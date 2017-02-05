 Москаль: Есть угроза подтопления Ужгорода. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
"Затор начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочных мер по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - отметил Москаль.
Отмечается, что в Словакию срочно выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов р.Тыса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте.
"При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии. Ситуация находится под постоянным контролем областной госадминистрации", - говорится в сообщении.
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А что тут думать? Выставить счёт словакам..
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на каждом шагу гражданин отвественен перед собой. страгной природой БОГОМ. В КОНЦЕ КОНЦОВ.
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Така сьогодні у людей мораль.
Весною 2015 в заплаві річка Сула було випалено понад 500 га заплави. Згоріло все. Головне, там Національний парк і є штат, який отримує заробітну плату. А от боротися з браконьєрами і піроманами немає кому.
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поверьте у нас на Херсонщине где мало лесов и то искуственные - и то бизнесс хороший на грибах
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Скажите, пожалуйса, что предпринял Москаль, как глава области, чтобы вырубка леса была прекращена?
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