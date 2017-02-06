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 Политика Украины, Общество
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Все про:переговоры (3099) Тимошенко (25327) Трамп (806)

 "Это грязная кампания и провокации, спланированные Порошенко", - Тимошенко заявила, что не ждала Трампа возле туалета. ВИДЕО

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила о причастности Президента Украины Петра Порошенко к кампании по дискредитации ее встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тимошенко заявила после согласительного совета в парламенте.

"Все плохое, что вы слышите об этой встрече, - это грязная кампания по дискредитации этой встречи, организованная, спланированная Президентом Украины, его лоббистскими компаниями и пропагандистами", - сказала Тимошенко.

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Понятно. Юлю живьём вы не видели никогда. В ней килограммов 46 было в лучшие годы. Ну щас может от силы 50. А для своего возраста она огонь! И вообще не прилично это обсуждать. Любви все возрасты покорны.
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то есть официальное подтверждение встречи Администрацией Президента США вброс?
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Я же не видел официальное подтверждение. Я рассуждаю о том, что идёт с нашей стороны. Если есть официальное, то всё. Вопрос закрыт.
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видеть нужно хотеть. А не заглядывать в рот бахине.
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Не, ну я разговариваю с человеком, вы со своим комментом, не приличным. Выпил - будь человеком!
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тогда извини, я с другой страницы не видел человека.
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Я не порохобот, а ольгинский... я бы посморел где охрана кучкуется...
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У меня в методичке написано, шо у Президента США есть охрана... и она должна контролировать туалет, намеченный для посещения, по логике...
Так шо вычислить нужный сортир не проблема.
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прикольно то, что охрана президента США наверняка знает мову, иначе как бы общалась Йуля?
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Красивой женщине знание иностранных языков для общения не требуется.
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Вас не мучает вопрос, сколько стоил билет на этот молитвенный завтрак? Не думаю, что она вошла в число счастливчиков, получивших бесплатные приглашения и которые распределял АП. То есть покупать пришлось у лоббистской фирмы, которая занимается их продажей.На прошлом таком мероприятии при Обаме стоимость доходила до 150 тысяч долларов. В этот раз говорят намного дороже)))
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Не. Не мучает. Её деньги, куда хочет пусть тратит. Надеюсь сторицей отобьёт.
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Брехать ,как с горочки катиться. Директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст припустив, що зустріч президента США Дональда Трампа з українським опозиційним політиком Юлією Тимошенко, ймовірно, спонукала Білий дім швидко організувати телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.
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Ей мог Лазаренко подкинуть , не всё же амеры вытрусили
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Да ну, понятно....
Больше половины из этих порохоботов не знают, что унитаз в туалете Белого дома почище, чем тарелка с которой они едят.
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...или рот, которым они едят... О, времена, о, нравы...
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тебе видней, если у тебя таки кумиры, как Йуля.
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пролистал "ветку" - цивилизация против юлефанов))))
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У меня не бывает кумиров. Это скучно и не продуктивно. Не люблю примитивной грызни среди тех, кто давно должен быть за решёткой, не будь это Украина. Там нет лучших и худших - имя им: ПРЕДАТЕЛИ.
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неужели поэтом ты здесь рвешь свою задницу за Йулю?
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Люди которые читают Интернет за бабу Юлю не пойдут голосовать ...
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за Йулю могут голосовать только те кто вообще не умет читать, видеть, и слышать.
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Либерти, это старый алкголик. Он давно на ветке. Сидит день-днем. Просто предложил свои услуги Порохнявому Стецю и тот подобрал этот исползованный ...персонаж. Дал кусок хлеба.. .. Вот он и отрабатывает. Ты обрати внимание: никаких аргументов. Просто из поста в пост одни и те же слова повторяемый с завидной регулярностью....
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Зачем ты так про Либерти, он может обидеться.
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На тебя обижаться? Полноте, батенька, я из другой истории...
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Ты еще и безгамотный . Если бы речь шла о самом Либерти, то после этого слова ставился бы дефис. Если же слов используентся, как обращение - то выделяется запятыми.
Порох, ты видишь, каких тупых и рогатых понабирал твои кумСтець? )))
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вот же настырный кац номерной, со своей калиграфией на тырнете рабсии - дел невпроворот... он здесь пришел... бавиться на форумi Гейлом... Не я -твоя любящая старушка, которую не подпускаешь к компу, бо по форумам лореляйничаешь перед особами слабого пола... так бы огрел оглоблей промеж лопаток, шобы ушел на грядку, да стал снег окучивать вокруг угорки...- все же польза к урожаю по снегозаготовкам...
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В том и соль...Тарасик бегал за яныком, горшки носил, глотку рвал. Потом помылся, приосанился, хозяина облаял, новому присягнул. И так до скону. Имя им легион. Прохиндеи, сэр...
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Этот дурак не понимает, что кумиры бывают у людей из заниженной самооценкой.
Я лично себя к таким не отношу. У меня кумиром может быть только любимая женщина и, понятное дело, дети... ))))))
Все политики мной рассматриваются как слуги. Какой уж тут может быть кумир из слуг?
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Ты повторяешься. Явный признак того, что ты или бухой - или обосрался. Фантазии нет, чтобы сделать перезагрузку)))
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это ты повторяешься. Добавь креатива в методичку.
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О "грязности")))
Вчера статья:Тимошенко остановилась в американском отеле стоимостью 200 тыс гривен за ночь с ВИДЕО
https://infokava.com/55246-timoshenko-ostanovilas-v-amerikanskom-otele-stoimostyu-200-tys-griven-za-noch.html
Сегодня: Жилой дом известного правозащитника Виктора Смалия разрисовали оскорблениями после опубликованного репортажа об отеле Юлии Тимошенко в США. Напомним, что 31 января 2017 года, руководитель "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников и адвокат "ДК" Виктор Смалий сняли видеосюжет об отеле, где остановилась Юлия Тимошенко во время своего визита в Вашингтон. Сюжет вызвал огромный резонанс в СМИ.

