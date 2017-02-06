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Все про:учения (1577) Ярош (272) добровольцы (544)

 Ярош открыл новый учебный центр на Днепропетровщине. ВИДЕО

В воскресенье 5 февраля командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош открыл новый учебный центр, построенный в селе Великомихайловка Днепропетровской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе УДА.

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Во время мероприятия состоялось построение личного состава УДА, презентация материально-технической базы центра и демонстрация военных трофеев (осколков боеприпасов, техники, других предметов, удостоверяющих участие регулярных российских войск в войне на Донбассе).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Пусть оружие будет в руках украинцев для защиты государства, семьи, прав и свобод", - Ярош опубликовал фотографию родственников с оружием в руках. ФОТО

Сформированный на базе 5-го отдельного батальона УДА учебный центр будет проводить слаживание боевых подразделений, переподготовку и повышение квалификации личного состава, военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку младших командиров для подразделений УДА. Часть вышколенных новобранцев будет выполнять боевые задачи на передовой, другие же вернутся домой, чтобы структурировать на местах отряды территориальной обороны.

"В инструкторский состав учебного центра входят добровольцы из числа боевых подразделений УДА, принимавших участие в военных операциях на восточном фронте. Теоретические знания и практические навыки они получили во время мотивированного противостояния российскому оккупанту, коммуникации с добровольцами-отставными офицерами, легионерами из других стран и натовскими инструкторами, которые принимали участие в военных конфликтах в других странах мира", - отметили в пресс-службе УДА.

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Помещения Учебного корпуса позволяют разместить личный состав в количестве до 300 человек одновременно. Общий семинар для бойцов УДА длится около 30-40 дней. После этого новобранцы проходят боевое слаживание, знакомятся с опытными воинами и перенимают их опыт. Программы по патриотическому воспитанию молодежи продлятся около двух недель.

Воины Вооруженных сил Украины также принимают участие в сборах на базе учебного центра УДА. Программа их обучения длится в течение нескольких дней в формате обмена опытом.

"Из-за постоянного пребывания в зоне АТО добровольцы тщательно изучают каждый сантиметр территории, вооружение противника, его тактику, - говорит начальник штаба УДА Сергей Ильницкий. - А подразделения ВСУ такой возможности не имеют и не могут эффективно передать информацию следующей группе ротации. Таким образом, благодаря программам нашего Учебного центра мы можем эффективно сотрудничать с ВСУ и повышать эффективность всех украинских военных подразделений".

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Для прохождения обучения в Учебном центре УДА добровольцы должны обратиться в штаб Национального движения " Державницька ініціатива Яроша" в своем регионе. Возрастные рамки - от 18 до 60 лет, на поле боя могут выйти лишь бойцы, которым исполнился 21 год. Основные критерии отбора - крепкое здоровье и четкое осознание своего желания стать добровольцем.

Украинская добровольческая армия (УДА) - добровольческое воинское формирование, образованное в рамках Национального Движения " Державницька ініціатива Яроша" ("ДІЯ").

Основными задачами УДА является защита Украины от внешней вооруженной агрессии, выполнения боевых задач во взаимодействии с силовыми структурами Украины, мобилизационная работа, боевая подготовка, патриотическое воспитание, повышение обороноспособности страны.

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" Державницька ініціатива Яроша" (Национальное движение "ДІЯ") является общественной организацией, основанной в начале 2016 года Дмитрием Ярошем и его соратниками. Ее миссией является повышение общей обороноспособности, формирование гражданского общества и становление Украины как суверенного, независимого, демократического, социального и правового государства.
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Любі мої! Кінчайте спамити, бо за зловживання кнопкою ;спам; недовго і в бан потрапити. А бан- це для вас втрачені гроші.
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Украинская добровольческая армия Яроша скоро будет разблокировать торговлю с сепаратистами, потому что блокада торговли с сепаратистами наносит вред Украине.
АВЕ!
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Делать им больше нечего. Зачем вы оскорбляете настоящих бойцов ?
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Потому, что это проплаченная шлюха. Просто в спам козломордого.
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Не оскорбляю, а предостерегаю.
На сайтах ДИЯ и ПС нет НИЧЕГО о поддержке блокады торговли с сепаратистами.
А хотелось бы увидеть конкретные "дії" от ДИЯ и созидающую работу от ПС, а не только правовой беспредел с оружием. Как ПС проводит легализацию оружия для своих бойцов?
Обучение проводит? Регистрирует как положено? Осуществляет необходимые действия в этом направлении?
Что-то мне об этом ничего не известно.
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Присоединяйтесь вы к блокаде,а эти парни настроены воевать.
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Ну здрасьте! А ему об энтом ничего не известно!
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Мог бы стать президентом и национальным героем. Но помешали американские бумажки и медалька от прокаженного ))
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Руденко, і що він мав зробити щоб стати національним героєм?
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А видео хоть кто-нибудь посмотрел или сразу все диванные критиканствовать кинулись?
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Ярош дивиться на інтернет- критиканів як на гівно.

