 Украинский Ан-124 "Руслан" доставил в зону вечной мерзлоты самый большой авиадвигатель для ремонта сломавшегося "Боинга". ВИДЕО

Пункт назначения Икалуит находится на берегу Северного Ледовитого океана в зоне вечной мерзлоты. На момент приземления Ан-124 температура здесь составляла -29 градусов по Цельсию.
Доставку в канадский Икалуит необходимо было выполнить, поскольку ранее Boeing авиакомпании Swiss Airlines совершил в местном аэропорту аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей.
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Единственное достижение - Гагарин, да и того угрохали из-за его популярности..
Ах да, еще была последняя надежда - проект освоения Марса "Фобос" (в котором кстати принимали участие 13 стран), но даже здесь руки из ж...ы...- официально сказали, что "потеряли связь"! (это был 89-й год). Вообщем "шли вровень"...
...а в это время Вояджер-2 (а до него так далеко забирались только Пионеры 10/11 и Вояджер-1) уже приближался к границе Солнечной системы!
Совок (Партия!) всегда преследовал не научную цель, а доказать американцам, что "мы крутые" и "утрём вам нос" - поэтому с самого первого запуска ИСЗ и до сегодняшнего дня все космические программы для совконавтов были обречены на провал и заканчивались ничем. (ну это видно по сегодняшним неудавшимся запускам "протонов").
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Онищенко всплыл из глубин, подал голос и начал вещать.
Предыстория, если кто пропустил: РАН официально издает заявление о вреде практики применения гомеопатических препаратов. В котором гомеопатия называется прямым словом - "лженаука".
"Минздраву, по мнению авторов меморандума, следует вывести гомеопатические Онищенко всплыл из глубин, подал голос и начал вещать.
Предыстория, если кто пропустил: РАН официально издает заявление о вреде практики применения гомеопатических препаратов. В котором гомеопатия называется прямым словом - "лженаука".
"Минздраву, по мнению авторов меморандума, следует вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных медицинских учреждениях, ФАС - принять меры по защите граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, а аптекам - отказаться от совместной выкладки лекарственных и гомеопатических препаратов."
Сухо, здраво, своевременно.
НО! Внезапно всплывает очередное из глубин и выдает: "в медицине много необъяснимого, надо не "махать шашкой" и провести научные исследования действия гомеопатических лекарств с помощью новейших возможностей науки."... "надо не забывать, что медицина - это еще и искусство, многие тысячелетия, века она основывалась, в том числе и на эмпирическом опыте, на наблюдениях, которые давали тот или иной эффект"... "нужно с умом этим распорядиться, но отбрасывать или немедленно исполнять это решение не нужно".
Забавно, он вот совсем не замечает, что он палится и дискредитирует себя, так открыто поддерживая производство и поставки фуфломицинов?
Его внезапное всплытие - это от вынужденности, от глупости или чисто по деловому в поддержку бизнеса?
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СЛАВА УКРАИНЕ !!! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!
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нужно с более весомыми аргументами выходить на мировые рынки
и,нужно,что бы продукция была и конкурентно-способная и высокотехнологическая
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