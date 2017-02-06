 Первый в Украине школьный патруль появился на Закарпатье. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, после трехнедельного обучения лучшие ученики получили детские полицейские звания: им вручили нашивки и значки правоохранителей. Дети дали присягу и спели Гимн Украины.
Директор школы Михаил Тарахонич рассказал, что заявки в детский патруль подали 20 учеников. Среди них были выбраны лучшие, которые прошли соответствующее обучение. Дети освоили Правила дорожного движения, права ребенка, школьные требования.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал, - Нацполиция
Сотрудники патрульной полиции разработали для детей специальной кодекс, который является упрощенной интерпретацией закона "О национальной полиции".
Школьный патруль будет следить за порядком в учебном заведении на переменах. Кроме этого, в планах патрульных - привлекать молодежь к работе во время массовых мероприятий.
(Фото и видео Нацполиции)
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Но главного нет. Об атаке порошенковских ментов и титушек на ветеранов АТО, с целью разблокировки торговли с террористами.
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>ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, >ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? >НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
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нах такая блокада тогда?
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у захара захарчата
у пороша парасята
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скончался при родах сантехник Синицин
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Український мультфільм «Микита Кожум'яка» б'є рекорди у міжнародному прокаті "Мультик «Микита Кожум'яка» побачать у понад 60 країн світу.
Перший український повнометражний 3D-мультфільм «Микита Кожум'яка» наприкінці січня 2017 року вийшов в міжнародний прокат - в Польщі та Туреччині.«За перший вікенд перший український повнометражний 3D-анімаційний фільм зібрав у міжнародному прокаті: 637,023 PLN (4, 350 млн грн) - у Польщі та 423,552,43 TL (3,071 млн грн) - у Туреччині, а кількість глядачів склала понад 70 тисяч», - ідеться в повідомленні."
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