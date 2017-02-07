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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (2970) обстрел (5414) Россия (68643) Авдеевка (1097) Корчинская (7)

 "Места дислокации медподразделений в Авдеевке были обстреляны из российского танка Т-90. ОБСЕ отказалась фиксировать обстрел", - Корчинская. ВИДЕО

Места дислокации медподразделений ВСУ и волонтеров в Авдеевке были обстреляны из российского танка Т-90.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявила народный депутат Оксана Корчинская. Как доказательство обстрела она продемонстрировала осколок от снаряда и рассказала, что на протяжении нескольких дней наблюдательная миссия ОБСЕ отказывается фиксировать этот обстрел.
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Давно понятно зачем там ОБСЕ, подхуйловская конторка
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ОБСЕ отказалось фиксировать обстрел", ---- Это все ,что вам надо знать про это ОБСЕ !!
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А подорвали бы его, доказательство осталось бы на месте.
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а почему танк совершивший обстрел, не остался на месте?
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Низзя по генитальным минским соглашениям.
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Правильная постановка вопроса. Только это не так просто, танчег жиж наверняка стрелял не прицельно (абы куда в сторону Авдеевки), находясь за сколько то там км. А поразить точечную, подвижную ещё и бронированую цель вне зоны видимости это вам не это.
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Без разницы, стугне нужен визуальный контакт, тоесть видить цель. А он себе ездит на определённом удалении, прачется в складках месности, иногда высовывется и палит по Авдеевке, или вовсе не показывается а мастырит настильно. Я не говорю что подбить этого гавнюка в принцыпе не возможно, всё как нить решается, но опять жиж не так просто.
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вопрос простой -- как можно по куску металла идентифицировать танк
Почему это не орудие
У Т72 и Т90 калибр 125
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И кто это этой Корчинской сказал? Зачем люди, не имеющие полномочий и специальных знаний делают громкие заявления?
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Ото карлик все голосує за збільшення кількості ОБСЄшників. Сам факт того, що там повно бояришників з Левіафанії вже парадоксальний.
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Вопрос в другом - почему наша власть не ставит вопрос о том. что в составе миссии ОБСЕ не должны присутствовать граждане страны-агрессора? Или кто платит, то и заказывает музыку?
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так они , по понятиям нашей шоблы у власти, и не агрессоры вовсе. То какие то террористы три(!) года шебуршат в двух областях.
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ну раз Європа каже, що ВСУ наступає, то мабуть треба вже йти в наступ.
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мертворожденное гавно,впрочем как и большая часть европейских институтов созданных с начала ХХ века
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угу, только чуть ли не половина личного состава миссии - граждане РФ
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Х-м, осколок снаряда.... В Т72 и Т90 устанавливается одинаковая пушка 2А46М.
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вы кого в раду навыбирали? из рады ток-шоу "генштаб" сделали. каждый должен своей работой заниматся.
рабинович это кто? хоть он и еврей, но так должен думать каждый украинец
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мло, а стугною не пробували зафіксувати танчик ?
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Тебя ждут, без тебя никак. Ты же мгновенно это сделаешь!
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хе-хе, обсе... их можно не упоминать

Суржик & ОБСЄ ‏@solomonmax

Угадай, кто твитит рашатудейные новости, фотки black_bomb, кремлевские фейки? Офицер СММ ОБСЕ!

