 Блокада оккупированных территорий: в Бахмут привезли "титушек" под охраной силовиков, - Парасюк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк.
"Только народные депутаты выехали из блокады на заседание Верховной Рады, тут как тут появились "титушки", которых охраняют силовики. Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколодано-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов", - написал он.
"Ко всем, кто на блокаде: Дорогие собратья, у вас есть официальное зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни. Вы прошли ДАП, Иловайск и Дебальцево. Вам уже нечего бояться Прошу регулярные подразделения ВСУ и Добробатов по мере возможности поддержать собратьев", - призвал Парасюк.
Также он опубликовал видео с "титушками".
"Вам это ничего не напоминает? А мне это напоминает методы одного режима. Кто-то берет очень плохой пример. Все кто против блокады, знайте, вы теперь за "титушок", - отметил Парасюк.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов общим количеством 700 вагонов.
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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