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 Политика Украины
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 Пришло время ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана, - Тимошенко. ВИДЕО

Глава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко считает, что нужно поставить вопрос об отставке правительства Владимира Гройсмана на рассмотрение ВР.

Об этом она заявила во время согласительного совета в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По словам Тимошенко, пришло время рассмотреть "трагическое социально-экономическое состояние, в котором оказались люди".

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"Начиная от закрытия и разрушения среднего класса, малого предпринимательства до тарифов, которые уничтожают сегодня каждого украинца. Начали выставлять платежки не только по новым тарифам, а по каким-то недосягаемым нормам, и люди вынуждены платить больше, чем даже насчитано по тарифам. Я считаю, что пришло время рассмотреть это на отдельном непубличном совещании. Мне кажется, что уже пришло время ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана за некомпетентность в управлении государством", - заявила лидер "Батькивщины".

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Не пойму, кто чего кому продал Юля-Трампу или Трамп-Юле???
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Фафик Гнойсман обделался даже быстрее за Сеню чмо Восточный вал ))))))))) Фафик работает от Пети . Ху...ло педофильное кацапское довольное вредительством каманды .
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Пусть расскажет где побиралась беспреданница Юля, чтобы наскрести минимум 250 000$ за то чтобы пообщаться с Nрамплином?
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Юйля решила возглавить коррупцию - даешь досрочные выборы!
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Зачем еЙ Украина.?..









СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД ИЗ ПРОШЛОГО!.
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"Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
її розпинають." Т.Г.Шевченко
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О це про полєзних путєнських ідіотів-гетьманів через одного. Москва завжди добре розігрувала "гетьманську" карту. Хоча те ж було і на Кавказі, коли руками одного князька вбивали сотні інших, а потім і його. Тупі націоналісти-маргінали, путенські поплічники Шевченко би вам голови повідкручував, заради єдності Неньки
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Це споконвічна стратегія завойовників---Розділяй і володарюй )))) Так саме застосовується з метою узурпаціі влади в країні, поділити народ на вселяких проихильників,нехай чубяться одне з одним,аби не заважали жирувати ))) В Україні,це робиться імітацією політичної боротьби і досить вдало ))))
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Не вопрос, правительство Яценюка было полутше, но только Юля его завалила, безсмысленно и безтолково.
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Ну, те що Юля тут права - то факт . Всі ми бачимо яке стало життя народу україни після втрати гетьманської булави профФесора Януковича .Пам"ятаємо як її взяв пастор , потім цинічний барига Порошенко. І виявилось, що жити по-новому - це, для більшості , жити набагато хуже .А з кожним роком такий стан охоплює все більше і більше люду. Просвєта з цими реформаторами нєвідать , ось що жахливо .
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Юля!. Юля! Юля! ... А скажи-ка нам, Юля, кто путин?
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Спорить с очевидным невозможно. Еще немного и Гройсман по "компетентности" догонит Азирова
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Не скажи, вана худший премьер за всю историю Украины.
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Во смотрите тварюка. Вопрос о порошенко она даже не трогает)
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Помню юлию владимировну заехавшую креслом прямо на трибуну Майдана. Сразу после колонии. Баян - отточен до безупречности, но вот только с 2004-го десять лет прошло. Люди на этот фуфел смотрели весьма трезво.
Удивляюсь рейтингу госпожи тимошенко сейчас. Неужели люди, поднимались вверх по Институтской с деревянными щитами зря... Врядли. И многие из живых, вероятно и сейчас проделали бы то-же самое. И к правительсту гройсмана претензий у них не меньше. Но есть одна не большая разница в этих претензиях. Одно дело - перемена власти, ее поведения, внутренней политики, которую и "политикой" то назовешь с натяжкой. Другое - претензия на власть как отточенный механизм бизнеса. Безпринципный, пирамидального типа, лишенный какой-либо идеи кроме обогащения.
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зачем порошенко купил место в парламенте сыну ?
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та ладно - купил...по знакомству сыну дали. Ты знаешь кто его папа?)))
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Странный вопрос... Деньги были и продавалось! Иначе зачем там вобще тарифы на места...
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Не. Она сейчас не у дел несколько, вот и старается вернуться в бизнес. А виновата она не в том, что коррупция не умерла. Она ее помогала выращивать. Кто ж идет во власть для убийства дела рук всей своей жизни...
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Юля, как здоровье? Без обид, просто ты так за меня переживаешь, шо я за тебя волнуюсь!
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Юля була найуспішнішим прем"єром за часи Незалежності, за це і постраждала від пройдисвітів. І Юля буде нашим Президентом. Ще цієї зими. А Барига з шоблою підуть займати вільні місця у новому корпусі лук"янівського сізо(з конфіскацією).
Порохоботи теж повернуть зароблене у п"ятиразовому розмірі по суду. Або примусові работи
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Твоя Юля притащих новых Губских, Хмельницких, Портновых и Писаренко, Фельдманов и Яценко.
Слепит тайно новую ширку с жопоблоком ...
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Да уже и ежу понятно, что зажравшегося базарника Гросю вместе с его шефом панамским Пэдро надо выкинуть пинком под зад и проводить выборы. Вот только кто их будет проводить - избирательная комиссия Охендуя, в которой 95%-ов состава нелегитимны? Тут как в совковом анекдоте про слесаря, которому впаяли 15 лет. Его спрашивают: "За что такой срок дали?" А он отвечает: "Вызвали по срочному вызову в горком КПСС, захожу, значит туда, а там все затопило и труба треснула. Я, значит, все осмотрел и говорю: "Э-э, да тут надо менять всю систему..."
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Гнойсман - винницкий неотесанный урюк,
не смог воспользоваться даже покровительством президента
по причине необузданного жжлобства.
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скока блюдей люлю люблять... закачаешся... А она грит - декларации пустые, последние деньги на Луи Витон тапки потратила... Лукавит, за бесплатно ее теперь даже продажные депутаты не респектуют
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а до этого, время конечно не приходило, ХЗ где это время носило
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ты похож на путина, Жыдун, только парик напялил, болезный ты сифилитик
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПришло время ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана, - Тимошенко. ВИДЕО
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