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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:боевик (17971) Луганск (3417) Россия (68624) самолет (2118) Назаров (38)

 СБУ знала, что ИЛ-76 будет сбит - переговоры российских боевиков, сбивших в 2014 году транспортник ВСУ: "ИЛ-76 мы сбили. Его надо погрузить и сдать в металлолом. Твои 20%". АУДИО

сука плотницкий

СБУ опубликовала аудиозапись разговоров российских боевиков, который причастны к гибели в 2014 году транспортного ИЛ-76 с десантниками на борту в аэропорту Луганска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по записи понятно, что к организации атаки на украинский борт причастен нынешний лидер луганских террористов Игорь Плотницкий. На других записях боевики собираются сдать упавший самолет в металлолом и договариваются о разделе выручки.
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14 июня, около часа ночи, пророссийские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской бригады. Все они погибли.

СБУ знала, что ИЛ-76 будет сбит - переговоры российских боевиков, сбивших в 2014 году транспортник ВСУ: "ИЛ-76 мы сбили. Его надо погрузить и сдать в металлолом. Твои 20%" 01

СБУ знала, что ИЛ-76 будет сбит - переговоры российских боевиков, сбивших в 2014 году транспортник ВСУ: "ИЛ-76 мы сбили. Его надо погрузить и сдать в металлолом. Твои 20%" 02


Смотрите также: Памяти десантников 25 бригады, погибших в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту. ВИДЕО



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Судят не Назарова, а беспечность и пофигизм при подготовке десантирования.
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Тогда почему судят Назарова а не Муженко?
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плюс до того себеушників КОТРІ ГАВНЮКИ знали і НЕ ПЕРЕДАЛИ ІНФОРМАЦІЮ .
на кого работают СУКИ ?
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Нет. Риторика общественного обвинения, как раз в том, что: "Знал, но все равно послал".
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Угу. А если б не послал, то счас бы всё одно судили бы. За то, что десантуру без поддержки в аэропорту бросил...
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Кацап, твою гнилу сущність не сховаєш за прапором чужої для тебе країни. Тому можеш не ховатися. А взагалі, твоє підгоріле гузно і істеричне волання мені до вподоби.
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ПропаГАНДОНЫ в роССии твердят о мифической гражданской войне на востоке Украины. Суки поторопились... Настоящая Гражданская война за будущее Руси-Украины ещё будет. И это будет война ПАТРИОТОВ против воров-предателей. Первые битвы этой войны - энергоблокада оккупированного Крыма и транспортная блокада Лугандонии. Дай Вам Бог удачи, Герои-патриоты! Ведь война против "своих" страшнее чем АТО. Держитесь, братья и сёстры! !Слава Руси-Украине!
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баба Тома‏@tatyana17112009 ЧитатьЕщеКарма - ОНА ТАКАЯ!..
Думайте, ватнечги... думайте...
Если дал Бог, ЧЕМ...
Хотя, оно вам надо?..
Бабы еще нарожают, бля!..
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Этим извергам отрезать яйца, или просто казнить.


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Найти всех причастных к гибели наших солдат. И, ВАЖНО, гнид убивать медленно. Мародеров туда же.
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Ето им Пеця деньги за уголь должен и електроенергию за наш же счет?
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Насекомые, блять.........Трупная падаль. Посади луганских в железную бочку - сожрут друг друга сырыми и не скривят губы. А дай им туда дров - будут из друг-друга сосиски с пельменями делать.
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Это им Украина должна чтр-то выплачивать,как говорил один,,умник,, из ООН?А почему ни одна тварь из вламти не спросила ,когда они, .ЛНР ДНР вырлатят Украине за ворованные заводы и БК, за разрушенные шахты и дома? Ни одна особь нигде ,ни с каеой трибуны об этом не говорит! Вот вначале они,а потом Украина!
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А с какого СБУшники два года не роказывали запись? Торги опять?
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И с этими тварями Кучма сидит и договариваптсч? Порох,какая же ты жирная,подлая мразь!
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та не , был порох таким как ты описал, никогда бы мы эти записи не услышали... Все просто очень сложно и намешанно, и да петька таки недорабатывает...
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помнится задержали наши кацожурналистов с пзрк в багажнике, и по команде ослоеба выпустили.
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- Вот вернусь с НАВАРОСИИ, погасим ипотеку и заживем. - Серый червь.

- А где эта она , НАВАРОСИЯ ? - Мисандей.
- Говорят, что в "Руском Мире!" - Серый червь.

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По аналогии с Назаровым, что якобы послал на гибель Ил 76.
Прямо сейчас ПРЕСТУПНИКИГЕНЕРАЛЫ посылают наших солдат на передовую в Авдеевку, ЗНАЯ, что там их могут убить!!!
А шо не так? Где отличия от ситуации с Назаровым???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ знала, что ИЛ-76 будет сбит - переговоры российских боевиков, сбивших в 2014 году транспортник ВСУ: "ИЛ-76 мы сбили. Его надо погрузить и сдать в металлолом. Твои 20%". АУДИО
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