Сразу после публикации сюжета, в адрес Виктора Смалия и Ростислава Шапошникова посыпались многочисленные оскорбления и угрозы. Так, например, один из сторонников Тимошенко написал следующее: "Повертайтеся уроди на батьківщину (чого ви там переховуєтесь?), ми тут вас "з любов"ю та з радістю" зустрінемо і підрихтуємо ваші (не раз "рихтовані"),запливші жиром харі!Виктор Смалий принимал участие в Молитвенном завтраке, который каждый год проходит в Вашингтоне. 3 февраля 2017 года Смалий должен был улететь из США обратно в Киев. Однако, в связи со сложившемся обстоятельствами, Виктор Смалий решил не улетать. Обратный билет не был использован. Была получена информация, что Юлия Тимошенко дала указание разобраться с теми, кто снял сюжет о ее проживании в шикарном отеле.
http://roadcontrol.org.ua/node/3126
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так почему не подаст заяву в полицию,в суд? , а требует разобраться? у нее уже есть своя тайная полиция? свои бандюки?
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вот так просто , сижу в носi долбаю, спрашиваю сам себя... Ну, почти 3 года тебя не было ни слышно, ни видно. Ну, и сидело бы ты дольше себе инкогнито, никто бы тебя не трогал, бо с тебя польза , шо с козла молока - одни убытки...Я уже молчу , шо из-за твоих распрей с рубахой парнем (пчеловодом) витя шлепер пробился к трону... А по-большому счету , в том , что у нас идет война ты и виновата...
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Там ещё один рубаха парень был, который пролез потом на самый верх, успев подлить масла в огонь, до полной ширки.
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На тот период мы говорим об рубаха-деятелях, у которых, без масла - в полымя, рука уже была на пульсе ... А ихние действия не нуждались в поддержке Парламента, ибо были их прямыми обязанностями... Уверен, что только Юля и Ющенко виноваты в том , что сейчас в Украине война, даже учитывая агрессивность Кремля и что это рано или поздно должно было случиться...
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Миллиард Янукович дал Ющенко, чтобы тот помог стать ему президентом, но виновата Юля. Ну и где логика?
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понятие "грязная компания и провокации" с арсенала Тимошенко. Это ее любимый конек с первого майдана. Когда за пустым словоблудием о патриотизме, стоит обычная бабья жадность и мстительность. Вместо того чтобы обсуждают проблемы в Парламенте, носится по зарубежным туалетам, обгаживая Украину.
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а еще любимые : здравствуй, 37 год!
сама устраивает грязные провокации, обливает всех грязью, особенно Порошенко, с первого дня как проиграла, а как только получила ответку, сразу в крик.
я думал, она умная женщина, а она просто истеричная, злобная, жадная баба, без стратегичного мышления. ей дай именно это и сейчас!
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Тю, да такие, как правило, вместо дай это и сейчас, получают по трынде мешалкой... Серьезно ставить на неврастеников никто не будет, бо это чревато последствиями от частых с их стороны проступков-действий в состоянии аффекта... Но кроме всего, был уже период показать себя как толкового госдеятеля.... Ан нет, склочница ... Кста, бывший зятюха-рокер давно вкурил эту фишку....
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Да , здесь похлеще.... В то время, когда гарант отменяет официальный визит в связи с событиями на фронте, Ульяна Громова ломится изподтишка из Украины, самоустранившись от ее защиты - ставит личные интересы выше государственных. Вместо впрячься в лямку и тянуть свой крест до полной победы или , на худой конец до ближайших выборов, она с ног сбивается , не брезгует местом случайной встречи (прикол-шикарный готель, но место у параши), находясь на грани нервного тика, решает свои подкожные делишки, - пытается прикрыться туалетной поддержкой... СТЫД, СРАМ И ПОЗОР !!!
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Не хочу обидеть всех женщин, но Йуля поступает очень по бабски. С чего она решила, что такого ловеласа как Трампа, у которого женщины на любой вкус и размер, можно о чем то уговорить за пять минут? Что она думала о престиже страны, где с дуру доверили ей быть депутатом? На каких идиотов она рассчитывает, если хочет заниматься и дальше политикой в Украине? Или это лебединая песня перед уходом? Тогда ей можно все простить...
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...лебединая песня перед уходом на попечение согласно диагноза.... 100пятьсот...
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Зашёл на Ньюз-Ван, а там Юля жжёт! Рассказывает как оно было)
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Юля подписала себе приговор... После "туалетнополитических" дел, имидж Юли ушел безвозвратно в штопор...Со временем о ней вспомнят, как о Брежневе, мол, мелкий политический деятель по части возлетуалетных сношений...
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Не удивительнео, почему Украиной правят подлецы и негодяи куЧмы, гнилоИудоЮщи, хряко-дауно-зЭки, соевО-шакалАдные барыги. Большинство идиотов на этой ветке достойны именно таких властелинов. Опущенцы гниломозгие.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это грязная кампания и провокации, спланированные Порошенко", - Тимошенко заявила, что не ждала Трампа возле туалета. ВИДЕО
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