 Кличко просит киевлян не выезжать в город на собственном автотранспорте: "Это, прежде всего, ваша безопасность". ВИДЕО

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"Столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", - отметил мэр.
Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости. "Это, прежде всего, ваша безопасность и безопасность других людей на дороге. Отдайте предпочтение коммунальному общественному транспорту. А те, кто все-таки уехал в город, паркуйте авто только в разрешенных местах, не оставляйте на обочинах дорог. Иначе снегоуборочная техника не сможет должным образом расчистить улицы", - подчеркнул городской голова.
Он добавил, что обратился к полиции с тем, чтобы эвакуировали все авто, которые мешают уборке и безопасному передвижению другого транспорта.
Кроме того, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы те дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.
"Я обращаюсь также к пешеходам: Будьте осторожны и осмотрительны, переходите дорогу только в установленных местах. А всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь к службам КГГА - по телефону 1551, по телефонам полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательными и рассудительными. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии", - резюмировал Кличко.
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...
отличный стеб:
https://www.youtube.com/watch?v=a6QwJMz-dbw
"...где вы его нашли ? ...в парке за туалетом..."
большой привет всем киевлянам за это чмо...
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Ау Виталя, для тебя снегопад зимой это новость?
Как насчет заказать прогноз на месяц в укргидрометцентр и спланировать работу техники на перед?
А впрочем кому это я... молодец Виталя, для свои умственных способностей ты сделал все что мог таким выступлением.
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С одной стороны , без них и грабить-то некого , и сама власть как бы растворяется и смысл теряет.
А с другой - уж слишком много от них проблем , уж слишком они мешают ...
У богатых слишком всё сложно .
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Так вам и надо
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У нас кого только не выбери - и через неделю оказывается , что это редкостное говно и удивительный долпоёб .
Даже исключения , подтверждающего общую закономерность , попросту нет ...
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И случится чудо - невиновные не пострадают .
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Снег идет со вчерашнего вечера, а он не телится.
Снегоуборочную технику видели только 8-30 утра на Перова в сторону Троещины.
Если ты придурок Виталик не знаешь, то люди с Троещины едут на работу, а вечером домой.
Нет по Киеву снегоуборочной техники и кроме ЖЕКов, никто снег не убирает.
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Даже новая техника не помогает.
Странно...
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А БОТ - БОТАЕТ.....
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кого не выбери, все курвы становятся.
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Может станет стыдно за свою родину, Столицу.
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Так что в Вашем воображении,что В Европе во время снегопада на дороге снежинки нет,очень далеко от реальности!
Но вот что правда,что не один европеец в такую погоду без очень сильной жизненной необходимости,не воспользуется личным Т.С.
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...
отличный стеб:
https://www.youtube.com/watch?v=a6QwJMz-dbw
"...где вы его нашли ? ...в парке за туалетом..."
большой привет всем киевлянам за это чмо...
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Жлобы обязаны свою жопу гордо везти в чертопхайке!
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Снег будет убран новейшим украинским способом - путем саморастаяния.
Пожары в Украине уже тушат самовыгоранием, так шо все нормально.
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Но педалик просит невозможного!Жлобы не видят себя в метро,им в метро не по чину!
Жлобы смотрят на выше стоящих жлобов,а вы видели высокопоставленного жлоба в метро?Нет не видели!Много сегодня жлобья в зраду в кабмин,да и в туже мэрию,в метро приехали?
Так чего вы хотите от рядового,киевского жлоба!
Ему хоть снег,хоть хоть камни с неба,надо жопу везти в чертопхайке!И потом припарковать её так,как ему родимому удобно,мусоров то все равно нет!И пох что дорогу перегородил,создал неудобства!Главное ему родненькому хорошо!
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Но по правде техники реально нет,но и машин по обочинам брошенных вал!
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ПутинСавченко виновата
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Площадь москвы - 2 511 км². Для уборки снега выведено 10000 единиц техники, прчем более продвинутой, чем у нас.
Педалику есть, чем гордиться.
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