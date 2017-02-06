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Все про:дети (2939) Закарпатье (1282) школа (1652) патрульная полиция (1173)

 Первый в Украине школьный патруль появился на Закарпатье. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Ученики Корытнянской общеобразовательной школы (Ужгородский район Закарпатской области) создали первый в Украине детский полицейский патруль Children patrol police.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, после трехнедельного обучения лучшие ученики получили детские полицейские звания: им вручили нашивки и значки правоохранителей. Дети дали присягу и спели Гимн Украины.

Директор школы Михаил Тарахонич рассказал, что заявки в детский патруль подали 20 учеников. Среди них были выбраны лучшие, которые прошли соответствующее обучение. Дети освоили Правила дорожного движения, права ребенка, школьные требования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал, - Нацполиция

Сотрудники патрульной полиции разработали для детей специальной кодекс, который является упрощенной интерпретацией закона "О национальной полиции".

Школьный патруль будет следить за порядком в учебном заведении на переменах. Кроме этого, в планах патрульных - привлекать молодежь к работе во время массовых мероприятий.


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(Фото и видео Нацполиции)
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Привет, кацап. Как дела?
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С какого перепугу он кацап? Может это ты, ватник туварищу Сралину 18.12 каждый год цветочки носишь ?
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Оно хуже чем ватник ,то со страху носило а это ради наживы
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это Ивану Федорову памятник во Львовек! А ты просто придурок

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Уже всякие новости тут. Дошли до детей-полицейских...
Но главного нет. Об атаке порошенковских ментов и титушек на ветеранов АТО, с целью разблокировки торговли с террористами.
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ЦЕНЗОР, НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ ВСЁ!!!

>ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, >ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? >НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
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а что,у пацанов даже ствола на титушню не нашлось?
нах такая блокада тогда?
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Цензор - а більш важливої новини немає? Ти нічого не пропустив?
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што то мне подсказывает ,что власть как вампир покусала многих,бирюков,тука,и т.д.
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Есть - Снегоуборочная техника в столице будет работать круглосуточно, - КГГА - очень важная новость.
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Что, Насінню бока намяли? Так по этому штурмовику иловайскому давно тюрьма плачет.
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Как клинчаева посадишь мразь пэдротская сразу и насиння посадишь
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Каждой школе по полицаю. А что сидишь в тепле, а зарплата как на передке в Авдеевке. Реформа.
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Вот так выращивают новых защитников золотого унитаза и той жопы что на нем будет сидеть .
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что мы строим? полицейское государство? и как выглядит порядок на школьных переменах? а как непорядок?
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ждем детских прокуроров из киева
у захара захарчата
у пороша парасята
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Будут ходить по школьным туалетам и закуткам, фиксируя тех кто курит. Потом доложат учителям.
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дети в подвале играли в больницу
скончался при родах сантехник Синицин
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Когда сдохнет е..анный совок ,какого сурка нужно разбудить для этого ????
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Даже гандоны по сравнению со сроком твоей деятельности здесь просто многократные .
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привлечение НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ к подобной деятельности - УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ - значит НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ, он не несёт полной ответственности за свои поступки, значит садить за их ПРЕСТУПНУЮ деятельность (незаконные формирования и ограничения прав и свобод окружающих) нужно "учителей", директора и всё вышестоящее руководство вплоть до министра образования.
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Прочитал "первый в Украине ШОКОЛАДНЫЙ ПАТРУЛЬ" - и офигел. Прочел второй раз, успокоился.
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Оставьте детям детство! Какой-то совок, когда были юные пожарные, юные милиционеры, юнармейцы, юные космонавты и т.д. И вот теперь - юные полицейские. А если у кого-то другой интерес и он хочет стать, например, юным бизнесменом, юным барменом или юным гинекологом? Что-то директор тамошней школы явно перемудрил.
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Український мультфільм «Микита Кожум'яка» б'є рекорди у міжнародному прокаті "Мультик «Микита Кожум'яка» побачать у понад 60 країн світу.
Перший український повнометражний 3D-мультфільм «Микита Кожум'яка» наприкінці січня 2017 року вийшов в міжнародний прокат - в Польщі та Туреччині.«За перший вікенд перший український повнометражний 3D-анімаційний фільм зібрав у міжнародному прокаті: 637,023 PLN (4, 350 млн грн) - у Польщі та 423,552,43 TL (3,071 млн грн) - у Туреччині, а кількість глядачів склала понад 70 тисяч», - ідеться в повідомленні."

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Цензор.НЕТВидеоОбществоПервый в Украине школьный патруль появился на Закарпатье. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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