 "Эта война не продолжалась бы и дня, если бы мы не поддерживали "ЛНР-ДНР" оружием, деньгами и людьми", - российский политик Гозман в эфире росТВ. ВИДЕО

"На вас, на мне, как на гражданах нашей страны лежит ответственность за тот кошмар, который там сейчас происходит. Я так считаю и вот почему. Вот эта война ужасная - с жертвами с обеих сторон, безобразием и насилием, она не могла бы продолжаться больше одного дня. Если бы мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми вот этих так называемых лидеров этих республик. Которые с моей точки зрения - просто криминал... Если бы мы не поддерживали этих людей, война там давно бы закончилась. Она бы закончилась вовсе не геноцидом. Это - все чушь собачья. Есть пример - город Славянск... Когда выбили Гиркина из Славянска и туда вошла украинская армия, там не было никаких эксцессов, там наладилась нормальная жизнь, там нет никакой гуманитарной катастрофы. Нам нечего там делать", - заявил Гозман.
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рЕЗУЛЬТАТ..моя страна расскололась як грецкий орех...оболваненое население рвётся в Европу...вопрос зачем..за халявой...а дома шо нельзя было созидать..??
Теперь глянем на вступившие туда страны..ТРИ карлика прибалты..фсё уехали мыть Европу..в стране прирост населения за счет сил НАТО..Румыны ..о як шикарно они зажили...а болгары..а Молдова..больше хочу вас растраивать...Польша ..да ..но сколько туда вбухали бабла...Трамп закрывает проэкт ЕС...так как он был провальным с самого начала и только ПУТИН пока вынашивался план развала России перевооружил армию...и им насрать на весьмирснами......
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Еще зимой в 2013 года, когда решался вопрос о вторжении в Украину, генералы предлагали Путину наступать на Киев самым прямым путем - через Чернигов. В крайнем случае, захватывать сначала Харьков и Днепр ("Южмаш"), а Крым и юг Украины должны были отпасть сами собой.
Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".Поэтому, чтобы быстро достичь столицы Украины, ему проще всего начать наступление с севера через Славянскую Бельгию (Беларусь). Путин по-прежнему уверен, что его будут встречать с цветами в Киеве, и ему быстро удастся создать из предателей и депутатов "Оппоблока" марионеточное правительство",- говорит политический эксперт.
По его мнению, вероятное время для наступления - от марта до августа 2107 года:
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Еще остались здравые умы
Как в сорняке колосья жита
Да только вот не много их, увы
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https://www.youtube.com/watch?v=yWCKgIC-Wys
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Езжайте в Авдеевку там адаптируетесь и поймете кто с кем воюет. Рашка ваша гнилая без войны не может. Воюет всегда и везде, где только может всунуть свое рыло (чечня, грузия, приденстровье, сирия, украина и тд.и тп)- и это далеко не все
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Есть еще на раиссии адекватные политики,умеющие различать где белое,а где черное ,где фашизм,а где защита своих Украинских территорий!..
Все правильно,если бы не фашистская рассея,война бы на Украинском Донбассе не то, что бы быстро закончилась,она бы вообще не начиналась!!
Слава защитникам Украины!
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