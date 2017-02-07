 "Было на повышенных тонах, но никто никого не бил", - Парасюк об инциденте с полицией в Бахмуте. ВИДЕО

"Я никого не бил. Полиция заявила, что это не был Парасюк. Они заявили, что это был просто народный депутат", - отметил политик.
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"На блокпосту произошла провокация полиции. Это Бахмутский районный отдел полиции. Один из сотрудников приехал, начал фальсифицировать дело по отношению к волонтерам, атошникам. Мы выехали с Тарасом Пастухом на эту встречу. Увидели, что они незаконно удерживают людей - вот этот дядька. Мы отпустили этих людей. Конечно, было на повышенных тонах, но никто никого не бил, никто никого не трогал, не наносил удары", - рассказал депутат.
Напомним, ранее полиция заявила, что в Бахмуте (Донецкая область) народный депутат напал на сотрудника полиции.
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На шестой день протестов в Румынии на улицы вышли до полумиллиона человек. Изначально они митинговали против закона о декриминализации коррупции. В итоге 5 февраля премьер-министр Сорин Гриндяну отменил этот закон.
Однако демонстранты все равно отказываются расходиться по домам - теперь они требуют отставки правительства.
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Севастопольці в шоці що Аброськін очолив Донецьку поліцію - кажуть що в Криму кришував наркоторгівлю ( з їхніх слів) Не завадить перевірити
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http://www.economics-prorok.com/2017/02/blog-post_87.html?spref=fb
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Пітерські російськомовні найманцi залишають на українських ресурсах в Інтернеті багато лайна і лихословлять Президента та Уряд України.
У методичках, надрукованих в ФСБ РФ, троллям рекомендується відвернути увагу громадськості з військових злочинів, які скоюють на українському Донбасі та Сiрii православні супостати з російської православної корпорації лікеро-горілчаного і тютюнового патріархату на Уряд України і «Лiпецьку фабрику».
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холуй
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