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а він крім як дивитись може шось робити?
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дятелко, он уже сделал столько всего, что все твои прадеды и все твои правнуки даже рядом ничего подобного не сделают. Про тебя чепушила диванный я вообще молчу
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ну шо ж, поживемо - побачимо... (якщо пощастить)
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К великому сожалению, настоящая Гражданская война за будущее Украины ещё будет. И это будет война патриотов против воров и предателей. Ярош всё делает последовательно, и тут он прав.


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Політика- це не витріщивши очі бігати по вулицях у балаклаві та з бейсбольною битою. Політика- це обдумані вчинки, популізм і компроміс.
І Ярош це добре розуміє.
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100% и сомнений нет. не так страшны московские вши, как наши украинские гниды. С.Петлюра.
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Жаль . но Ярош уже ничего не делает и никуда не смотрит . Он хороший парень . но не лидер
Появиться лидер . то народ захает его . как обычно и будет и дальше лизать сапог власти . но гавкать на идейных
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Ярош улюблинець парашенки. Любитель шоколадного гузна. Визни порохоботів в його захист тому підтердження
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Украина на президентских выборах дала ему чуть более 1%. Я так полагаю проголосовали родственники и кремлевские консервы. Так пора бы уже и русским и особенно полякам научиться отличать поддержку сми от действительной поддержки народа.
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/1258706697528193

Дмитро Корчинський
УВАГА!!! ПОЛІЦІЯ ПОБИЛА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!!!
При спробі затримати автобус з тітушками, які рухались у супроводі поліції в сторону редуту на Бахмуті, сталось побиття Ветенанів Війни за Незалежність спецназом Донецької поліції під особистим командуванням начальника поліції Донецької області Аброськіним. Спецназ використовує гумові дубини і сльогінний газ, зброя знята із запобіжників.
При цьому всьому автобус з тітушками не був перевірений поліцією, натомість, поліціянти вивезли його і тітушок у невідомому напрямку.
Наразі викликані машини швидкої допомоги. Ветерани тримають оборону прямо на трассі.
Отримано повідомлення, що така ж группа тітушок виїхала у напрямку редуту Богдана у селище Золоте Луганської області.
Побиття Ветеранів і блокадників торгівлі на крові зафіксовано на відео, яке опублікуємо трохи пізніше. Будемо інформувати про події.
Поширюйте інформацію репостом!
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Надо вставать братья! Нас опять загоняют под рашистко олигархичный сапог. Смерть всем кто торгует с врагом!
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Такі центри як раз треба відкривати неподалік від окупованих Росією територій. Щоб в разі ескалації конфлікту, хлопців не везти з полігонів Львова, Житомира чи Києва, а одразу и миттєво була підтримка на передовій наших воїнам. Ярош молодець.
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Ярош ты молодец готовь Украинских казаков как говорится чтобы
пили бензин по утрам и сцали в костер,чтоби от одного упоминания
про них кацабы срали в штаны и что бы такие гниды как путин,порошенко,
качинский и все прчие гниды помнили что есть УКРАИНА и мы УКРАИНСКИЙ
НАРОД.Здоровья ВАМ и долгих лет жизни. Слава УКРАИНЕ-ГЕРОЯМ СЛАВА.
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Бійці "Правого Сектора" справжні Патріоти УкраїниІ Ярош є засланий козачок сбушний, працював на януковича, а тепер на порошенка!!! Завдання мав очолити та нейтралізувати Патріотів, що успішно виконав, розваливши "Правий Сектор"! За що отримав орден від порошенка!!! Тепер влада, боїться Патріотів, і знову витягла з небуття свого агента-провокатора!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯрош открыл новый учебный центр на Днепропетровщине. ВИДЕО
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