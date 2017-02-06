EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Общество, Технологии
  27272  150
Все про:Канада (795) самолет (2118) морозы (156) АН (46)

 Украинский Ан-124 "Руслан" доставил в зону вечной мерзлоты самый большой авиадвигатель для ремонта сломавшегося "Боинга". ВИДЕО

Самолет компании Авиалинии Антонова Ан-124 Руслан с бортовым номером UR-82007 выполнил доставку самого крупного авиадвигателя в зону вечной мерзлоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, двигатель General Electric GE90 для Boeing 777-300ER авиакомпании Swiss Airlines был доставлен в аэропорт канадского города Икалуит из швейцарского Цюриха.

Пункт назначения Икалуит находится на берегу Северного Ледовитого океана в зоне вечной мерзлоты. На момент приземления Ан-124 температура здесь составляла -29 градусов по Цельсию.

Доставку в канадский Икалуит необходимо было выполнить, поскольку ранее Boeing авиакомпании Swiss Airlines совершил в местном аэропорту аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей.

Загрузка видео...

Смотрите также: Демонстрационный полет украинского самолета АН-178 на международном авиасалоне "Фарнборо-2016" в Лондоне. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ни каких вопросов!!! Одна гордость и за самолет и за экипаж!!! Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Молодцы. Очередной триумф савецкой техники над американской

 показать весь комментарий
Ответить
 
При Холодной войне в исследовании планет Совок и США шли примерно вровень. Это сейчас кацапеты отстали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да вровень, но почему-то "шатл" освоили только перед развалом совка и то на 1 полет, а Лунную Программу так и не смогли освоить (сразу же на неё забили после того, как Армстронг ступил на поверхность спутника).

Единственное достижение - Гагарин, да и того угрохали из-за его популярности..
Ах да, еще была последняя надежда - проект освоения Марса "Фобос" (в котором кстати принимали участие 13 стран), но даже здесь руки из ж...ы...- официально сказали, что "потеряли связь"! (это был 89-й год). Вообщем "шли вровень"...
...а в это время Вояджер-2 (а до него так далеко забирались только Пионеры 10/11 и Вояджер-1) уже приближался к границе Солнечной системы!
Совок (Партия!) всегда преследовал не научную цель, а доказать американцам, что "мы крутые" и "утрём вам нос" - поэтому с самого первого запуска ИСЗ и до сегодняшнего дня все космические программы для совконавтов были обречены на провал и заканчивались ничем. (ну это видно по сегодняшним неудавшимся запускам "протонов").
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
АН 124 был выпущен в СССР.Украина как известно в 2016 году не произвела ни одного,НИ ОДНОГО!!!Самолета! А хвастает наследием тех,кого сегодня проклинают, и кому свергают памятники.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новость про то, что "Самолет компании Авиалинии Антонова Ан-124 Руслан..." При чем тут ссср и плач по украинскому авиапрому???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТОЛЬКО ПРИ ЭТОМ НЕ НУЖНО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО АНы ДЕЛАЛИ МИФИЧЕСКИЕ СОВЕЦКИЕ ЛЮДИ. А НЕ УКРАИНЦЫ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наслаждайтесь моментом, когда ватная троллебаза давится желчью, вспоминая сссрию, то сралина с члениным, то памятники ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В СССР в Украинской ССР, в Украине. А то что были под гнетом России ни о чем не говорит. Вы, уважаемый, думаете , что если бы Украина была не в составе СССР, то жила бы в каменном веке? Для меня есть примеры того "золотого" времени ГДР-ФРГ, страны СЭВ и страны Западной Европы., США-Куба, КНДР-КР(Южная Корея).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ан-124 делали не только в Киеве. В основном в Ульяновске их собирали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВО! НАКОНЕЦ! Этот ответ методичко-ольгинцы я ждал. Вы там что, примерзли, так медленно об сссре вспомнили? За что вас кормят? Уволить надо. Недорабатываете болезный. Отощали, поди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое забавное - когда кацапы собирают по старым совецким чертежам из старого савецкого хлама - су-35 - то это "собранные с нуля современный истребитель", а когда украинцы строят повый АН - то это "старая савецкая техника"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как так? А АН-132D не строят? Это савецкие чертежи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Савецкие. Просто выкинули всю кацапскую светотень, движки Богуслаева, и начинили нормальной западной авионикой - и из Ан-32 вышел Ан-132.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не говорил, что не строят Ан-132. Я говорил - не строят Ан-124. Разница надеюсь понятна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
умник....не буду обзывать...возьми лучше почитай про этот ан-124...прежде чем срать паносом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
эти комуняковские пам'ятники нужно не просто снести, а в пыль превратить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та че ты сразу сопли развешиваеш? В срашке тоже есть класные из наследия - вон ТУ-134 - смотри чего Відправитивытворяет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Красиво! Впечатляет! И новость нормальная. Днепрпетровцу ближе новости по курских соловьёв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не могло тут не появиться: У ваты особенная физиология.

