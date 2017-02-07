 Вечер памяти погибших в Авдеевке прошел в Торонто. ФОТО+ВИДЕО

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"Спасибо генеральному консулу Украины в Торонто Андрею Веселовскому, отцу Тарасу Лозинскому и президенту Конгресса украинцев Канады - Торонто Тарасу Багрию за присутствие и речи", - пишет она.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
(Фото со страницы Canada - Ukraine International Assistance Fund - CUIA Fund)
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поскольку Украина очень недавно встала на путь преобразований, то есть много подводных
камней внутри самой страны, которые мешают течению. Страна меняется, преобразуется, и естьмного сопротивления этим переменам. Но процесс все равно идет, и враг тоже не железный, и рано или поздно победа прийдет. Очень жаль терять молодых ребят в этом процессе, но важно верить в победу.
Страна большая, нация многочисленна, и каждый кто верит должен делать что-то для победы. Именно украинцы, именно народ выйдет победителем, и построит страну, о которой мечтают. Путь к большой победе всегда сложен, и часто кажется, что все плохо и выхода уже нет, но потом, как показывает практика где-то открывается дверь, где-то начинает проникать свет.
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