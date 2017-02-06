"Это грязная кампания и провокации, спланированные Порошенко", - Тимошенко заявила, что не ждала Трампа возле туалета. ВИДЕО
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила о причастности Президента Украины Петра Порошенко к кампании по дискредитации ее встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тимошенко заявила после согласительного совета в парламенте.
"Все плохое, что вы слышите об этой встрече, - это грязная кампания по дискредитации этой встречи, организованная, спланированная Президентом Украины, его лоббистскими компаниями и пропагандистами", - сказала Тимошенко.
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Так шо вычислить нужный сортир не проблема.
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Больше половины из этих порохоботов не знают, что унитаз в туалете Белого дома почище, чем тарелка с которой они едят.
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Порох, ты видишь, каких тупых и рогатых понабирал твои кумСтець? )))
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Я лично себя к таким не отношу. У меня кумиром может быть только любимая женщина и, понятное дело, дети... ))))))
Все политики мной рассматриваются как слуги. Какой уж тут может быть кумир из слуг?
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Вчера статья:Тимошенко остановилась в американском отеле стоимостью 200 тыс гривен за ночь с ВИДЕО
https://infokava.com/55246-timoshenko-ostanovilas-v-amerikanskom-otele-stoimostyu-200-tys-griven-za-noch.html
Сегодня: Жилой дом известного правозащитника Виктора Смалия разрисовали оскорблениями после опубликованного репортажа об отеле Юлии Тимошенко в США. Напомним, что 31 января 2017 года, руководитель "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников и адвокат "ДК" Виктор Смалий сняли видеосюжет об отеле, где остановилась Юлия Тимошенко во время своего визита в Вашингтон. Сюжет вызвал огромный резонанс в СМИ.
Сразу после публикации сюжета, в адрес Виктора Смалия и Ростислава Шапошникова посыпались многочисленные оскорбления и угрозы. Так, например, один из сторонников Тимошенко написал следующее: "Повертайтеся уроди на батьківщину (чого ви там переховуєтесь?), ми тут вас "з любов"ю та з радістю" зустрінемо і підрихтуємо ваші (не раз "рихтовані"),запливші жиром харі!Виктор Смалий принимал участие в Молитвенном завтраке, который каждый год проходит в Вашингтоне. 3 февраля 2017 года Смалий должен был улететь из США обратно в Киев. Однако, в связи со сложившемся обстоятельствами, Виктор Смалий решил не улетать. Обратный билет не был использован. Была получена информация, что Юлия Тимошенко дала указание разобраться с теми, кто снял сюжет о ее проживании в шикарном отеле.
http://roadcontrol.org.ua/node/3126
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сама устраивает грязные провокации, обливает всех грязью, особенно Порошенко, с первого дня как проиграла, а как только получила ответку, сразу в крик.
я думал, она умная женщина, а она просто истеричная, злобная, жадная баба, без стратегичного мышления. ей дай именно это и сейчас!
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