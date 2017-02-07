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 "Было на повышенных тонах, но никто никого не бил", - Парасюк об инциденте с полицией в Бахмуте. ВИДЕО

Народный депутат (внефракционный) Владимир Парасюк утверждает, что не бил полицейского на блокпосту в Донецкой области во время акции по блокаде оккупированного Донбасса.

"Я реально никого не бил. На месте был гражданский мужчина, который это все снимал. Я надеюсь, что этот инцидент на блокпосту со мной появится где-то в Интернете", - цитирует парламентария корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я никого не бил. Полиция заявила, что это не был Парасюк. Они заявили, что это был просто народный депутат", - отметил политик.

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"На блокпосту произошла провокация полиции. Это Бахмутский районный отдел полиции. Один из сотрудников приехал, начал фальсифицировать дело по отношению к волонтерам, атошникам. Мы выехали с Тарасом Пастухом на эту встречу. Увидели, что они незаконно удерживают людей - вот этот дядька. Мы отпустили этих людей. Конечно, было на повышенных тонах, но никто никого не бил, никто никого не трогал, не наносил удары", - рассказал депутат.

Напомним, ранее полиция заявила, что в Бахмуте (Донецкая область) народный депутат напал на сотрудника полиции.

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Та понятно, у Парасюка вообще удар не поставлен.
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Та у него удар поставлен только когда старших себя сзади ударить. Лицом к лицу он даже с вилкулом обделался. Так же, как и в мордовском плену, из которого он подозрительно быстро освободился.
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Это самые крупные протесты с момента свержения режима Чаушеску.
На шестой день протестов в Румынии на улицы вышли до полумиллиона человек. Изначально они митинговали против закона о декриминализации коррупции. В итоге 5 февраля премьер-министр Сорин Гриндяну отменил этот закон.
Однако демонстранты все равно отказываются расходиться по домам - теперь они требуют отставки правительства.
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Ну что, Украина на "очереди"? Если "властьимущие" будут и дальше заниматься ху@ей, то так и будет. Только людей выйдет побольше, - у нас населения в стране больше... А как украинцы реагируют на явную несправедливость, - я думаю напоминать не надо!
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А если даже он двинул титушкам, будем всё равно за него!
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Смотрел видео с новым Беркутом и старыми титушками на трассе под Бахмутом. № года после революции Гидности для власти НеГидныков. Лежачих дубинками, автобусы с титушками.....Ничего не напоминает? Аброськин пёс на службе у новых Хозяев жизни Украинцев???
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це старий беркут пригрітий авякяном і шокоригом. їх не посадили і не розформували, бо шокоригу потрібні цепні пси, які будуть знищувати добровольців і тих хто проти нього
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А хозяева-то как раз и не новые, хозяева-то старые.
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Интересно . Это Беркут напал на фронтовиков ? Или его уже переименовали ?
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Та Беркут, порохотушки - одного все поля ягоды.
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После инцидента в Бахумте, стали говорить не "титушки", а "петушки".
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АХАХА,..А НА ВИДЕО ЭТО ГОЛЛИВУД ДЕЛАЛ КОМЬЮТЕРНЫЕ СПЕЦЕФЕКТЫ !?.... ))) нас держат за дубилов, пора революцию делать ..но уже на ПОВЫШЕНЫХ ТОНАХ А НЕ КРИЧАТЬ СЛАВА...
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Бить вас ВСЕХ ещё будут и делать это будут сильно и повсеместно !!!
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с ноги , хоть врезал? маваши ... или лоукик ?
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Странно а вомбат Насиння врое как снова в жопу ранен ? Самострел или самотык ?
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Этому как раз не нужны были корочки депутат, чтобы кому то морду набить.
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То не тітушки а ДРГ ворожа- Не завадить ідентифікувати і перевірити: Хто такі? Звідки? і тих хто організував перевезення та збір бидла.
Севастопольці в шоці що Аброськін очолив Донецьку поліцію - кажуть що в Криму кришував наркоторгівлю ( з їхніх слів) Не завадить перевірити
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Все равно Петручио с рыжим ето дело так не оставят Ну не смогут барыганы побороть в себе тягу к гешефтам Тем более более лимона баксов в день У татарина нет сил на подконтрольной украине територии А у Петручио нет храбрости Использовать ментов на полную Понимает офшорник что он президент страны В которой 90% Его ненавидят Причем люто Он даже правомерно и правильно забздит применить силу А в етой ситуации И подавно
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мальчик еще не понял зачем его пригласили на подобное мероприятие. Теперь доказывай, что не верблюд.
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У понеділок, 6 січня, у ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей".
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ваша дочь проститутка...но у меня сын...иди теперь доказывай...
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Хреново как то. Смотрю на свою маленькую улицу в Киеве. Штук 10 Рэйнджиков, Порше,..... Мерсы и Бимеры это для нищебродов. Гибридная война или АТО? Кайтавый рулила Рады ты Уху ЕЛ??????????
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Сыроид: Порошенко крышует торговлю с террористами, финансируя их. Видео
http://www.economics-prorok.com/2017/02/blog-post_87.html?spref=fb
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Сашко Белого жалко , а самое главное никто не ответил Не множко не в тему, вчера предложили работу инспектором по офециальной трудоустроиности ,ну типа ходить и проверять предприятия, кто работает из сотрудников не официально , сейчас создаеться такая служба ,короче сразу сказали план 20тыс в месяц ну это не начальником типа замом
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Ну если ты не знаешь куда идти, зачем мешать другим, которые знают?
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Оставят, Оставят и скоро слиняют , так что ждем Рыжего таракана в бегах
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Володя не оправдуйся. Краще б добавив Аброськіну. ще раз правою, правою ногою з розгону по харі. Заробив би девіденди.
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почему Парасюк не на фронте? ведь там же надо такие храбрые боевые воины, я просто не понимаю зачем его держат((((((, отпустите его на фронт как не стыдно!
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майдан стоял за передел между олигархическими кланами, просто далеко не все кто был на майдане об этом знали, ведь причин для негодования у многих было много как и сейчас , если не больше, что и было использовано
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Шановнi Укропи! Пани та панянки! Леді та джентльмени! Будьте уважні!
Пітерські російськомовні найманцi залишають на українських ресурсах в Інтернеті багато лайна і лихословлять Президента та Уряд України.
У методичках, надрукованих в ФСБ РФ, троллям рекомендується відвернути увагу громадськості з військових злочинів, які скоюють на українському Донбасі та Сiрii православні супостати з російської православної корпорації лікеро-горілчаного і тютюнового патріархату на Уряд України і «Лiпецьку фабрику».
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А кацапів гатити - сцикотно вові? Там одразу здався.
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Ни у кого не совпадают ассоциации с Крымом и зелеными человечками. У меня такое чувство что вот эти зел. человечки аброськины это росс. солдаты) Кто его знает кто там за балаклавами,но очень похожи)
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Володя теряет былую лёгкость.... Нога просто болит видимо
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Было на повышенных тонах, но никто никого не бил", - Парасюк об инциденте с полицией в Бахмуте. ВИДЕО
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