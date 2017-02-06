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 Мы хотим четко потребовать у Порошенко внести в Раду указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, - Тимошенко. ВИДЕО

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагает ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях и полностью блокировать торговлю с оккупированными территориями.

Об этом она заявила во время согласительного совета в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Украине нужно четко стать на позицию, что это война России против Украины. Нам нужно (я поддерживаю в этом "Самопомич") принять закон об оккупированных территориях. Нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Нужно остановить это хамство с торговлей с оккупированными территориями. ... Я хочу поблагодарить тех депутатов, которые сегодня пытаются остановить эту торговлю, в том числе применяя силу, силовые акции. Это позор и это видят за пределами Украины", - заявила Тимошенко.

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Позднее Тимошенко во время брифинга детальнее рассказала о позиции по введению военного положения.

"Мы хотим четко потребовать у Президента, и я думаю, мы соберем соответствующие подписи в парламенте, внести в Раду указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях. Также признания войны войной, оккупацию оккупацией, и действовать соответствующим образом", - пояснила она.

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Это не просто хамство, это - быдлодром! Российские наёмники содержатся на украинские деньги!!!
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Ну не умеет 3,14-здЮля больше ничего другого, кроме как оппозиционировать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы хотим четко потребовать у Порошенко внести в Раду указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, - Тимошенко. ВИДЕО
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