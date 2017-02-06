 СБУ знала, что ИЛ-76 будет сбит - переговоры российских боевиков, сбивших в 2014 году транспортник ВСУ: "ИЛ-76 мы сбили. Его надо погрузить и сдать в металлолом. Твои 20%". АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, по записи понятно, что к организации атаки на украинский борт причастен нынешний лидер луганских террористов Игорь Плотницкий. На других записях боевики собираются сдать упавший самолет в металлолом и договариваются о разделе выручки.
14 июня, около часа ночи, пророссийские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской бригады. Все они погибли.
Смотрите также: Памяти десантников 25 бригады, погибших в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту. ВИДЕО
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на кого работают СУКИ ?
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Думайте, ватнечги... думайте...
Если дал Бог, ЧЕМ...
Хотя, оно вам надо?..
Бабы еще нарожают, бля!..
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отрезать яйца,или просто казнить.
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- А где эта она , НАВАРОСИЯ ? - Мисандей.
- Говорят, что в "Руском Мире!" - Серый червь.
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Прямо сейчас ПРЕСТУПНИКИГЕНЕРАЛЫ посылают наших солдат на передовую в Авдеевку, ЗНАЯ, что там их могут убить!!!
А шо не так? Где отличия от ситуации с Назаровым???
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