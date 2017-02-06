 Пришло время ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана, - Тимошенко. ВИДЕО

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По словам Тимошенко, пришло время рассмотреть "трагическое социально-экономическое состояние, в котором оказались люди".
"Начиная от закрытия и разрушения среднего класса, малого предпринимательства до тарифов, которые уничтожают сегодня каждого украинца. Начали выставлять платежки не только по новым тарифам, а по каким-то недосягаемым нормам, и люди вынуждены платить больше, чем даже насчитано по тарифам. Я считаю, что пришло время рассмотреть это на отдельном непубличном совещании. Мне кажется, что уже пришло время ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана за некомпетентность в управлении государством", - заявила лидер "Батькивщины".
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СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД ИЗ ПРОШЛОГО!.
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До самого краю.
Гірше ляха свої діти
її розпинають." Т.Г.Шевченко
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Удивляюсь рейтингу госпожи тимошенко сейчас. Неужели люди, поднимались вверх по Институтской с деревянными щитами зря... Врядли. И многие из живых, вероятно и сейчас проделали бы то-же самое. И к правительсту гройсмана претензий у них не меньше. Но есть одна не большая разница в этих претензиях. Одно дело - перемена власти, ее поведения, внутренней политики, которую и "политикой" то назовешь с натяжкой. Другое - претензия на власть как отточенный механизм бизнеса. Безпринципный, пирамидального типа, лишенный какой-либо идеи кроме обогащения.
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Порохоботи теж повернуть зароблене у п"ятиразовому розмірі по суду. Або примусові работи
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Слепит тайно новую ширку с жопоблоком ...
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Полковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк". ДОКУМЕНТ
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не смог воспользоваться даже покровительством президента
по причине необузданного жжлобства.
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https://youtu.be/jh2gJrjhlDY
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