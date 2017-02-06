 "До перехода 15 метров. Вы жизнь ребенка под угрозу ставите. Для первого раза штраф 51 гривня", - львовские патрульные учат пешеходов переходить дорогу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские отработали только две наиболее проблемных точки на улицах Стрыйская и Сыхивская. На одной из них правоохранители составили 11 протоколов о нарушениях - пешеходы рискуя жизнью переходили дорогу с четырьмя полосами движения.
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Хорошо что полицейские с этим борятся, однозначно моолдцы
Но авакяна не устраивает эта статистика, по тому что с алколыгами сложно бороться, а с пешиходов денег в казну не сбить нормально...
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гопота отдыхает на фоне шапито собакяна...
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Просто чтобы понять водителя, нужно побывать им. А женщины не любят технику. Единственно верный выход: развитие технологий и запретить женщинам переходить дорогу пешком - только на специальном средстве, управляемом автоматически.
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Аналогично по велосипедистам...нет светоотражателей...нет красной лампочки нет жилета светоотражающего....в сад....
Плюс к этому обязать выплачивать ущерб нанесенный автомобилю....
И через годик все будут как шелковые...
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