 СБУ ликвидировала на Днепропетровщине нарколабораторию по изготовлению метамфетамина с ежемесячным оборотом в полмиллиона грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы задержали организатора производства психотропов в съемной квартире, где находилась нарколаборатория.
Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины.
Во время обыска правоохранители изъяли химические вещества и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью свыше 200 тысяч гривен.
Против задержанного открыто уголовное производство по ст. 309, 311 и 313 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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напевно щоб виправдати своє існування - ну закрили вони ту лабораторію
скільки денег іде на утримння тих збушніків?
відповідно хапнули якогось мелкого - який не міг норм башляти шоб його не рухали,
або взагалі усунули конкуренцію для великої контори по продажу наркоти)
чогось мені так думається на це все
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Вот это лабараторию нарыли. Мы просто дилетанты по сравнению с ними
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