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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:война (2965) пропаганда (1834) Россия (68624) Донбасс (12678)

 "Эта война не продолжалась бы и дня, если бы мы не поддерживали "ЛНР-ДНР" оружием, деньгами и людьми", - российский политик Гозман в эфире росТВ. ВИДЕО

Российский политик, президент общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман заявил, что украинцев на Донбассе убивает Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире российского пропагандистского ТВ Гозман напомнил, что именно Россия поддерживает террористические организации "Л/ДНР" и их главарей, которые "там пилят огромные деньги".

"На вас, на мне, как на гражданах нашей страны лежит ответственность за тот кошмар, который там сейчас происходит. Я так считаю и вот почему. Вот эта война ужасная - с жертвами с обеих сторон, безобразием и насилием, она не могла бы продолжаться больше одного дня. Если бы мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми вот этих так называемых лидеров этих республик. Которые с моей точки зрения - просто криминал... Если бы мы не поддерживали этих людей, война там давно бы закончилась. Она бы закончилась вовсе не геноцидом. Это - все чушь собачья. Есть пример - город Славянск... Когда выбили Гиркина из Славянска и туда вошла украинская армия, там не было никаких эксцессов, там наладилась нормальная жизнь, там нет никакой гуманитарной катастрофы. Нам нечего там делать", - заявил Гозман.

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Проэкт ЕС был создан исключительно против России...ЗАМЫСЕЛ ДЛЯ ТРЕЗВОМЫСЛЯЩЕГО ОЧЕВИДЕН...
рЕЗУЛЬТАТ..моя страна расскололась як грецкий орех...оболваненое население рвётся в Европу...вопрос зачем..за халявой...а дома шо нельзя было созидать..??
Теперь глянем на вступившие туда страны..ТРИ карлика прибалты..фсё уехали мыть Европу..в стране прирост населения за счет сил НАТО..Румыны ..о як шикарно они зажили...а болгары..а Молдова..больше хочу вас растраивать...Польша ..да ..но сколько туда вбухали бабла...Трамп закрывает проэкт ЕС...так как он был провальным с самого начала и только ПУТИН пока вынашивался план развала России перевооружил армию...и им насрать на весьмирснами......
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Зато где россия, начиная с ссср, там везде процветание. Северной Корее завидует Южная, Молдова завидует приднестровью, ну и Грузия аж обзавидовалась Абхазии (фото Абхазии http://fishki.net/10571-abhazija-segodnja-84-foto.html)
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Гозман всегда им правду в лицт говорит.На одном эфире его даже пытались побить и жидом обзывали.И про Штаты классно он этих сук макнул.Здоровья ему и терпения.
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Рано или поздно прозреют все ... а некоторые ещё при жизни

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это символ , мастерства наших наводчиков и арты . Слава Героям !!!
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У него случился выкидыш. Родился имбецил. Назвали Вова Даздрапут.
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И все-таки это победа! Год назад, его бы пинками оттуда выгнали. Неужто кацапы прозревают?! Хотелось бы конечно.
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Остались еще честные русские... да и те евреи.


