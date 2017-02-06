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Материалы по теме:
Все про:Львов (3274) пешеход (116) штрафы (657) патрульная полиция (1173)

 "До перехода 15 метров. Вы жизнь ребенка под угрозу ставите. Для первого раза штраф 51 гривня", - львовские патрульные учат пешеходов переходить дорогу. ВИДЕО

Львовские патрульные за несколько часов оштрафовали полтора десятка пешеходов, которые переходили дорогу в неположенных местах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские отработали только две наиболее проблемных точки на улицах Стрыйская и Сыхивская. На одной из них правоохранители составили 11 протоколов о нарушениях - пешеходы рискуя жизнью переходили дорогу с четырьмя полосами движения.

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Давно пора. Я хоть и пешеход без опыта вождения, такие чудеса от "коллег"-пешеходов наблюдаю, вообще иногда не ясно, как водители это выдерживают. Особенно нравятся бабушки с детьми и люди, без оглядки переходящие дорогу.
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Чтобы это понять , надо быть водителем .
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не обязательно. тут нет противостояния водители-пешеходы.
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Сейчас на улице гололед . Только опытный водитель может определить , сколько метров ему надо для остановки авто , пешеходам это вообще не дано .
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Пешеходы перебегающие дорогу в неположенном месте, не рассчитывают возможный тормозной путь автомобиля, а действуют в надежде на собственную ловкость и скорость, а так же на волю Божью) Надо быть пешеходом, при чем желательно женщиной 50-60 лет с двумя пакетами "АТБ" (не в качестве рекламы, просто наблюдения) в руках, чтобы это понять)
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Если зайти на любой портал о ДТП, то можно заметить что в период без кучи снега в большинстве заголовков есть 2 варианта текста "пьяное ДТП" или "пешиход нарушитель".

Хорошо что полицейские с этим борятся, однозначно моолдцы

Но авакяна не устраивает эта статистика, по тому что с алколыгами сложно бороться, а с пешиходов денег в казну не сбить нормально...
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На мой взгляд, нужно вдолбить в головы пешеходов несложные правила для плохой (снежной) погоды. Всего до десятка, не больше. 1. Проезжая часть - только для машин, независимо от качества тротуара. Но, уж если ты идешь по проезжей части: 2. Увидел машину - лучше в сугроб, чем в травмпункт. 3.Иди только навстречу движению. 4 Идешь по проезжей части с ребенком - держи его справа от себя - со стороны тротуара, дальше от машин. 5. Никаких санок (лыж) на проезжей части! 6. Собираешься перейти дорогу (даже в положенном месте!) пропусти приблизившийся автомобиль - он не остановится, как вкопанный... 7. Помоги перейти человеку (пожилому, с грузом и т.п.), которому труднее, чем тебе.
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Если своя жизнь не дорога,задумались бы о геморое который могут доставить водителю.
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"...а еще мы учим снимать котят с деревьев и пукать фиалками..."
гопота отдыхает на фоне шапито собакяна...
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другое дело у тебя в стране,чуть что сразу в отделение и на горлышко присел,красота !
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под машины прыгают в основном женщины - наверное, считают, что водителям жалко их будет сбивать + женская уверенность, что им что должны окружающие (например, уступить дорогу).
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Нет, просто у них больше дел... замените свою даму на кухне, и она будет ходить вальяжно, не спеша... водители по-прежнему будут матюкаться, но уже стоя перед пешеходным переходом .
Просто чтобы понять водителя, нужно побывать им. А женщины не любят технику. Единственно верный выход: развитие технологий и запретить женщинам переходить дорогу пешком - только на специальном средстве, управляемом автоматически.
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Нужно принять закон...что если пешехода сбили не на пешеходном переходе...то водитель ответственности не несет.....
Аналогично по велосипедистам...нет светоотражателей...нет красной лампочки нет жилета светоотражающего....в сад....
Плюс к этому обязать выплачивать ущерб нанесенный автомобилю....

И через годик все будут как шелковые...
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бесят квочки, тянущие за собой через дорогу там, где им вздумается, своих наследников. Просто хочется подзатыльник залепить, чтоб не показывала своему ребенку короткий путь на тот свет.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"До перехода 15 метров. Вы жизнь ребенка под угрозу ставите. Для первого раза штраф 51 гривня", - львовские патрульные учат пешеходов переходить дорогу. ВИДЕО
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