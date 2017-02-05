 В #22PushUpChallenge в Чернигове приняли участие почти тысяча человек. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, среди них были участники АТО, военные, студенты, спортсмены и другие жителей областного центра.
"В настоящий момент нас здесь около тысячи людей вместе с детьми. Здесь присутствуют участники боевых действий, кадровые военные, курсанты академии, лицеисты, студенты, руководители областной администрации, городского совета и другие жители нашего славного города Чернигов. Учитывая события, которые в настоящий момент происходят в Авдеевке и по всей линии разграничения, я предлагаю почтить память наших погибших бойцов минутой молчания", - объявил перед началом отжимания один из организаторов мероприятия.
После почтения памяти павших на войне участники флешмоба, как и положено, отжались 22 раза. Перед этим мероприятие было освящено архиепископом Черниговским и Нежинским УПЦ (КП) Евстратием.
Эстафету проведения флешмоба Чернигов принял от Житомира, а передал Львову.
"22 PushUp Challenge" - флешмоб, основанный в 2016 году в США. Он приобрел значительную популярность в разных странах мира, в том числе, в Украине. Его главная цель - поддержка участников боевых действий с посттравматическим синдромом. По условиям флешмоба, его участники должны 22 дня отжиматься 22 раза перед видеокамерой, выкладывать видео в соцсеть и передавать эстафету дальше.
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Военный погиб в ходе операции США против террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене.
Вот это круто.
А Порошенко, как главнокомандующий, не встречает своих погибших солдат и тем более не может отжимается, по понятным причинам.
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Может порох отжаться или нет - мне все равно. его задача представлять страну в мире с чем он успешно справляется.
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Сейчас "легендарный командир" отлёживается в больнице Донецка.
Но "сослуживцы" Гиви, судя по их записям в соцсетях, крайне недовольны таким поведением своего "командира".
Известный боевик из батальона российских наемников "Сомали" Артем Донецкий, прошедший с Гиви (Михаилом Толстых) долгий "боевой путь", в частности, обещает "навестить Гиви в больничке".
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В Вооруженных силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности.
Военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси обклеили боевые машины пехоты (БМП-2) газетами, фотографию с военного полигона, по которому едут БМП с газетами, опубликовало издание оборонного ведомства Беларуси «Во славу Родины».
В конце января в Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боевой готовности.
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Якщо газети і клей економічно вигідні, то чому б і ні?
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https://www.youtube.com/watch?v=IDvttSCH2Zo
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