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Все про:Национальная гвардия (1098) Ивано-Франковская область (233)

 В Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Новое подразделение Национальной гвардии будет базироваться на Ивано-Франковщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", его бойцы будут помогать пограничникам и охранять общественный порядок в горных селах.

"Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне. Но уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах. В горно-патрульной роте почти сотня военнослужащих. Бойцы подразделения будут помогать пограничникам патрулировать труднодоступные горные массивы.

"На службу получаем бронежилеты четвертого класса защиты, пулезащитные шлемы, баллончики полицейского типа Терен-4М, наручники БР1, палка резиновая складная, радиостанция для соединения", - рассказывает военнослужащий горно-патрульной роты Нацгвардии Михаил Лаюк.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бригада быстрого реагирования НГУ провела комплексное занятие перед выездом в зону АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Создали горно-патрульную роту в январе. С тех пор подразделение постоянно проходит подготовку.

"Наличие Карпат рядом и тяжелой местности, там, где трудно, например, добраться до определенных населенных пунктов, где есть необходимость в обеспечении порядка. Ни для кого не секрет, что массовая вырубка лесов и браконьерство, которые на сегодняшний день есть в этом регионе и получают большее распространение, именно для этого мы и оказали помощь Национальной полиции в решении тех вопросов", - отметил начальник штаба Западного территориального управления Национальной гвардии Олег Сахон.

Через три месяца бойцы роты выйдут на первое патрулирование.

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Коли з москалями будемо воювати? Кожний генеральчик хоче забрати ліс або бурштин, або будь що забрати силою в місцевих людей. А по якому праву? Така влада нам не потрібна.
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Военнообязаный ?
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Пока завтракаем , в траншею через час-пивтора.
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ARF))) как меняешь флажки, как шлюха меняет клиентов!
А что удивляться маскаль и шлюха выражения побратимы!
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оно и видно - через "пивтора" литра из турции...
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А где уголь брать на наши электростанции?
В ЮАР начали закупать ты начнегь орать что дорого,может будешь ведрами носить.?
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Вася иди лесом,за юаровский по 57 долларов с доставкой никто орать не будет,так там нету в схеме ахметова и кононенко,потому его и не возят,а ты гнида внимательно пост прочитала,шо пацанам хоть ответку можна теперь давать когда блокада,ты за шо переживаешь,за вротердам или за жизни бойцов ,сволота ты сепарская,щезни
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Таки паннняяятна - лижи вже видали... А дороги заасфальтували???
Напевно Я №ПАНУТИЙ...
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Похоже, что власть готовиться воевать с партизанами.
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А ти думаєш дарма Педро собі гвардію створив - в 60 000 рил з гарматами і танками ?
Просто так - заради розваги ? ...
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Та НГУ петю не спасет. И спасать не станет. Для него все закончиться в 2019 году,. если будет вести себя правильно
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Та не,это резиденцию мертветчука охранять


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Дай Бог , что б не довели . Интересно закупив МАЗы это мы каким боком поддержали нашего производителя .
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Плюс МАЗы на половину из рабсийских запчастей .
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А Нивы купленные ДСО полностью из руцких запчастей, а уголь из ордыло, а газ, а банки кацапские, тут все перечислять ветки не хватит.
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а в місті де я був нещодавно військовозабовязаний-дезертир (кадровий військовий зі званням!) що отримав кучу льгот від України собако, а переховувався в раше коли повістка прийшла, зараз обнаглів, і що, якась поліція чи сбу хочь щось робить? відкупився собако, і таких багато. а поліція що приїжджає для галочки і поводять себе як повні дурні або діти, а по віку могли бі вже в ато пійти, ан ні - на гражданці працюють, ні в що не втручаються, голі сиські-піськи по інтернету всьому світу показують позорять нашу країна та наших чоловіків що воюють - це як зрозуміти? Це хто такі?
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А Краз может обеспечить запросы ВСУ?и сколькл времени должно пройди?На язык мы все грамотные и правельные,а техника нашим бойцам сейчас нужна а не через 5 лет.
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а будут в НГУ создавать горнолыжную роту? И чем экипируют - карвами или бордами?
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І жіноче відділення на ЧукіГеках.
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Как органично Пороха Great wall смотрится на фоне военных
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Ребята! Это видео Мирослава Гая. Его надо посмотреть. К этому готовится кацапстан. И нам нужно быть готовыми.
http://zik.ua/news/2017/02/06/rosiyany_gotovi_provesty_kryvavu_zachystku_ukrainy_na_kshtalt_aleppo__1038109
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Кровью своей они захлебнутся ! Им будут как баранам резать головы ,пленных не будет . Им и за 1933 год отомстят и за 1937 и за операцию "ВИСЛА "!!!
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это писец...!
обороняться будем на горных перевалах от нападения евросоюза !
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Та не . Она будет держать оборону на терриконах ДАУНБАСА ! Стопудово !
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На терриконы Донбасса их резиновыми палками не загонишь.
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В Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине.

Да вы уже заграли своим НА !!! В ИВАНО - ВРАНКОВЩИНЕ,В КИЕВЕ ,В УКРАИНЕ !!!
На раисю,На мацкву.....,
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"палка резиновая сложная".
Цензор, в оригинале: "палка резинова складна".
Вы гуглом переводите?
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та им пох...
на самом деле, это обычная милицейская резиновая палка - в народе - демократизатор ...
как и куда они его складывать будут - простор для извращенной фантазии авакяна...
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украинское название "гуманизатор" более отвечает сути
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на востоке война, а они на броневиках браконьеров ловять
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так это и есть самая страшная опасность для шоколадного бюджета
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В одном из полуразрушенных зданий пострадавшей от ожесточенных обстрелов Авдеевки скрипачка Марина Бондас сыграла гимн Украины.
Видео разместила на своей странице в Facebook журналистка Анастасия Магазова.https://www.obozrevatel.com/society/15847-poetomu-i-pobedim-skripachka-syigrala-gimn-ukrainyi-v-polurazrushennom-zdanii-avdeevki.htm
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так что - теперь победа ?
стецгав слезу выжал на скрипачке Марине ?
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НОУ-ХАУ ОТ СЯБРОВ.
СЯБРЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ МАСКИРОВКИ ОБКЛЕИЛИ СВОИ БМП .....ГАЗЕТАМИ.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО. :D


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Не забывайте что через Карпаты проходит газопровод на Европу,и кацапы могут постаратся устроить его подрыв,под видом типа националистов,чтобы в Европе захотели построить Северный поток 2
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ой, хотели бы- давно устроили. Можно подумать его ктото охраняет. За три года войны произошёл всего лишь один реальный терракт, и тот вероятно устроили местные сепары без связи с Мацквабадом.
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после попытки споймать правосеков под Мукачево, решили создать для этого спецотряды
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типа, для отлова партизанов. ВВшники по умолчанию являются ментами, а не армией.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине. ВИДЕО
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