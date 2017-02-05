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Все про:Чернигов (390) флешмоб (106)

 В #22PushUpChallenge в Чернигове приняли участие почти тысяча человек. ВИДЕО

В воскресенье, 5 февраля, на въезде в Чернигов прошел флешмоб "22PushUpChallenge". В нем участвовали почти 1 тысяча человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, среди них были участники АТО, военные, студенты, спортсмены и другие жителей областного центра.

"В настоящий момент нас здесь около тысячи людей вместе с детьми. Здесь присутствуют участники боевых действий, кадровые военные, курсанты академии, лицеисты, студенты, руководители областной администрации, городского совета и другие жители нашего славного города Чернигов. Учитывая события, которые в настоящий момент происходят в Авдеевке и по всей линии разграничения, я предлагаю почтить память наших погибших бойцов минутой молчания", - объявил перед началом отжимания один из организаторов мероприятия.

После почтения памяти павших на войне участники флешмоба, как и положено, отжались 22 раза. Перед этим мероприятие было освящено архиепископом Черниговским и Нежинским УПЦ (КП) Евстратием.

Эстафету проведения флешмоба Чернигов принял от Житомира, а передал Львову.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Более 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



"22 PushUp Challenge" - флешмоб, основанный в 2016 году в США. Он приобрел значительную популярность в разных странах мира, в том числе, в Украине. Его главная цель - поддержка участников боевых действий с посттравматическим синдромом. По условиям флешмоба, его участники должны 22 дня отжиматься 22 раза перед видеокамерой, выкладывать видео в соцсеть и передавать эстафету дальше.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 200 военнослужащих ВМС присоединились к флешмобу #22РushUpChallenge, сформировав живой герб Украины. ВИДЕО
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Дональд Трамп отправился на базу ВВС США, чтобы лично встретить рейс с телом погибшего в Йемене американского военнослужащего Уильяма Оуэнса. Президента сопровождали его дочь Иванка и сенатор от штата Делавэр.
Военный погиб в ходе операции США против террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене.
Вот это круто.
А Порошенко, как главнокомандующий, не встречает своих погибших солдат и тем более не может отжимается, по понятным причинам.
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а в туалет трамп не сходил? или это юлелюбы отслеживают?
Может порох отжаться или нет - мне все равно. его задача представлять страну в мире с чем он успешно справляется.
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Так называемые "сослуживцы" Гиви раскрыли пикантные подробности "ранения". Так, оказалось, что Гиви совершил самострел, чтобы не погибнуть под Авдеевкой. Об этом сообщают в соцсетях его разъяренные сослуживцы.
Сейчас "легендарный командир" отлёживается в больнице Донецка.
Но "сослуживцы" Гиви, судя по их записям в соцсетях, крайне недовольны таким поведением своего "командира".
Известный боевик из батальона российских наемников "Сомали" Артем Донецкий, прошедший с Гиви (Михаилом Толстых) долгий "боевой путь", в частности, обещает "навестить Гиви в больничке".
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он мэчтает откинуть копыта в ветерке с лифтом...
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я думал, что для "участников боевых действий с посттравматическим синдромом Источник: http://censor.net.ua/v426518" более нужны деньги, центры, программы... но нах эти отжимания?
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В АТО это не пригодится.
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Сцуко, вы хоть спамьте, хоть нет. Если я вижу долбо-зм, то я и буду говорить, шо это долбо-зм. Я не знаю, какой дятел это придумал. Но если бы эта вся толпа, скажем, сдала кровь. Или, хотя бы, 10 процентов. То это было бы самое оно. А так - король голый. Помощи армии - ноль. А народ приучается дружно бекать и мекать.
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Фотофакт: Белорусские военные обклеили БМП газетами .Военные нашли оригинальный способ маскировки боевых машин пехоты :
В Вооруженных силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности.
Военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси обклеили боевые машины пехоты (БМП-2) газетами, фотографию с военного полигона, по которому едут БМП с газетами, опубликовало издание оборонного ведомства Беларуси «Во славу Родины».
В конце января в Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боевой готовности.
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Ну, гм, з настанням зеленої пори року, газети змиваються водою
Якщо газети і клей економічно вигідні, то чому б і ні?
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АВДІЇВКА. Марина Бондас, яка грає в симфонічному оркестрі Німеччини, виконала гімн України в руїнах будинку, близько від позицій терористів

https://www.youtube.com/watch?v=IDvttSCH2Zo


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Видео опубликовала 4 февраля на своей странице в Facebook журналистка Анастасия Магазова.



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Лучше бы мозги подтолкнули в нужном направлении.
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<"22 PushUp Challenge" - флешмоб, основанный в 2016 году в США>Але ж у "янкесів" цей флешмоб двохетапний! Ти маєш 22 дні робити по 22 віджимання, виклавши це потім в Ютюбі, а ПІСЛЯ ЦЬОГО ПОВИНЕН АБО ПЕРЕРАХУВАТИ, АБО ВІДНЕСТИ 22 ДОЛАРИ В НАЙБЛИЖЧИЙ ДО ТЕБЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВСІХ ВОЄН!!!!!
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Очередная массовая дурка. Когда собакетскучно, она лижет причиндалы.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ #22PushUpChallenge в Чернигове приняли участие почти тысяча человек. ВИДЕО
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