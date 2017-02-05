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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1282) Москаль (1862) подтопление (44)

 Москаль: Есть угроза подтопления Ужгорода. ВИДЕО

Ледоход на р.Уж застопорился на территории соседней Словакии. На 15:00 там образовался огромный затор из ледяных глыб общей длиной 5 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

"Затор начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочных мер по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - отметил Москаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В западных областях объявили о повышенной лавинной опасности

Отмечается, что в Словакию срочно выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов р.Тыса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте.

"При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии. Ситуация находится под постоянным контролем областной госадминистрации", - говорится в сообщении.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Москаль, не нужно было тебе по приказу барыг у власти, вырезать леса... Глядишь и не было бы угрозы подтовпления Ужгорода.
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"Ледоход на р.Уж застопорился на территории соседней Словакии.."

А что тут думать? Выставить счёт словакам..
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Не варто, Словаки виставлять рахунки за ті гори сміття що наша гуцульня змітує у гірські річки...
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Не треба маскалю твого бабла, він хоче МНСників перекинути через кордон рятувати Ужгород, декілька машин з цигарками пройдуть кордон у режимі форс-мажор, і всё на...
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Сокири в руки, вирубати все, а потім нехай через років 300 хтось "нову Атлантиду " там шукає і суши мозги "і як це воно все втопилось?"
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Одна сосна в сутки из почвы берет 120-150 л воды,вот шрек пусть прикинет сколько вагонов уехало и сколько ждать воды
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вот вот!!! пистец не крадется незаметно, его заманивают людиии!! ...
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вивізіть звідти москаля -цього та даунбаських- по попливуть за водою...................
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Карпаты лысые, селюки закарпатские все в бабле и во дворцах из дерева. И каждый год по два раза их затопляет!!!дороги все смыло, речки по течению все в мусоре. А закарпатцы только денежку считают да рассказывают, что они "граничат с 5-ю государствами!!!".........."пятое- это Украина" - это у них местная "шутка". ........................Нехай поплавают!
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выйми из рта презе-ватив......тебе ли об УКРАИНЕ и ее народе..
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нет тебе, хабалка а............ты вы, за(о)я, выйми х.. прямо из гнилого хавальника ИДИОТКА!
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три слова -пять ошибок- бери букварь-учи сруцкий пэтэушник.........
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...руського язика в Україні нема. Це не моя вигадка.
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конечно надо было меньше рубать леса. и это коснулось всех..теперь. и вечноукраинская отговорка сейчас не прокатит. сокиры в руках держали не балоги. или кто там теперь княжить будет в затоне. то же и с янтарем. "главные " потикают. а вот шо рядовой состав будет делать?
на каждом шагу гражданин отвественен перед собой. страгной природой БОГОМ. В КОНЦЕ КОНЦОВ.
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Після нас хоч потоп!
Така сьогодні у людей мораль.
Весною 2015 в заплаві річка Сула було випалено понад 500 га заплави. Згоріло все. Головне, там Національний парк і є штат, який отримує заробітну плату. А от боротися з браконьєрами і піроманами немає кому.
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то же и янтарщики - за несколько лет УНИЧТОЖАТ леса и будут кричать "АААА злочинна влада, дай работу, дай жрать, дай новые квартиры и пересели в людские умовы"!!!
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в ТАКИХ лесах можно заработать ого го грибами одними только *!! плюс ягоды, зеленый туризм, охота какая никакая + каждый "калхозник" имеет и огород и пай"! так шо не верьте когда пистят шо они "дитачек от голода должны спасать" - там именно ЗОЛОТАЯ лихорадка, с всеми вытекающими!! обезумели люди, погоня за фантомом наживы.. ли-хо-рад-ка!!
поверьте у нас на Херсонщине где мало лесов и то искуственные - и то бизнесс хороший на грибах
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Красивий льодохід. Такого мабуть ніде і не побачиш. В 1974 році трошки бачив на Дніпрі в Києві, але не зовсім то був льодохід.
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а где правый сектор с гранатометами? бахните по этому "заторы глыб", вы ж поц-риоты? а
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Ты бы, товсрищ Москаль в с.Колчино съездил, там Латорица по селу уже течет!
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Вы больше лесов вырубайте, этот вопрос отпадёт сам собой.
Скажите, пожалуйса, что предпринял Москаль, как глава области, чтобы вырубка леса была прекращена?
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А ни-че-го! Едешь вдоль границы - сплошные лесовозы груженые.
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ха)) он пистанул идею, штобы запретить легальный (!!) вывоз)) охренеть госпидарник-эксперт - т.е. хочет шоб налом ему в карман шло а государству валюитная выручка и налоги - вот вам пуй... эх начальнички прогнившые, эх нехорошо..
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В этом году впервые за 16 лет Закарпатье конкретно завалило снегом. Изза теплой температуры шел несколько дней дождь и снег про питался водой и начал таять. Отсюда массовость и лавин тоже. Чипак- грамотный и опытный спец. Он 10 лет назад создал со словаками , венграми и румынами общую систему электронного мониторинга водоемов региона. Побольше бы таких специалистов- проблем бы не было.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМоскаль: Есть угроза подтопления Ужгорода. ВИДЕО
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