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Удивляюсь как его разрывами своих пуканов не заткнули... Обычно слова не дают вставить.
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Отчаянный и похоже с открытой израильской визой этот Гозман. Такое сказать на раша ТВ. Что то пошло не так российском королевстве.
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Плотницкий - Захар я нипонял ты че курями торговал? Ты ж говорил "целую роту штабелями выкладывал. Петух ты гамбургский. То то я и думаю , че там стреляет пока мы сидим между сьемками РТР"
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Сказать в противовес этому умному человеку нечего, можно сколько угодно прикидываться дебилом пока петля на шее затягивается, поздно - когда табуретку из под ног выбьют. Репортаж где была убита " мама" такой яркий!!!! Мама лежит на кровати а оно под камеру жюрналистов показывает как ее убило. Подкидыш какои то
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Максимальное вторжение России на территорию Украину может произойти с марта по август 2017 - политолог
Еще зимой в 2013 года, когда решался вопрос о вторжении в Украину, генералы предлагали Путину наступать на Киев самым прямым путем - через Чернигов. В крайнем случае, захватывать сначала Харьков и Днепр ("Южмаш"), а Крым и юг Украины должны были отпасть сами собой.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".Поэтому, чтобы быстро достичь столицы Украины, ему проще всего начать наступление с севера через Славянскую Бельгию (Беларусь). Путин по-прежнему уверен, что его будут встречать с цветами в Киеве, и ему быстро удастся создать из предателей и депутатов "Оппоблока" марионеточное правительство",- говорит политический эксперт.
По его мнению, вероятное время для наступления - от марта до августа 2107 года:
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Не факт что хуйло не выидет из Донбасса и через лет пять еще и на киев попытается
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Всего несколько дней блокады и поняв что лугандон придется содержать, РТР выпустила на экран того кто сказал что России это не надо
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Адеквата людина. Дай Бог Йому здоров'я. Але за такі розмови на расеї ...
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Не вся Россия ватою прошита
Еще остались здравые умы
Как в сорняке колосья жита
Да только вот не много их, увы
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"Эта война не продолжалась бы и дня, если бы мы не поддерживали "ЛНР-ДНР" оружием, деньгами и людьми", - российский политик Гозман в эфире росТВ" - надо пригласить в ВР Украины этого умного человека, чтобы он прочёл лекцию "нашим" депутатам-колаборантам, которых крышует наш компрадорский през Янушенко, а лучше, если украинский народ вынесет их всех из ВР и выкинет нах.й в паРашу, как это делали финны со своими предателями.
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Еще в 2012 году российские дети рисовали "самую мирную в мире армию", танки которой атакуют "фашистскую Украину".
https://www.youtube.com/watch?v=yWCKgIC-Wys

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Ваши любимые"политики"-гозман,стрелков,которые несут какую то чушь,оставаясь при этом вне политики и пространства.У меня нет ни одного знакомого,родственника,и я не слышал ине знаю о людях,которые хоть как то были связаны с Вашей войной,а вы уже всех победили,закопали,рашке крах- и прочий бред.поверьте на слово,я прожил большуюбольшую жизнь,и умею отделять мух от котлет!Вы воюете не с Россией,на эту войну она еще не явилась.
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Ну да, весь мир видел, как Россия воевала два раза в Чечне. А теперь она дань чеченцам платит. Крутые вояки русские, однозначно!
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Смотрю уже и на "трофеях", да на прочих "военторгах" кацапы не настаивают. Как и про "настамнет!" - уже не твердят...
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Раніше на русскому телебаченні було більше таких сміливців, як Гозман. Цей, очевидно, ще опирається ФСБ. Хоча пропутінські політики не є дурнями. Інколи під маскою ненависті до "націскай, бандеравскай украінскай власті" в їхніх розмовах можна здогадатись, що санкції за Україну таки діють негативно, що на Данбасс і Крим витрачається чимало ресурсів, що російськомовні українці ненавидять москалів не менше, ніж україномовні. А Сирія - це капкан. Слава Україні! Хай розвалиться Росія на окремі держави!
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Оказывается тут полное взаимопонимание..идилия..даже писать не чё не буду.
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Андрей Саткин- вы с марса приехали?))
Езжайте в Авдеевку там адаптируетесь и поймете кто с кем воюет. Рашка ваша гнилая без войны не может. Воюет всегда и везде, где только может всунуть свое рыло (чечня, грузия, приденстровье, сирия, украина и тд.и тп)- и это далеко не все
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Молодец мужик ,адекватище!
Есть еще на раиссии адекватные политики,умеющие различать где белое,а где черное ,где фашизм,а где защита своих Украинских территорий!..
Все правильно,если бы не фашистская рассея,война бы на Украинском Донбассе не то, что бы быстро закончилась,она бы вообще не начиналась!!
Слава защитникам Украины!﻿
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- "Есть еще на раиссии адекватные политики,умеющие различать где белое,а где черное " ....Да и те - руские евреи...., Шо за страна такая - кацапстан, аборигены все какие то безмозгов...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Эта война не продолжалась бы и дня, если бы мы не поддерживали "ЛНР-ДНР" оружием, деньгами и людьми", - российский политик Гозман в эфире росТВ. ВИДЕО
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