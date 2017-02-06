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Все про:блокада (1331) Донбасс (12677) Семенченко Семен (197) Аброськин (295)

 Конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и полицией под Бахмутом. ВИДЕО

На трассе Бахмут – Константиновка произошел инцидент между полицейскими, которые пытались разблокировать дорогу для автобусов с неизвестными гражданами, и участниками блокады оккупированных территорий Донбасса, утверждающих, что в автобусах ехали "титушки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал на своей странице в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".

Смотрите также: Блокада оккупированных территорий: в Бахмут привезли "титушек" под охраной силовиков, - Парасюк. ВИДЕО

Во время конфликта присутствовали начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин и народный депутат Украины Семен Семенченко, который активно поддерживает участников блокады.

В сети появились видеозаписи со словестной перепалкой между Аброськиным и Семенченко. Они требовали друг от друга предоставить удостоверения. Семенченко был возмущен тем, что его автомобиль заблокирован силовиками.





Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов общим количеством 700 вагонов.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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мы здобулы! журналист со звездой во лбу рулит, сцуко. это ж какими надо быть отмороженными, шоб такое делать?
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ЧУВСТВУЄТ бєзнаказаность , ІБО багі АВЯКОВ І ПАГАШЕНКА за нім.
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Не получилось у пети стать народным президентом.И в Украине его не любят,и в Европе,и в Америке.Не повезло.
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зато у него получилось стать народным президентом вативом.
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Он мечтал стать народным любимцем.Рожденный ползать летать не может.
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Зато у него получилось стырить куда больше чем янукович и компания.
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А еще у него получилось,что нам теперь стыдно перед всем миром.
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можете его не любить, он не барышня, он с недостатками, с ошибками, но он работает на благо Украины, в отличии от так называемых оппозиционеров.
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Ненавижу шоколадную свинью пртзераю, при возможности уничтожу.
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Бандиты циничного барыги за сегодняшний день побили наших ребят больше чем сепары на передовой. Сюр в стране. 5 ребят в больнице с побоями от беркута шоколядного барыги.
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значит, в следующий раз, атошники выйдут с оружием, ткакие тупорылые мусора
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участники блокады - лучшие, а полиция , купленная
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какая это полиция нах.??Это на 90% теже мусора и беркутня. Таки как раз циничному барыге очень нужны, его банду защидать от народа.
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в случае серьезного противостояния, нацики и менти проиграют воякам хоть и вооружени лучше
полюбому
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аброськин как настоящий чапай в за третий интернационал прискакал, на белом коне и в шоколадной бурке.
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так какие проблемы по всей стране? не идет уголь оттуда, так платим же роттердам+ - значит можем купить уголь где угодно по рыночной цене. например,в роттердаме
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а лучше переоборудовать котельни и топить своим углем ,но там же бабла не поднять.
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Можем...но только за валюту...за гривну в роттердаме не продадут...
А валюты у нас в стране много....девать некуда...курс бакса низкий...надо поднять....
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бабулеты вложи в переоборудование и экономь валюту,а вообще галимая последняя отмазка.
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зольность 24% и сернистый ангидрид около2.8%. это гавно не отвечает минимальным требованиям к углю. его никто нигде не купит. так о какой рыночной цене можно тогда говорить? в итоге мы покупаем неконкурентный на рынке товар,который ни кому не нужен и у кого покупаем? и платим за свет 1,68 ,когда в германии цена 1.11? так что пой про доллар порошенко в попу
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Дежавю.Мусоров не переделать.Может пора армию с мусорами на передке поменять.Посмотреть сколько это мусорье под градами продержится.Или только герои со своим народом бодаться.
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стука уже забыл про своего друга Эндрю??Он его предал !!!а может и участвовал.
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Порох прямує дорогою Каддафі та Чаушеску



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долбасссу полную блокаду..пенсионеры, это вы просрали будущее своих детей и внуков- подняли зад и на помощь.ВЫ забыли,как .ЧОРНОВОЛУ не верили, продавались на выборах- поддержите детей - долбассу блокаду....долбассу блокаду......берите палки и лупите по машинам с долбасскими номерами....просруцька гидота- ГЕТЬ з УКРАИНЫ !!!!!
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Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"
____________________
А ничего что идет война и Лугодония воюет против Украины?! И кто не давал за три года решить проблему с углем?! Конечно, ваши дети не воюют и вам плевать, лишь бы карманы свои набивать, мрази
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Геннадій Боднарчук
Щодо блокади від Семенченка.
Чітка і аргументована відповіді людини, що думає головою а не ... знаете чим
"Вячеслав Викторович Власенко"- Блокировать нужно в диспетчерской. Там легко перекрыть все движение. А стояние на рельсах это пиар, бесплатный спектакль режиссера семенченка. Я вас искренне уважаю, но вас используют вслепую. Потом семка вас будет самоотверженно вызвлолять из застенков. И повышать количество своих лайков. Не тупите.
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Хочешь чтоб в кабинет к твоему кумиру зашли ,зайдут ,всему свое время
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Чезаре Амброзо про физию амброськина сказал бы одно - типичный бандюган
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Так где избиение ветеранов титушками..??? Или опять всепропальщики воздух испортили..??
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вся эта блокада какой то мутняк и как она поможет освободить ребят хрен поймешь,пока хуйло не скажет хрен кто кого отпустит
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Я знала,что так и будет! Консервы взрываются и это только начало!
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на тви пишут - 21.14 "Курдюмовку обстреливают". орки и мусора выступают единым фронтом.
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Подібні блокади мають здійснюватись державними органами, а не якимись там "патріотами-махновцями"!!!
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Да лугодонский уголь золотым получается для Украины, только одному Ахметову сколько перепадает по разным схемам.
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барыжная власть с барыжными законами, а точнее - беззаконием
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мусор ...за кормушку свою жопу рвёт , контрабас под мусорами и сбу , за такое корыто они и стрелять будут
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Я смотрю - люди Аваськина экипированы куда лучше, чем бойцы АТО на фронте, под Градами!!! Вот куда идет сбор военный с наших зарплат!
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Вот для таких случаев Порошенко и К и оставили на "службе" беркутню и прочую гыдоту,пиздоту и мразоту.
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Смотрю 112...
Жесть!!!
Молодцы ребята...
Во информация всплывает!!! Опуеть!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКонфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и полицией под Бахмутом. ВИДЕО
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