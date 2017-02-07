 Шестую сессию Верховной Рады Украины объявляю открытой, - Парубий. ВИДЕО

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"Шестую сессию Верховной Рады Украины объявляю открытой", - сказал он.
После этого в зале заседаний традиционно звучал государственный гимн Украины.
В настоящее время в ВР зарегистрировались 365 депутатов. Кроме того, в сессионном зале присутствуют глава Кабмина Владимир Гройсман и члены правительства.
Следует отметить, депутаты будут работать до 21 июля.
Как известно, нардепы ушли на каникулы 20 января.
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Вот так должно происходить открытие верховной зрады!
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шлю...ну, Вы поняли!
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Остальные на фронте?
Или на Канарах?
Может пора штрафбат для них создать?
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Все правила соблюдены.
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Гордон такой наивный?
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