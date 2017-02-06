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 Блокада оккупированных территорий: в Бахмут привезли "титушек" под охраной силовиков, - Парасюк. ВИДЕО

Как только народные депутаты, участники блокады временно оккупированных территорий, выехали из Бахмута, к протестующим привезли "титушек", которых охраняют силовики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк.

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"Только народные депутаты выехали из блокады на заседание Верховной Рады, тут как тут появились "титушки", которых охраняют силовики. Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколодано-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов", - написал он.

"Ко всем, кто на блокаде: Дорогие собратья, у вас есть официальное зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни. Вы прошли ДАП, Иловайск и Дебальцево. Вам уже нечего бояться Прошу регулярные подразделения ВСУ и Добробатов по мере возможности поддержать собратьев", - призвал Парасюк.

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Также он опубликовал видео с "титушками".



"Вам это ничего не напоминает? А мне это напоминает методы одного режима. Кто-то берет очень плохой пример. Все кто против блокады, знайте, вы теперь за "титушок", - отметил Парасюк.

Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов общим количеством 700 вагонов.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".

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ггг... как бомбит у поросюкоботов, просто заглядение...
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Тихо - фуею. Какой то такой осадок на душе... Недоуменно-мерзкий... Неужели стране еще нужно больше гавна, что бы понять самих себя? "Если не мы то кто..?" Молодец - парень журналист. Вопросы в лоб... и недоумение - наверняка. А эти "тузики" в автобусе? Мразь!

Не любишь страну? Накуй - в пампассы! Любишь? Дерись за нее. Только МЕРЗАВЦЫ - скрывают свои хари. Эти из породы: жрать, срать и маму продать. Обычная саранча и гопники. С автобуса на МИННЫЕ ПОЛЯ! ВСЕХ! С инфузориями и вирусами - не дружат. Для таких? Полная порция - антибиотиков. А вдохновителей? На дыбу!
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когда люди будут сидеть с холодными батареями в мороз , этим блокираторам уже не будет сладко
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А всі помітили, що Сємоюн Лушпайка заговорив про блокаду одразу після того як "Донбас" (не ті петухі що і далі прислужують Грішину та Коломойському, а нормальний бойовий підрозділ) взяли під котроль Новолуганське, через яке йшла левова частка контрабани та торгівні з Горлівкою?
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Появление ПРОСТИТитушек в зоне блокирования грузов на Лугандонию, показатель сумасшедшей контрабанды и огромных барышей от торговли с бандитами. И вообще, у нас есть в стране президент ? Почему Порошенко молчит, ОН что умер ?
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І хто ще сумнівається що "блокада" не звичайнісінький піар?

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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБлокада оккупированных территорий: в Бахмут привезли "титушек" под охраной силовиков, - Парасюк. ВИДЕО
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