надо уничтожить, как террористов, - кремлевский политолог Марков. ВИДЕО

Россия должна официально уведомить украинскую, американскую стороны и НАТО о том, что в случае продолжения террористических атак на территориях "ДНР" и "ЛНР", спецслужбы РФ будут отлавливать и уничтожать исполнителей и заказчиков терактов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Право голоса" заявил российский политолог Сергей Марков.

По его словам, подобные меры сегодня обсуждаются.

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"Нам нужно решить, и этот вопрос сейчас обсуждается, найти ответ на следующую вещь - идут успешные, эффективные теракты. Диверсионные группы уничтожают военное и политическое руководство "ЛНР" и "ДНР". Мы не можем себе позволить, чтобы их, как баранов там всех вырезали, а они сидели и ждали, когда придут диверсанты и террористы их уничтожат. Нужно найти эффективный ответ.

Мы не можем перенести теракты в Киев, это не наш путь, мы не террористы в отличие от них. Многие считают, что должен быть список опубликован людей, которые отдают приказы терактов - Турчинов, Аваков и так далее. Их нужно предупредить, Трампа и Столтенберга из НАТО нужно предупредить, что если еще один теракт, мы будем вынуждены отвечать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевский политолог Марков: "Армия "ДНР-ЛНР" по рейтингам Монгольского университета является пятой или шестой армией в Европе по силе"

Второй вариант - это проведение диверсионных операций непосредственно на тех военных базах, базах военной разведки, Генштаба Украины, либо базы СБУ, то есть, там, где непосредственно планируется теракт, и там тоже сказать - еще один теракт, и эти офицеры будут уничтожены как военные преступники и террористы", - заявил Марков.

Напомним, ранее глава СНБО Александр Турчинов заявил, что каждой диктатуре приходит конец, и тогда ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания.
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Как ответит государство на открытую угрозу уничтожения членов власти Украины?
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А никак....традиционно языки засунут в одно место...они же и крым так трусливо прос...фукали...
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Это уже прямая и открытая угроза смерти украинским чиновникам и анонс террористичекой атаки в Украине, где наша реакция , кто у руля моей страны,проснитесь и от кормушки болваны оторвитесь !!
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красава - таблище у этого маркова ,аж светится от боярышника)))) по ходу он его и клизмой и внутривенно вводит, шоб случайно из браза не выпасть))))
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Ты давно марков свою харю пропитую кацапскую в зеркале видел? Типичный кацап, свою помойку вытащить из состояния помойки не в состоянии, но хоть поугрожаю соседям - э-ге-гей какой я лох страшный, сейчас как дам там всем...
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Турчинов тоже "воевал",
И очень постарался:
Всем тёщам дачи збудував,
Раз двадцать пять отжался.
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ну коли вже такі "важковаговики", "знавачи" північно корейского питання, як мРакін кажуть що "терористи", то, звісно - терористи.. Чи ми не хунта?? )))
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этому "словесному поносу" от Маркова есть два определения:
1. Угроза кацапских терактов в Украине ("это проведение диверсионных операций непосредственно на тех военных базах, базах военной разведки, Генштаба Украины, либо базы СБУ, то есть, там, где непосредственно планируется теракт, и там тоже сказать - еще один теракт, и эти офицеры будут уничтожены как военные преступники и террористы", - заявил Марков. (с));
2. еб......... нет покоя, и этому экземпляру "российской политологии" место в дурке......
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Смотрю эти "выступления" и думаю, что у них проводится какой-то тайный конкурс за звание главного маразматика недостраны
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проста жыриновскис плохо выглядит нужна достойная замена
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Жириновский и Ляшко - лохи ! Монгольский Институтиус Полититесного Увлечения рулит
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Турчинов для них - головний ворог... Хай в Кремлі порядок наведуть, свого Путіна ізолюють- весь світ полегшено зітхне
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Не варто звертату увагу на подібних персонажів. Це всього лиш казковий герой, якого через зовнішній вигляд морди ліца ні з ким не переплутаєш. І чим грізніші заяви озвучує цей персонаж, тим гучніше сміється зал. Звісно ні про яку насолоду від цього спектаклю не йдеться, та все ж настрій ці дурники піднімають.
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Я так думаю если б могли уже давно знищили. И то что они этим угрожали это 200%.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТурчинова и Авакова надо уничтожить, как террористов, - кремлевский политолог Марков. ВИДЕО
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