Онищенко всплыл из глубин, подал голос и начал вещать.

Предыстория, если кто пропустил: РАН официально издает заявление о вреде практики применения гомеопатических препаратов. В котором гомеопатия называется прямым словом - "лженаука".
"Минздраву, по мнению авторов меморандума, следует вывести гомеопатические Онищенко всплыл из глубин, подал голос и начал вещать.

Предыстория, если кто пропустил: РАН официально издает заявление о вреде практики применения гомеопатических препаратов. В котором гомеопатия называется прямым словом - "лженаука".
"Минздраву, по мнению авторов меморандума, следует вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных медицинских учреждениях, ФАС - принять меры по защите граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, а аптекам - отказаться от совместной выкладки лекарственных и гомеопатических препаратов."
Сухо, здраво, своевременно.

НО! Внезапно всплывает очередное из глубин и выдает: "в медицине много необъяснимого, надо не "махать шашкой" и провести научные исследования действия гомеопатических лекарств с помощью новейших возможностей науки."... "надо не забывать, что медицина - это еще и искусство, многие тысячелетия, века она основывалась, в том числе и на эмпирическом опыте, на наблюдениях, которые давали тот или иной эффект"... "нужно с умом этим распорядиться, но отбрасывать или немедленно исполнять это решение не нужно".

Забавно, он вот совсем не замечает, что он палится и дискредитирует себя, так открыто поддерживая производство и поставки фуфломицинов?
Его внезапное всплытие - это от вынужденности, от глупости или чисто по деловому в поддержку бизнеса?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вам пора на форум о художесвенной лепке из навоза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ан 124 Россия выпускать не может, потому что крылья делал уже не существующий Ташкентский авиазавод, а двигатели и важнейшие узлы планера Украина. Ресурс двигателей имеющихся у РФ "Русланов" истекает, новые им хрен продадут, вот и останутся они на вечном приколе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видео с нормальным качеством:https://www.youtube.com/watch?a=&v=nd0IRprnobs&feature=youtu.be&app=desktop
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С У П Е Р !!!!!!!!!!! К Р А С А В Ц Ы !!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия-вечная мерзлота и замёрзшие фекалии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я порожаюсь смелости пилотов, садиться в таких условиях, снимаю шляпу. Браво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не остануться на вечном приколе". Порежут,переплавят,и продадут,как сырье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знал что в Iqualuit'e такие самолёты могут садиться. Круто. Кассавы думаю знают что если полезут на наш Север, то их там будет чем встретить: и аэродромы есть, и нужная инфраструктура.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сильнО,но этот или даже сотня таких гигантов всю страну не прокормят
нужно с более весомыми аргументами выходить на мировые рынки
и,нужно,что бы продукция была и конкурентно-способная и высокотехнологическая
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинский Ан-124 "Руслан" доставил в зону вечной мерзлоты самый большой авиадвигатель для ремонта сломавшегося "Боинга". ВИДЕО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым минские соглашения Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти