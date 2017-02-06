EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Киевские новости
  3186  87
Все про:КГГА (1863) Киев (16183) Кличко (2616) снегопад (617)

 Кличко просит киевлян не выезжать в город на собственном автотранспорте: "Это, прежде всего, ваша безопасность". ВИДЕО

Пока продолжаются интенсивные осадки, полностью очистить улицы от снега будет сложно. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко призывает водителей не выезжать в город без крайней необходимости.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...

"Столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", - отметил мэр.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я из Украины - страны, вдвое большей, чем Франция", - географический конфуз мэра Киева Кличко в Давосе. ВИДЕО

Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости. "Это, прежде всего, ваша безопасность и безопасность других людей на дороге. Отдайте предпочтение коммунальному общественному транспорту. А те, кто все-таки уехал в город, паркуйте авто только в разрешенных местах, не оставляйте на обочинах дорог. Иначе снегоуборочная техника не сможет должным образом расчистить улицы", - подчеркнул городской голова.

Он добавил, что обратился к полиции с тем, чтобы эвакуировали все авто, которые мешают уборке и безопасному передвижению другого транспорта.

Смотрите также: Транспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева. ВИДЕО

Кроме того, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы те дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.

"Я обращаюсь также к пешеходам: Будьте осторожны и осмотрительны, переходите дорогу только в установленных местах. А всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь к службам КГГА - по телефону 1551, по телефонам полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательными и рассудительными. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии", - резюмировал Кличко.
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXMTBRemN3VEdwU2FEbEROakJNTkhaTU9VZENNRXd6VVhSa1Ezb3dURGRSZGpsRGR6Qk1Vamd3U25KUmF6bERWREJLUWpnd1NuSlJkVTVETVRCTVNUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто снег набросал, тот пусть и убирает - Кличко, избранное. ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Чтобы не было снега,его сначало нужно убрать." В.Кличко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык ну а откуда же он берется? Не с неба же падает. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Педалик - достойная его замена по интеллектуальной убогости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На призыв не выезжать на дороги откликнулись только ... коммунальные службы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А просто убирать снег не пробывал Виталик????????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
через неделю скажут, что вывезли 10000 тыщ тонн снега, денежку исправно спишут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...это сложный вопрос вы задаете - провокация как все вопроы...обычно весной может быть снега не будет..."
...
отличный стеб:
https://www.youtube.com/watch?v=a6QwJMz-dbw

"...где вы его нашли ? ...в парке за туалетом..."
большой привет всем киевлянам за это чмо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это прежде всего - дерибан бюджета города, паразит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
красиво сказав.навіть нічого і ніде ненапартачив
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот образец новой, малозатратной снегоуборочной техники!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Это, прежде всего, ваша безопасность" Это угроза?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Послушаешь Кличко и думаешь, что у нас нашествие демонов не меньше.

