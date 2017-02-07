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Все про:боевик (17978) Винница (435) война (2970) протест (5262) Савченко (2739)

 "В "ДНР" звоните, чтобы спросить, что сказать?", - нардепа Савченко встретили пикетом в Виннице. ВИДЕО

Народного депутата Надежду Савченко у входа в Апелляционный суд Винницкой области встретили криками "Позор кремлевским оккупантам" и "Позор Савченко".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой видеозаписи акции против Савченко ее участники упрекают нардепа за сотрудничество с боевиками "ДНР". Савченко прибыла в Винницу для участия в судебном заседании по квартирной афере.

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Тушение бычка эпично, хоть не сморкалась зажимая пальцем одну ноздрю...

она даже ведет себя как русское быдло!!
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похоже, что этот момент просто не попал в видос
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Цитата дня /от Савченко/ - не пора ли ее Вове вернуть? Даже с доплатой...

6 февраля, 12:33
.
"Россия стягивает вооружение не потому, что готовится напасть, а потому что в любой момент на нее может напасть Украина" /Н.Савченко/
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В лапки взято безпідставно, бо дослівно фраза не така, але зміст збережено.
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та уже, чесно говоря, пофиг
умерла, так умерла (с)
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манеры крестьянско-кацапские - вот так депутат на площади бычок о подошву тушит.
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хотя, подожди, она же кацапка, значит - мотнажная пена ... хыыыыы
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Подсказываю, не забудьте:

Главное при этом кричать, что сжигаете врага народа.
Погромче кричать.

Уже были такие в истории. В известной.
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ГАНЬБА КРЕМЛІВСЬКИМ АГЕНТАМ!!!
ГАНЬБА КРЕМЛІВСЬКИМ АГЕНТАМ!!!
ГАНЬБА КРЕМЛІВСЬКИМ АГЕНТАМ!!!
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Смотрю, что пишут, в основном, не удовлетворенные безмозглые диванные ничего из себя не представляющие завистливые сучки.
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Я уже писал : От народного героя до народного изгоя - всего один шаг ! И Гадя его уже сделала !!!
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вполне себе такие светские манеры... гламурно бычок о подошву загасила, а могла ведь ним и пальцами отстрелить в пикетчиков
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Такое впечатление, что в Виннице сплошное быдло живет.
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А что это за черноволосая дама в очечках все время с Надюхой,будто тень?
Кто приставил ?
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Ну что вы все её пиарите? А патом ноете что её стало слишком много
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Она когда-то говорила, что ее сестрица лично звонила мертвечуку и была готова на все, чтоб ее вызволить. Вот и совершили вера с надей сделку с дьяволом... теперь отрабатывают убогие... Правда у мертвечука и на этот раз не срослось, потому что он вечный лузер.

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на нижней фото Нормальные Люди, а на верхней два пакетатавна , прада с гербом Украины..
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Да и на нижней трансвестит в веночке не очень то и нормальный человек.
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Кремлевская мондавошка и ничего более.
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сосалка кремлёвская ...

Собачье сердце - вы мужчина или женщина?



https://www.youtube.com/watch?v=qVKMI1xsfZk
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А давайте згадаємо, що ми ж таки, а не хтось інший, про Надію говорили і писали два роки тому.
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Так. Але тон деяких коментаторів "повєсіть-ресстрелять" якось не проймає.
Коли Надія була в тюрязі, як багато інших, я надіслав їй в сізо листа-вітання з підтримкою.
І не шкодую про те й зараз, бо своїх треба підтримувати.
А от що вона тепер витворяє, я не розумію. Але й верещати "нєнавіжу" не буду.
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Не люблю курящих шалав, сразу выдает продажную душенку блядюж#и.
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Покурила курва .Изрыгнула и пошла.Типичный бык с п-здой
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а как она по данецки смачно сделала бычок... так крассиво прохфесианально, как учат каждого кц...
И это лицо депутат... вротмненоги позор!
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також в очі кинулась ця її дуже "жіночний" вчинок))
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Просто на фронті в окопах немає інтелігентних балерунів і скрипачів - вони всі в теплих театриках інтелігентно сидять на з/п у 16 тисяч чистими, і інтелігентно перелапують одне другого.
А на війні не тільки гасять бички об що прийдеться, а й збирають їх навколо блок-поста, коли закінчується куриво. А ще у солдат на фронті лексикон такий, що на десять слів шість нецензурних у кращому випадку. І носовичків у них немає - так неінтелігентно і шмаркають у сніг.
Але хочеться сказати інше - жоден чоловік, який не був на війні, не має права навіть дивитися в бік жінки, яка на війні була, а не те, щоб щось про неї патякати або карлякати (це не Вам особисто, це я для інших).
Да, я Надіїни вчинки і висловлювання не сприймаю і не схвалюю.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В "ДНР" звоните, чтобы спросить, что сказать?", - нардепа Савченко встретили пикетом в Виннице. ВИДЕО
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