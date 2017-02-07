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"Места дислокации медподразделений в Авдеевке были обстреляны из российского танка Т-90. ОБСЕ отказалась фиксировать обстрел", - Корчинская. ВИДЕО
Места дислокации медподразделений ВСУ и волонтеров в Авдеевке были обстреляны из российского танка Т-90.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявила народный депутат Оксана Корчинская. Как доказательство обстрела она продемонстрировала осколок от снаряда и рассказала, что на протяжении нескольких дней наблюдательная миссия ОБСЕ отказывается фиксировать этот обстрел.
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Почему это не орудие
У Т72 и Т90 калибр 125
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рабинович это кто? хоть он и еврей, но так должен думать каждый украинец
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Суржик & ОБСЄ @solomonmax
Угадай, кто твитит рашатудейные новости, фотки black_bomb, кремлевские фейки? Офицер СММ ОБСЕ!
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https://twitter.com/solomonmax/status/584700243637329920
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Нехай щастить!
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Тільки згадала військового кореспондента Тараса Процюка....
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"Александров с Ерофеевым попались, и тех с позором вернули." - а це взагалі перл.
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У понеділок, 6 січня, у ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей".
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Поэтому, откуда прилетет снаряд точно сказать не возможно.
А ОБСЕ учитывает только факты.
Вот если бы они возле танка стояли, ещё не факт, что увидели бы, куда снаряды летят.
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