 Конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и полицией под Бахмутом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал на своей странице в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".
Во время конфликта присутствовали начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин и народный депутат Украины Семен Семенченко, который активно поддерживает участников блокады.
В сети появились видеозаписи со словестной перепалкой между Аброськиным и Семенченко. Они требовали друг от друга предоставить удостоверения. Семенченко был возмущен тем, что его автомобиль заблокирован силовиками.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов общим количеством 700 вагонов.
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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дентомвативом.
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полюбому
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А валюты у нас в стране много....девать некуда...курс бакса низкий...надо поднять....
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А ничего что идет война и Лугодония воюет против Украины?! И кто не давал за три года решить проблему с углем?! Конечно, ваши дети не воюют и вам плевать, лишь бы карманы свои набивать, мрази
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Щодо блокади від Семенченка.
Чітка і аргументована відповіді людини, що думає головою а не ... знаете чим
"Вячеслав Викторович Власенко"- Блокировать нужно в диспетчерской. Там легко перекрыть все движение. А стояние на рельсах это пиар, бесплатный спектакль режиссера семенченка. Я вас искренне уважаю, но вас используют вслепую. Потом семка вас будет самоотверженно вызвлолять из застенков. И повышать количество своих лайков. Не тупите.
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Жесть!!!
Молодцы ребята...
Во информация всплывает!!! Опуеть!!!
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