 В Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", его бойцы будут помогать пограничникам и охранять общественный порядок в горных селах.
"Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне. Но уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах. В горно-патрульной роте почти сотня военнослужащих. Бойцы подразделения будут помогать пограничникам патрулировать труднодоступные горные массивы.
"На службу получаем бронежилеты четвертого класса защиты, пулезащитные шлемы, баллончики полицейского типа Терен-4М, наручники БР1, палка резиновая складная, радиостанция для соединения", - рассказывает военнослужащий горно-патрульной роты Нацгвардии Михаил Лаюк.
Создали горно-патрульную роту в январе. С тех пор подразделение постоянно проходит подготовку.
"Наличие Карпат рядом и тяжелой местности, там, где трудно, например, добраться до определенных населенных пунктов, где есть необходимость в обеспечении порядка. Ни для кого не секрет, что массовая вырубка лесов и браконьерство, которые на сегодняшний день есть в этом регионе и получают большее распространение, именно для этого мы и оказали помощь Национальной полиции в решении тех вопросов", - отметил начальник штаба Западного территориального управления Национальной гвардии Олег Сахон.
Через три месяца бойцы роты выйдут на первое патрулирование.
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А что удивляться маскаль и шлюха выражения побратимы!
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В ЮАР начали закупать ты начнегь орать что дорого,может будешь ведрами носить.?
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Напевно Я №ПАНУТИЙ...
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Просто так - заради розваги ? ...
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http://zik.ua/news/2017/02/06/rosiyany_gotovi_provesty_kryvavu_zachystku_ukrainy_na_kshtalt_aleppo__1038109
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https://www.youtube.com/watch?v=eCop38w7tEc
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обороняться будем на горных перевалах от нападения евросоюза !
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Да вы уже заграли своим НА !!! В ИВАНО - ВРАНКОВЩИНЕ,В КИЕВЕ ,В УКРАИНЕ !!!
На раисю,На мацкву.....,
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Цензор, в оригинале: "палка резинова складна".
Вы гуглом переводите?
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на самом деле, это обычная милицейская резиновая палка - в народе - демократизатор ...
как и куда они его складывать будут - простор для извращенной фантазии авакяна...
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Видео разместила на своей странице в Facebook журналистка Анастасия Магазова.https://www.obozrevatel.com/society/15847-poetomu-i-pobedim-skripachka-syigrala-gimn-ukrainyi-v-polurazrushennom-zdanii-avdeevki.htm
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стецгав слезу выжал на скрипачке Марине ?
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СЯБРЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ МАСКИРОВКИ ОБКЛЕИЛИ СВОИ БМП .....ГАЗЕТАМИ.
ДЕШЕВО И СЕРДИТО. :D
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