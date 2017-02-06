 Парубий: Наши войска стойко и героически защитили Авдеевку и отбили вражеские наступления. ВИДЕО

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"Массово обстреливает российский оккупант не только позиции наших военных, а также мирных жителей, жилые кварталы... Несмотря на попытки в который раз посеять панику, наши войска стойко и героически защитили Авдеевку и отбили вражеские наступления. Я хочу отметить, что взаимодействие наших войск, а также чиновников, которые быстро и эффективно действовали для того, чтобы обеспечить мирных жителей и теплом, и водой, и всем необходимым, и парламента, который оперативно обратился ко всем парламентариям мира с призывом осудить действия агрессора... взаимодействие всех факторов, а главное - общества, которое проявило массовую мобилизацию и поддержку наших воинов и мирных жителей, продемонстрировало, что Украина едина и способна давать отпор агрессору. Но в ходу боев погиб целый ряд наших отважных героев, которые отдали свои жизни за то, чтобы был мир и спокойствие в Украине, в государстве, во всех семьях", - отметил Парубий.
Участники заседания согласительного совета минутой молчания почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях под Авдеевкой.
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Как говорил герой Шварца: "Это, конечно, не подвиг, но нечто героическое в этом есть".
Как вы задолбали... дюпутаты,.... "народные", «элита»? Да!,…. домохозяйки....
Согласованные законопроекты не рассматриваются, потому что депутаты не приходят на рабочие места, - Парубий.
Усмирять депутатов с помощью парламентских приставов некорректно, - Парубий.... А корректно заниматься своим домом и своим карманом в военное время? Толерантно?...
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание. Нардепы сегодня не приняли ни одного закона
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание
Парубий закрыл заседание в пустом зале Рады. Следующее состоится 2 февраля
Если народные депутаты не будут ходить на заседания и голосовать, я буду отклонять законопроекты, - Парубий
Парубий грозит депутатам-прогульщикам штрафами за непосещение пленарных заседаний...Ууууууууууу!!!!!!!!
Я не буду бегать за нардепами, чтобы они ходили на работу. Среда и пятница в Раде почти безрезультатны, - Парубий..... Шо статус не позволяет? Не можешь обеспечить работу, шо там сидеть?
Парубий отказался назвать депутатов-прогульщиков: "Это мои близкие друзья"
http://censor.net.ua/news/391286/parubiyi_otkazalsya_nazvat_deputatovprogulschikov_eto_moi_blizkie_druzya
Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины.
Бенджамин Дизраэли.
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Малоизвестный факт: если чиновнику отрубить голову, то он сможет воровать ещё 20 минут.
Новое открытие сделали физики Института высоких температур. Оказывается, если регулярно запивать горячую осетрину холодным шампанским, то морда наверняка треснет.
Уровень мышления наших депутатов таков, что если депутат во вторник поскользнётся и сломает руку, то он будет бороться не с гололёдом, а со вторниками.
Когда государству от нас что-то нужно, оно называет себя Родиной.
Не просите денег у государства - не для того оно их у вас отбирало!
Хочу жить в стране, где Родина и государство - одно и тоже.
Очередная инъекция в экономику на поверку оказалась всё той же клизмой.
Новая народная примета: если правительство выделяет миллиарды, это к появлению новых миллиардеров.
Чтобы стать олигархом, надо воровать так, словно тебя никто не видит.
Депутат! Стал миллионером на бюджете? Уступи место молодым, перспективным. Возможно они станут миллиардерами!
Когда чиновники расхищают быстрее, чем народ производит, они заявляют, что народ не умеет работать.
Какое-то подозрительное совпадение: состояния Януковича как раз не хватает для восстановления экономики Украины.
Все партии стремятся к власти, считая, что именно их способ ограбления населения наиболее справедливый.
У нас второе место по коррупции в мире, потому что мы дали взятку, чтобы не быть на первом.
Раз уж назвался честным политиком - будь добр воровать у всех на виду.
Быть политиком и говорить правду так же противоестественно, как быть гинекологом и любить порнуху…
У губернатора дилемма, где взять асфальт для дорог, чтобы ездить на "Порше", который по накладным и есть асфальт.
Так как продавцы постоянно приписывают новые циферки на ценниках, гражданам должны разрешить приписывать циферки на купюрах.
С этими скачками курса доллара продукты нужно есть прямо в магазине, ибо пока несёшь до кассы, они уже дорожают…
Чтобы стать хозяином жизни, надо стать слугой народа.
Проблема наших депутатов заключается в том, что они принимают законы, а им надо принимать лекарства.
Культурный человек не назовёт народ быдлом - он скажет: «Дорогие мои избиратели!»
Знают ли чиновники, заботящиеся о собственной безопасности, что кирпич в мешке не обнаруживается металлодетектором?
Похоже, что правящей «элите» известна формула вечной жизни. Иначе объяснить - зачем столько воровать - просто невозможно.
Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребёнок чиновника, которому не хватает на «Бентли» и кокаин.
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Не принимайте жизнь всерьёз - это временное явление.
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Фанатик - это человек, который не может изменить взгляды и не может переменить тему.
Уинстон Черчилль.
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У нього навіть справка с дурки Є!!!
Вже б не PR-лось , убоге....
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Но наибольший героизм и патриотизм проявили депутаны верховнорадные .Они в окопах Мальдив , Испании.... защищают Украину!
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