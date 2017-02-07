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"В "ДНР" звоните, чтобы спросить, что сказать?", - нардепа Савченко встретили пикетом в Виннице. ВИДЕО
Народного депутата Надежду Савченко у входа в Апелляционный суд Винницкой области встретили криками "Позор кремлевским оккупантам" и "Позор Савченко".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой видеозаписи акции против Савченко ее участники упрекают нардепа за сотрудничество с боевиками "ДНР". Савченко прибыла в Винницу для участия в судебном заседании по квартирной афере.
она даже ведет себя как русское быдло!!
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6 февраля, 12:33
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"Россия стягивает вооружение не потому, что готовится напасть, а потому что в любой момент на нее может напасть Украина" /Н.Савченко/
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умерла, так умерла (с)
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Так, панове?
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Главное при этом кричать, что сжигаете врага народа.
Погромче кричать.
Уже были такие в истории. В известной.
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ГАНЬБА КРЕМЛІВСЬКИМ АГЕНТАМ!!!
ГАНЬБА КРЕМЛІВСЬКИМ АГЕНТАМ!!!
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Кто приставил ?
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Собачье сердце - вы мужчина или женщина?
https://www.youtube.com/watch?v=qVKMI1xsfZk
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Коли Надія була в тюрязі, як багато інших, я надіслав їй в сізо листа-вітання з підтримкою.
І не шкодую про те й зараз, бо своїх треба підтримувати.
А от що вона тепер витворяє, я не розумію. Але й верещати "нєнавіжу" не буду.
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И это лицо депутат... вротмненоги позор!
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А на війні не тільки гасять бички об що прийдеться, а й збирають їх навколо блок-поста, коли закінчується куриво. А ще у солдат на фронті лексикон такий, що на десять слів шість нецензурних у кращому випадку. І носовичків у них немає - так неінтелігентно і шмаркають у сніг.
Але хочеться сказати інше - жоден чоловік, який не був на війні, не має права навіть дивитися в бік жінки, яка на війні була, а не те, щоб щось про неї патякати або карлякати (це не Вам особисто, це я для інших).
Да, я Надіїни вчинки і висловлювання не сприймаю і не схвалюю.
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