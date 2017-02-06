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Все про:Днепропетровщина (1176) Кривой Рог (551) наркотики (1286) СБУ (13327)

 СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина ликвидировала Служба безопасности Украины совместно с полицией в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Оперативники спецслужбы задержали организатора производства психотропов в съемной квартире, где находилась нарколаборатория.

Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве задержали угонщика-наркомана. ВИДЕО



Во время обыска правоохранители изъяли химические вещества и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью свыше 200 тысяч гривен.

СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 01СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 02СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 03СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 04СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 05СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 06

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СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 07СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 08СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 09СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 10СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 11СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн 12
Против задержанного открыто уголовное производство по ст. 309, 311 и 313 УК Украины.

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Следственные действия продолжаются.



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то шо я замітив збу завжди свої успіхи множить на 10
напевно щоб виправдати своє існування - ну закрили вони ту лабораторію
скільки денег іде на утримння тих збушніків?
відповідно хапнули якогось мелкого - який не міг норм башляти шоб його не рухали,
або взагалі усунули конкуренцію для великої контори по продажу наркоти)
чогось мені так думається на це все
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По фотографиям это притон, а не лаборатория с оборудованием более 200 тыс. грн
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на лабороторию действительно не похоже)
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Оборудования на 200 тыс. грн? На фото кроме грязной посуды ничего не заметил. Вся эта борьба с наркоманией - понты для приезжих. Все, даже малые дети, знают где и кто реализует наркоту на районе, только менты ни сном, ни духом. Парадокс!
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а вот этот товар нужно отправлять в Лугандон - и всячески развивать торговлю...\пусть и под СБУ...\
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Это, с позволения сказать, оборудование на 200 тысяч гривен не тянет даже на стартовый набор юного химика. Самое дорогое, что там есть, -- это три шприца по 100 кубиков.
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Ломанули какой-то голимый наркопритон, а вони столько, что аж глаза слезятся, видите ли "прекращена работа нарколаборатории". Я в этой "лаборатории" не увидел ни одной колбы, не говоря уже о шкафчиках с реактивами, лабораторных весах, термостатах и т.д и т.п.
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Как видно из оборудования черти изготавливали "винт" (первитин). В пластике смотрю кристаллов "отбили"дофига, труженики наркофронта. Найти и вы@бать откуда поставлялись препараты эфедриновой группы (по серии не сложно), и где брали красный фосфор. Молодцы "К"шники, хорошо в"..бали.
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Вот это лабараторию нарыли. Мы просто дилетанты по сравнению с ними
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Никакая это не лаборатория, я вижу только мусор. Может там они и что-то и очищали, но даже посуды не видно. Лаборатория по изготовлению в другом месте.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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