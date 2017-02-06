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Все про:Киев (16183) погода (2381) снегопад (617)

 Транспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева. ВИДЕО

Обильный снегопад стал причиной транспортного коллапса на столичных автодорогах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на заснеженных дорогах Киеве образовались огромные заторы. Одно из мест, где движение затруднено из-за погодных условий, - Харьковское шоссе на левом берегу Днепра.

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Возле перекрестка Харьковского шоссе и улицы Привокзальной движение было затруднено из-за неочищенной от снега дороги. На этом месте пробуксовывали не только легковые автомобили, но и маршрутные автобусы. Образовалась пробка в несколько километров.

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нужно пешком ходить, в стране война, а они понакупляли себе тарантайки, потом еще разгребать снег нужно, а это минус бюджет. Лучше бы на войну пошел
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лучше б ти пішов туди, куди шофера посилають Віталіка...
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детоубийцам ватным не отвечаю. Так что ПТН ПНХ шляпа
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Ты в здравом уме? у нас в 6 утра прошел трактор, расчистил дороги, в 8 это уже не было видно. В 9 поехал снова чистить. Дворник с 7ми чистила уже трижды.
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так снег нада убирать?!
и коллапса не будет, транспортного, тоже!
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В Дніпрі хмарно, без опадів, близько 3-ьох градусів морозу.. Кияни - тримайтеся , скоро вже весна..
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так в Києві теж -7, й сніг на весні розтане, точно!
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По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет значительно выше, чем зимой.
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Некудышняя резина на пузотёрках, вот и весь коллапс.
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у некоторых и на внедорожниках никудышняя резина. типа "у миня же жып, нахуа мне резина? я могу и на мудовой по льду ездить или ваще на летней круглый год"
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Еомунальникі у дупі повніц як і керівництво...відсипались коли мона було почистити автошляхи,а зараз все,торба...
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Жлобью не погода не повод,что бы свою жопу не впихнуть в ауто!
Жлобу не по чину ездить в метро!Жлоб свою жопу очень высоко несет!
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Фигня, одеть практически не реально, а рвет элементарно.
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Одевается минуты за три, одна пара 10 лет прослужила пока боковые тросы не порастягивались и просто невозможно было установить натяг. Так что если не знаешь, то не неси херню.
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Не, ну если в теплом гараже надеть(после часа распутывания) и проехать сто метров на скорости 3км в час раз в год, то согласен.
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Ещё раз для тех кто видел этот девайс только на картинке объясняю: нормальный автовладелец оденет эту цепь за 3 минуты, особо упоротым баранам советуют вытянуть из машины запаску, притащить в квартиру и вечерком потринероваться.
На счёт ходимости, так покупайте у нормальных продаванов и будет долго ездить. Есть модели евро производителей, стоят в разы дороже, но и надёжностью повыше чем у китайпрома.
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На запаску да, легко одеть. А когда зарылся в снег или грязь, то сим чудным девайсом можно только потереться. Приезжай, забирай(самовывоз), дарю.
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В грязи с ними никогда не ездил, а вот в снегу надевал приспокойно. На крайняк ногой возле колеса разгребал, что бы хоть как то его увидеть. Может там у тебя дело не в самих цепях?
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Когда еду на рыбалку, обычно закапываюсь по оси, цепь здесь уже не поможет.Вожу лебедку, для снега пакет гравия, выскочить с ямки вполне достаточно, а дальше ехать(как правило) смысла нет. При обрыве эта штука неплохо заклинивает все намертво.
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Сначала надеваешь - потом едешь ...
А если по тупому сначала газовать чтоб засесть по оси ...
То с таким умищем - любые цепи не помогут
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Ну тогда надеть и не снимать до замены шин. Вот пример, у меня на дачу широкий накат, а кругом канавы под сугробами. Сейчас скользота, при разьезде стянуло одну сторону в канаву. Раскопал, надел цепи. Они сработали как фреза, результат, сел на днище.
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да-да-да, по киеву в самый раз...
долбаному мэру на голову эту вещь одеть бы...
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Транспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева

И вдруг неожиданно зимой пошел снег ...
.
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Їхав годину з Василькова до центра, все почищено, якби рухалися не так повільно, і фури на в'їзді в два ряди не ставили, взагалі би все було чудово. В понеділок зранку навіть якби дощ був було би те саме.
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Стало известно, что в 2016 году столичный мэр умудрился сходить в отпуск 12 раз! В общей сложности он отдохнул 103 дня, разбив это время на 12 частей.В 2016 г. Кличко побывал в Амстердаме, Берлине, Каннах, Флоренции, Нью-Йорке, Киото, Чикаго и др. Прошедший год, можно сказать, киевский мэр трудился весьма интенсивно, ведь в 2015 году он отдыхал еще больше. В 2015 году на работе его не было 118 дней! То есть на 15 дней больше, чем в 2016 -м но как глубокомысленно он выразился о газе точно так ждём и о снеге .Чтобы холодная вода стала горячей, ее необходимо нагреть, правильно? - пустился в знакомые рассуждизмы боксер. - А греют ее у нас газом. Газа у нас, к большому сожалению, нету. Из известных причин. У Арсена Борисовича неплохие контакты в России. Если он как-нибудь обратится...
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Снег пошел в 5 утра...интересно как можно почистить дороги, если к 8 часам они уже были забитые автомобилями? Если бы каждый идиот, видя такую погоду, не перся на своем корыте на работу, может и получилось бы быстрей очистить дороги.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоТранспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева. ВИДЕО
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