 Жители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, основные требования бастующих - сохранение в городе больниц и создание на их базе медицинских учреждений интенсивного лечения.
По словам начальника Харьковского отдела полиции Игоря Назаренко, участие в акции приняли 200 человек, 200 правоохранителей обеспечивали охрану порядка. Он также добавил, что представители облгосадминистрации в субботу на собрании общины сообщили, что больницу никто закрывать не собирается.
Акция проходила с 13:00 до 15:30. Работники полиции предупредили участников акции об административной и уголовной ответственности за перекрытие дорог.
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