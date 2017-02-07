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 Вечер памяти погибших в Авдеевке прошел в Торонто. ФОТО+ВИДЕО

В Торонто (Канада) состоялся вечер памяти погибших в результате российской агрессии в Авдеевке (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-президент общественной организации UCAS (Ukrainian Canadian Activist Society) Антонина Кумка на Facebook.

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"Спасибо генеральному консулу Украины в Торонто Андрею Веселовскому, отцу Тарасу Лозинскому и президенту Конгресса украинцев Канады - Торонто Тарасу Багрию за присутствие и речи", - пишет она.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.


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(Фото со страницы Canada - Ukraine International Assistance Fund - CUIA Fund)
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не хотелось бы, чтобы эта ползучая война забрала еще жизни молодых и перспективных. Искать выходы и найти методы убраться рашку восвояси-мечта каждого дня
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К сожалению, мечты украинского народа и росийского вождя и народа разные ! Чтобы путину остаться у руля----------ему нужна война ! И он будет ее вести до тех пор, пока весь мир не поймет, кто такая раша и общими усилиями не остановит убийцу !!!!!!!!! Вот только вопрос---СКОЛЬКО ЕЩЕ МИРУ НУЖНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ---------- ПРИДНЕСТРОВЬЕ ЧЕЧНЯ ГРУЗИЯ АБХАЗИЯ УКРАИНА СИРИЯ........МИР ЖДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ ?????????????
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Европе и всем будет пофиг, пока снаряды не начнут падать у них...а пока они падают где-то в Сирии и Украине они будут ждать и проявлять стурбованнисть.
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Мила, к сожалению, так случается в любых конфликтах. Мир все видит и все понимает, но мир неповоротлив и не еффективен. Но есть один важный момент: воля народа страны, против которой совершается агрессия. Воля народа в Украине есть и победа Украины только лишь дело времени. Мир будет помогать, но главное - за Украиной. И чем больше мир будет убеждаться в том, что Украина твердо настроена защищаться, тем больше будет помощь остального мира.
поскольку Украина очень недавно встала на путь преобразований, то есть много подводных
камней внутри самой страны, которые мешают течению. Страна меняется, преобразуется, и естьмного сопротивления этим переменам. Но процесс все равно идет, и враг тоже не железный, и рано или поздно победа прийдет. Очень жаль терять молодых ребят в этом процессе, но важно верить в победу.
Страна большая, нация многочисленна, и каждый кто верит должен делать что-то для победы. Именно украинцы, именно народ выйдет победителем, и построит страну, о которой мечтают. Путь к большой победе всегда сложен, и часто кажется, что все плохо и выхода уже нет, но потом, как показывает практика где-то открывается дверь, где-то начинает проникать свет.
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ВОЛЯ УРАИНСКОГО НАРОДА ОГРОМНА !!! НАРОД ЕДИН В ЖЕЛАНИИ ОТОРВАТЬСЯ ОТ РАШИ И СТРОИТЬ СВОЮ НЕЗАВИСИМУЮ УКРАИНУ !!!
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Да и нет в Украине тех, кто донес бы правду о том, что в Украине война, развязанная и финансируется росией. Слабая дипломатия и полный проиграш в информационной войне...и т.д Так лозунги..а действия ???? Воюем с росией и поддерживаем дипломатич. отношения...?????
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