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 Политика Украины
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Все про:ВР (21981) Кабмин (9906) сессия (218) Гройсман (2443)

 Шестую сессию Верховной Рады Украины объявляю открытой, - Парубий. ВИДЕО

Председатель парламента Андрей Парубий открыл шестую сессию ВР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он объявил с трибуны парламента.

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"Шестую сессию Верховной Рады Украины объявляю открытой", - сказал он.

После этого в зале заседаний традиционно звучал государственный гимн Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент самоустранился от войны на Донбассе и, если не изменит позиции, - должен пойти на перевыборы, - лидер "Воли народа" Москаленко

В настоящее время в ВР зарегистрировались 365 депутатов. Кроме того, в сессионном зале присутствуют глава Кабмина Владимир Гройсман и члены правительства.

Следует отметить, депутаты будут работать до 21 июля.

Как известно, нардепы ушли на каникулы 20 января.
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добавь: "трудоголики", наркоманы, алкоголики
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Вот так должно происходить открытие верховной зрады!
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Шестую сессию Верховной Зрады Украины объявляю проклятой, - Парубий
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После этого в зале заседаний традиционно звучал государственный гимн Украины. И все твари приложили руку к тому месту, показывая, как они любят Украину???
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А чё Цензор Парубия в бабы произвёл? Я про "отркрылА"...
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Тихо,это государственная тайна,видать его* боевые* гомосеки шЛяшка выловили,пока до Логопеда дошло что происходит,его лишили девственности
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Председатель парламента Андрей Парубий открыла шестую сессию ВР.Источник:http://censor.net.ua/n426745 -- оговорка по Фрейду? Парубия она такая....
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Будет обсуждение кто где отдыхал и сколько сп#здил из госбюджета. На большее эта рада не способна.
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ми їх обираєм... хоча при охєндовському і нинішньому цвк діє лозунг "голосуй не голосуй всеодно получиш ..."
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Надеюсь это для них будет последняя сесия
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Интересно их будут сразу кастрировать или после Х... йла педофила ?
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Парубий с Сюмар покрыли грабеж чмом Сеней и КАБ мином 7 милиардов . Из за таких уродов погибают Герои . Х... йло кацапское педофил доволен вредительством Парибия и Сюмаром
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"...Открыла..." .Кажется этот пост из фейсбука Ляшко скопипастили.
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Надеюсь, что эта сессия станет последней для "народных" депутатов этого созыва! Список "коаліціянтів" де, андрійко?!
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вони вже звиздять що це не суттєво і не важливо...
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Банда верховнорадная открыла новый сходняк . И что ? Народ Украины должен этому радоваться ?
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И присутствуют аж 365 депутатов!!!
Остальные на фронте?
Или на Канарах?
Может пора штрафбат для них создать?
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экстренно сползлись обсудить и осудить блокаду бамбаса...
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Ау!!! ..здесь Украинцы есть?...или Украинцы перестали заходить на загаженный троллями сайт?...тогда и мне здесь делать нечего - пусть тролли друг с другом общаются...
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Може по танку "Оплот" чи хоч пару СУ-31 куплять для фронту за накрадені? Чи воїнам не просрочені продукти поставлятимуть, самі хай жеруть ... Чи мішки чи доски в окопи привезуть, бо грязь по коліна.... - торбохвати..... Лікарні недоступні для народу, пенсії ВКРАЛИ, працювати невигідно, бо насрови всеодно покрадуть......
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Братва прибыла на стрелку!
Все правила соблюдены.
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Вот интересно, Парубий объявит, что из БПП выбыло еще 11 депутатов и что коалиция сейчас составляет не более 210 депутатов.
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Ну, чё, 6лять, как отдохнули, пид@ры? Працювати, курво! На народ України. Бо інакше вам усім горіти і навіть не в пеклі, а тут.
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умному Гордону задали вопрос, почему в Украине во власти евреи? Он ответил, что да. это так, но выбираете эту власть Вы!
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Пока народ гибнет на войне, слуги народа отдыхают, еще и зарплату повыше просят у нищего народа, видать нашли еще чуть -чуть свободного места в е-декларациях.
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Парубій є бездар і дармоїд, який прикриває бездіяльність і злодійство в Верховній Раді, і яка утримується за рахунок платників податків.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныШестую сессию Верховной Рады Украины объявляю открытой, - Парубий. ВИДЕО
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