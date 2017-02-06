 Транспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, на заснеженных дорогах Киеве образовались огромные заторы. Одно из мест, где движение затруднено из-за погодных условий, - Харьковское шоссе на левом берегу Днепра.
Возле перекрестка Харьковского шоссе и улицы Привокзальной движение было затруднено из-за неочищенной от снега дороги. На этом месте пробуксовывали не только легковые автомобили, но и маршрутные автобусы. Образовалась пробка в несколько километров. Читайте также: Снег в Киеве будет идти целый день: за минувшие сутки высота снежного покрова в столице выросла на 12 см - это абсолютно рядовое явление для зимнего периода, - Кульбида
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и коллапса не будет, транспортного, тоже!
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от педалика
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Жлобу не по чину ездить в метро!Жлоб свою жопу очень высоко несет!
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На счёт ходимости, так покупайте у нормальных продаванов и будет долго ездить. Есть модели евро производителей, стоят в разы дороже, но и надёжностью повыше чем у китайпрома.
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А если по тупому сначала газовать чтоб засесть по оси ...
То с таким умищем - любые цепи не помогут
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долбаному мэру на голову эту вещь одеть бы...
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И вдруг неожиданно зимой пошел снег ...
.
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