Ау Виталя, для тебя снегопад зимой это новость?
Как насчет заказать прогноз на месяц в укргидрометцентр и спланировать работу техники на перед?
А впрочем кому это я... молодец Виталя, для свои умственных способностей ты сделал все что мог таким выступлением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как ты думаешь, если бы гидрометцентр мог делать прогнозы на месяц с чего бы он это скрывал? Гидрометцентр может делать прогноз по осадкам максимум на 3 дня с вероятностью 50%! И на завтра с вероятностью 80%! Такие мля грамотные, еще над Виталькой стебутся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смотреть надо прогноз не у нашего гидромета, а у продвинутых американцев http://www.accuweather.com/ru/ua/kyiv/324505/weather-forecast/324505
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да хоть у мудрецов племени майя) Прогноз более 3-х дней - пальцем в небо! Иначе бы в США смерчи и наводнения не сносили целые города.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чем тут смерчи и наводнения? Ты еще о падениях метеоритов и извержениях вулканов вспомни. А точный прогноз, даже на три дня, для подготовки профессиональных коммунальных служб более, чем достаточен. А у Педалика все работает по принципу - плохому танцору пол мешает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что, Кличко думает, что есть водители, которые покататься в город едут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно думает. Мазератти в гараж, в крузак дружно пересели....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та вапче нужно очистить город от горожан..!Это проще чем от снега!!)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
15 см снега - катастрофа для Киева!!! Правильным путем идем товарищи!!! Кличко рулит - лучший мер за все времена!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не пугай! - сказали, что 12 см. При 15 см. Кличко запросит вертолеты для эвакуации..себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проблема не в туалетах, а головах, как говорил профессор Преображенский. Так и со снегом и другими городскими проблемами у Педалика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скажите кто нибудь ему-"интенсивные " осадки закончились с утра,просто надо делать свою работу.начинать чистить еще с ночи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для нашей власти люди вообще мутный фактор .
С одной стороны , без них и грабить-то некого , и сама власть как бы растворяется и смысл теряет.
А с другой - уж слишком много от них проблем , уж слишком они мешают ...
У богатых слишком всё сложно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так понял что все чинуши КМДА оставили лексусы и на метро махнули на работу со снегом бороться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему же на метро? Они на лыжах и коньках добираются до мерии!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поддерживаю Клычко как легитимного мэра, избранного большинством киевлян.

Так вам и надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да разве только в Киеве ???
У нас кого только не выбери - и через неделю оказывается , что это редкостное говно и удивительный долпоёб .
Даже исключения , подтверждающего общую закономерность , попросту нет ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нэвже? А может таки редкостное говно выбирают из все кандидатом? Наверное, и более-менее вменяемые среди кандидатов были.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот взять весь список , и прямо по списку всех расстрелять .
И случится чудо - невиновные не пострадают .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пиши или на русском или на украинском или тебе как тролю платят? Более вменяемые в расее про твердый газ и жесткий снег рассказывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не с Киева, что с тобой рассуждать о вменяемых кандидатах?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За Кличко проголосовало 10-12% от прописанных в Киеве. Так что не гони на киевлян. Мы не виноваты, что бабульки, за подачку, проголосовали за Витальку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голосовало за него тупое и продажное городское быдло по схеме отработанной еще леней космосом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не ну не козел ?
Снег идет со вчерашнего вечера, а он не телится.
Снегоуборочную технику видели только 8-30 утра на Перова в сторону Троещины.
Если ты придурок Виталик не знаешь, то люди с Троещины едут на работу, а вечером домой.
Нет по Киеву снегоуборочной техники и кроме ЖЕКов, никто снег не убирает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если раньше Я сам мог взять песка в "сарайчике дворницком" и посыпать возле офиса и для страушек-соседок в принцыпе пол двора, то сейчас там дверь забита "соткой".))) Хочу встретить инженера жэковского тёмным, снежным вечерком)))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А вот раньше была техника - называется, дворник с совковой лопатой. За ночь город засыпало снегом, а дворник уже до раннего утра дорожки прокопал, и только пешеходы - "рып-рып", активненько на работу и в школу шурхают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Твоя бывшая работа? Тут люди над мером смеются а ты какую то херь задвигаешь дворник с лопатой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заметила,что с каждым годом очищать улицы от снега становится все сложнее и сложнее,тротуары вообще практически забыты.
Даже новая техника не помогает.
Странно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ботайте себе на здоровье и на процветание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватит скиглить, берите лопату и: сажайте картошку, капусту, чистите снег....(нужное подчеркнуть)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
киевляне, не выезжайте в город на собственном автотранспорте, берите машину тещи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пля... Где дворники, где техника??!! ... Вита-а-а-ли-и-ик!!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кличко просит не выезжать на собственном транспорте.....ну да..снег не убран..маршрутки проехать не могут, а если могут, то от 6 до 16грн...заработать хотят лишних денег?..козлота.... лучше бы боксом дальше занимался, мозги вообще бы выбили тебе..тупица!
кого не выбери, все курвы становятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
12 см. снега в сутки - все, пора вводить "режим чрезвычайной ситуации" и всем прятаться в бункерах.. Эх, Кличко - мы бы запомнили тебя, как великого боксера..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо просто его коллегам в германии и друзьям,в том городе где он живет, разослать фото города заснеженного.
Может станет стыдно за свою родину, Столицу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Родной ты мой,ты если такие фото разошлешь,то в Германии спросят об одном,а чего он режим Ч.С не ввел!Для них такой снег это алярм и полный здец,и теже пробки только на трассах и теже нечищенные и к стати не везде дороги!
Так что в Вашем воображении,что В Европе во время снегопада на дороге снежинки нет,очень далеко от реальности!
Но вот что правда,что не один европеец в такую погоду без очень сильной жизненной необходимости,не воспользуется личным Т.С.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як повезло людям Північних Країн ,що немає в них такого мера .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...это сложный вопрос вы задаете - провокация как все вопроы...обычно весной может быть снега не будет..."
...
отличный стеб:
https://www.youtube.com/watch?v=a6QwJMz-dbw

