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Все про:акция (2007) больница (570) дороги (1566) закрытие (100) медицина (1406) Нацполиция (5899) протест (5259) Харьковщина (1004) реформы (2461)

 Жители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Жители Люботина (Харьковская область) перекрывали движение на автодороге государственного значения Киев - Харьков - Довжанский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, основные требования бастующих - сохранение в городе больниц и создание на их базе медицинских учреждений интенсивного лечения.

По словам начальника Харьковского отдела полиции Игоря Назаренко, участие в акции приняли 200 человек, 200 правоохранителей обеспечивали охрану порядка. Он также добавил, что представители облгосадминистрации в субботу на собрании общины сообщили, что больницу никто закрывать не собирается.

Акция проходила с 13:00 до 15:30. Работники полиции предупредили участников акции об административной и уголовной ответственности за перекрытие дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Шаргорода перекрыли дорогу в знак протеста против реформы здравоохранения

Жители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы 01Жители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы 02Жители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы 03

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Дивився прийняття бюджету . Депутати від Батьківщини і Свободи волали ,- комунальні послуги ні в якому разі не можна перекладати на місцеві бюджети бо це призведе до закриття лікарень , шкіл і закладів культури ! Держава зробила "ринковими цінами" , на енергоносії , які взяла зі стелі заради збагачення окремих осіб, то нехай і бере на себе ці платежі. Та де там, радикали, бпп , антинародний фронт і риги (частина , частина не приймали участі в обговорені , що є фактом підтримки). А що вже бруду вилили на ту Батьківщину , і та маленька говняна фракція , і ті депутати , які заважають їм жити , і тд. Так що не уй надувати щоки , що вибрали , те і маєте. Бюджет ручний , бабло розділене і буде ділитись між риго-шоколадниками , антинародним фронтом і радикалами , процвітання України і збереження українців на своїй Творцем даній землі , в планах даних партій відсутні.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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