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Машет железякой.Нужно было башню в Раду приволокти.
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мені ще одне у вочі та вуха полізло.... а яка падла увесь той час глушило жінку, не даючи їй до кінця промовити???? сукі, млять.... смерть ворогам України!!!!
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Чему удивляться? Войну войной не называем, ВП в той зоне не вводим, ВР закон о временно оккупированных территориях по лугандону не проводит - вот вам и зачётный троллинг от ОБСЕ в ответку, поцы.
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Хуг не знает,кто стрелял. Он знает,что ОБЕ стороны не соблюдают перемирие. Козёл!
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ОБСЕ видит ситуацию всесторонне.И знает,кто кормит оккупированный Донбасс.Уважения к нам никакого.
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Цілеспрямовано обстрілювати медичні служби - військовий злочин. На таке здатні або москальські горе-вояки або терористи (в даному випадку - одне й те ж лайно, тільки без опізнавальних знаків). А що за гнила контора те "ОБСЄ" - давно відомо.
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ОБСЕ- бесполезная миссия. Толку от их фиксаций+они всегда слепые когда "надо". Забейте уже вы на ОБСЕ. Никчемность свою они доказали еще в 14-м .
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И на этом фоне кто-то еще мечтает о контингенте ОБСЕ на Донбассе, для контроля границы, к примеру?
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При чем тут ОБСЕ? Трясти с трибуны паспортами РФ, как Порошенко, или как Корчинская железякой от снаряда? Кого это убедит? Весь день по Пятому Каналу крутят сюжет, где боец АТО говорит: "Выехал танк, сделал 10 выстрелов и скрылся"! СКРЫЛСЯ! А по другим каналам шпарят сюжеты с картинками разрушений 2015 года. И после этого хотят, чтоб им верили? Смешно же! Где настоящие военные корреспонденты? Ну нет доверия ОБСЕ, так выдайте сюжет из окопа, но не там, где из пулемета в чисто поле, а реально, по выехавшему танку! А железяку эту, пусть Корчинская упакует в пакетик и в Гаагу, может там пригодится. Хотя отпечатки Путина, наверное, на ней не найдут!
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а сам не хочешь в чисто поле перед стреляющим танком в качестве военкорра. "братец" лапотный? Вот это и будет самое убойное оправдательство ихтамнетов. дерзай. Потом отпишешься.
Нехай щастить!
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Сам не хочу. Но выпускать новости с мест боевых действий, путем постановочных сюжетов, фейков, и старых отредактированных записей, считаю тоже неуместным. Посмотрите фронтовые сюжеты ВОВ. Страшно? Да! Но на то ты и корреспондент. А сейчас сидят в студии и монтируют. А потом хотят, чтоб им верил кто-то.
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"Сам не хочу." Питань більше нема.

Тільки згадала військового кореспондента Тараса Процюка....
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А мне вопросы задавать и не надо. Вы спросите Корчинскую, что она собирается с этим осколком делать, и как его идентифицировать, как выстрел из российского танка т-90? И почему за три года военных действий только Александров с Ерофеевым попались, и тех с позором вернули.
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претензії ви висловлюєте, а запитувати Корчинську пропонуєте мені? Дивна ваша тамбовська логіка аля РашаТудей.
"Александров с Ерофеевым попались, и тех с позором вернули." - а це взагалі перл.
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дане уйобищо- жінка корчинського ? чи його йобар ?
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Вообще бред,то есть выехал танк и начал стрелять прямой наводкой?
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К эмоциям всегда неплохо добавлять мозги и профессионализм. В противном случае, всё это пустые звуки, хотя и будоражит общество.
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Ніз-з-зя ... Мінські угоди не дозволяють ...((
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Гнать давно надо ОБСЕранцов с Украины,всеравно эти мрази работают на парашинцев и сепараторов,но шоколадную шоблу это вполне устраивает,как и торговля.
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Горячая новость: в Украине не война, не АТО, а просто "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей". Если так, то ничего не мешает эффективному контролю рф всей Украины.
У понеділок, 6 січня, у ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей".
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Украина производит ПТУР Стугна, но рашистский так стреляет безнаказанно! Зато на выставке Петя с Турчином сделали сэлфи!
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а как Украина допускает что в миссии ОБСЕ 30% выходцы из роSSрейха?????? Это же нонсенс какой то!
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Значит, вместо бла-бла-бла надо фиксировать ОБСЕ, которая отказывается фиксировать обстрел
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ой что это .. какая суровая женщина, видимо патриотка до мозга костей, вот опять же, чем только не вынуждены заниматься истинные патриоты Украины вместо борьбы(
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Танк замаскирован был, вот его и не видели.
Поэтому, откуда прилетет снаряд точно сказать не возможно.
А ОБСЕ учитывает только факты.
Вот если бы они возле танка стояли, ещё не факт, что увидели бы, куда снаряды летят.
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Да уж с такой помощью, как весь мир с нами, Украина никогда не выиграет.
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якісь розмиті "повноваження" в ОБСЄ.. Ніхто не просить про запобігання обстрілам.. Просять хоч ФІКСУВАТИ.. Але і на це не спроможні, імпотенти.. Цікаво, а у скільки грошей нам обходиться присутність в "нашому" конфлікті тих ОБСЄ? Бо готелі їм знімають геть не дешеві..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Места дислокации медподразделений в Авдеевке были обстреляны из российского танка Т-90. ОБСЕ отказалась фиксировать обстрел", - Корчинская. ВИДЕО
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