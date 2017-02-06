 "До перехода 15 метров. Вы жизнь ребенка под угрозу ставите. Для первого раза штраф 51 гривня", - львовские патрульные учат пешеходов переходить дорогу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские отработали только две наиболее проблемных точки на улицах Стрыйская и Сыхивская. На одной из них правоохранители составили 11 протоколов о нарушениях - пешеходы рискуя жизнью переходили дорогу с четырьмя полосами движения.

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