"...где вы его нашли ? ...в парке за туалетом..."
большой привет всем киевлянам за это чмо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему всем? За него проголосовало около 10% человек, от прописанных в Киеве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блядь,да что вы всё время ржете с него...Телепні.Не забывайте,что он в первую очередь великий спортсмен,а уже потом политик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что вам, многим дятлам, не нравится то, что он сказал? Что, тяжело жопу в метро опустить или пешком пройтись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жлобы и Звезды-это те же жлобы только известные у метро не ездят!
Жлобы обязаны свою жопу гордо везти в чертопхайке!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спокойно, громодяне.
Снег будет убран новейшим украинским способом - путем саморастаяния.
Пожары в Украине уже тушат самовыгоранием, так шо все нормально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не любитель педалика и не его платный троль!
Но педалик просит невозможного!Жлобы не видят себя в метро,им в метро не по чину!
Жлобы смотрят на выше стоящих жлобов,а вы видели высокопоставленного жлоба в метро?Нет не видели!Много сегодня жлобья в зраду в кабмин,да и в туже мэрию,в метро приехали?
Так чего вы хотите от рядового,киевского жлоба!
Ему хоть снег,хоть хоть камни с неба,надо жопу везти в чертопхайке!И потом припарковать её так,как ему родимому удобно,мусоров то все равно нет!И пох что дорогу перегородил,создал неудобства!Главное ему родненькому хорошо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы народ ездил на городском транспорте, нужно организовать его четкую работу, как на западе. А у Педалика и эта тема в пролете. Только перед его выборами транспорт четко гоняли по всем маршрутам, а после выборов он опять исчез.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Утром в дороге провел 2 часа и никакой техники на самых проблемных магистралях не видел. Братиславская, Перова, Бандеры. Полный капец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В метро ездить не пробовал?
Но по правде техники реально нет,но и машин по обочинам брошенных вал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты, что метро подаешь к каждому дому? Попробуй сначала до него добраться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы техника стояла рядом с вами в этой пробке вам было бы легче?
 показать весь комментарий
Ответить
 
С чего бы это? Ковшами те машины поразгребать?) Снег убирается на свободных от транспорта дорогах! Для начала надо было бы перекрыть перечисленные вами проспекты, дождаться пока все оттуда разъедутся, почистить и открыть для транспорта! В этом случае вы бы не за 2 часа доехали, а в лучшем случае к обеду, но зато по чистой дороге!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока все городские службы будут возглавлять случайные и профнепригодные личности, как сам Педалик, до тех пор и будет так со веми городскими проблемами, а не только с уборкой снега..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Площадь Киева - 839 км². Для уборки снега выведено аж 267 единиц уборочной техники.
Площадь москвы - 2 511 км². Для уборки снега выведено 10000 единиц техники, прчем более продвинутой, чем у нас.
Педалику есть, чем гордиться.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиКличко просит киевлян не выезжать в город на собственном автотранспорте: "Это, прежде всего, ваша безопасность". ВИДЕО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым минские соглашения Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти