 Мы хотим четко потребовать у Порошенко внести в Раду указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, - Тимошенко. ВИДЕО

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"Украине нужно четко стать на позицию, что это война России против Украины. Нам нужно (я поддерживаю в этом "Самопомич") принять закон об оккупированных территориях. Нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Нужно остановить это хамство с торговлей с оккупированными территориями. ... Я хочу поблагодарить тех депутатов, которые сегодня пытаются остановить эту торговлю, в том числе применяя силу, силовые акции. Это позор и это видят за пределами Украины", - заявила Тимошенко.
Позднее Тимошенко во время брифинга детальнее рассказала о позиции по введению военного положения.
"Мы хотим четко потребовать у Президента, и я думаю, мы соберем соответствующие подписи в парламенте, внести в Раду указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях. Также признания войны войной, оккупацию оккупацией, и действовать соответствующим образом", - пояснила она.
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