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Все про:Днепропетровщина (1176) похороны (603) медсестра (32)

 На Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО

Медик 54-й механизированной бригады погибла на Светлодарской дуге 2 февраля. В последний путь ее проводили сотни людей, среди которых родные, земляки и собратья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Смотрите: В Пятихатках простились с гранатометчиком Олегом Бурцом: сиротами остались трое детей. ВИДЕО

Санинструктор погибла в результате обстрелов боевиками: в медицинскую машину, в которой она ехала вместе с ранеными, попала противотанковая управляемая ракета.

В армию Наталья Хоружая пошла в прошлом году в августе - в звании младшего сержанта, служила санинструктором. У 44-летней погибшей остались муж и дочь. Похоронили Наталью Хоружую в селе Просяная, откуда она была родом.

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Царство небесне полеглій в боротьбі з російськими окупантами.. Найщиріші співчуття родині.. Вічні прокляття кровожерливій кацапні..
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Співчуття рідним ((((((біль та сльози......Герої не вмирають !!!
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" Ребята найдут тебя, иван. Ножом на твоем сердце вырежут имя одной женщины - медика, которая не держала в руках автомат, а лишь держала руки раненых солдат, чтобы хоть немного облегчить их боль. ": воины АТО пообещали отомстить за смерть погибшей медсестры Натальи Хоружей.
Когда сообщили, что она погибла, то ребята из бригады плакали, не сдерживая слез. Некоторые из них плакали впервые за всю войну. Плакали как здоровые, так и те, с которыми она проводила много времени, когда они были ранены.
Наталья Александровна Хоружа родилась 09.06.1972 года в городе Першотравенск Днепропетровской области. Жила в поселке Просяное Покровского района. 1990 окончила медицинское училище в Днепре, получив специальность медсестры. Работала в селе Зеленый Гай медсестрой, впоследствии вышла замуж за мужчину с Просяной и переехала туда. Эта женщина была отзывчивым человеком, неравнодушным к человеческому горю. Медиком она была от Бога. Спасать людей было ее кредо жизни, даже ценой своей.
На войну женщина пошла по зову сердца. Уже не могла смотреть на новости и видеть тех несчастных ребят в госпиталях, поэтому решила, что она надо там. Призвана по контракту Покровским РВК 30.08.2016 года. Младший сержант, санитар-инструктор 1-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.
Добровольно попросилась именно санинструктором роты, чтобы постоянно находиться там, где больше всего нужна ее помощь.
Погибла 2 февраля на Светлодарской дуге в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в медицинской машину, в которой она ехала вместе с ранеными. Водителю оторвало ногу, сейчас он в тяжелом состоянии в госпитале. Прощание с Натальей Александровной состоится 5 февраля, в Просяной. У нее остались родители, сестра, муж и дочь. По дороге ехала машина с красным крестом и увидел ее руский иван.
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Найдут обязательно. Правда, это будет нелегко. Эти твари давно уже чухнули на родину, я уверен.
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Дякую тобi, дiвчина - воiн.
Чтоб вы сдохли до седьмого колена, твари свинорылые.
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Спочивай з миром,Наталю...і рятуй нашіх хлопців зверху...Царства тобі Божого...
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А бывает и так:

Перед Новым годом на рынок нашего города, в Свердловск (Должанск) Луганской области, на камуфлировано-защитном «Урале» привезли сосны. Торговля шла бойко. В посадки-леса сейчас мало кто сунется, чтобы порадовать семью бесплатным атрибутом праздника. Вот, покупали, да и не дорого, всего по 150 рублей сосенка. Из «Урала» начали выгружать новую партию, и народ услышал какие-то глухие удары, как будто что-то билось о борт. Оказалось, вперемешку с сосенками лежали трупы «ихтамнетов», которые весело перебрасывали по машине, выгружая новогодний товар.
далее....
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Вот кто достоин звания Героя Украины,а не всякий там нади...
Покойся с миром,Наталья.Царствие Небесное.
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Земля пухом тебе,память вечная,за тебя отомстят,покойся с миром.
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Колись для мене було одкровенням, коли узнав що радянський підводний човен потопив судно під червоним хрестом, на якому євреїв з Румунії евакуювали в Стамбул.. Ніхто не вижив..Коли був живий дідусь, він розповідав, що вермахт та люфтваффе під час війни ніколи не стріляло по госпіталях , де чітко було видно червоний хрест..Виходить - кацапня по віроломності та кровожерливості значно підліша за німців , часів другої світової..
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Вы только сейчас это поняли,Леонид?Это только в совковых фильмах показывали,как "немцы разбомбили госпиталь".Кстати, Минск превратили в руины не немцы,как втирали чекисты,а красные летчики,а когда раскопали в Куропатах захоронения с 200тыс. расстрелянными,сразу чекисты засуетились,хотели забетонировать и что-то там построить,но слава Богу,что есть Патриоты,люди бросались под бульдозеры,тогда попытались все на немцев свалить,да не получилось-немцы не расстреливали в голову из пистолетов тт.
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От при перегляді якогось такого радянського фільму про війну дідусь це мені й розказав .. Дивом я запам'ятав, коли він помер мені було вісім років.. Щоб кацапня не верещала про фошиздів скажу - дідусь дійшов до Відня, є й досі медаль .. Другий дідусь - загинув під час Яссо-Кишинівської операції в серпні 44 ..
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мій теж воював, ще на фінській,потім з німцями.Казав,що по жорстокості наші німців перепльовували.
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Международные соглашения не позволяют стрелять по красным крестам. Но российский солдат-убийца "не подозревает об этих соглашениях... Попробуйте нарисовать красный крест у себя на спине..., а затем пойти в лес. Неужели вы думаете, что красный крест спасет вас от атаки волков?" "Если вы перевозите раненых - охраняйте их всеми способами, спрячьте их..."
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Международные соглашения? А что относится к международным соглашениям? Будапештский меморандум, Хельсинкский акт? Ну тогда о чём говорить.
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Это неправда: стреляли по красному кресту все - и немцы, и наши.
Был случай - в Польше, колонну нашего медсанбата, которая отстала от ушедших вперед войск, местный народ направил прямо к немцам - умышленно не ту дорогу указали. А, когда немцы увидели машины с красными крестами, они просто-напросто открыли по ним огонь. А в машинах были только раненые. Не известно, сколько бы они продержались, если бы не подоспела очередная наша военная колонна, которая немцев просто вдавила в землю.
Знаю об этом потому, что в медсанбате, обстрелянном немцами, была моя мать, военный медик Мария Украинченко.
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как все ненавидели совок , будь он проклят навеки
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А зачем колонна с ранеными ехала в сторону передовой? Что-то здесь не вяжется. Мабуть все своїми очима бачив
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Я передал главное из рассказа, который помню всю жизнь: о поляках, направивших медсанбат к немцам, и о немцах, открывших по нему огонь. К сожалению, уточнить детали, чтобы рассеять сомнения дебилов вроде тебя, нет никакой возможности: моя мать умерла 27 лет назад.
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Zaporozec,а тебе не приходило в голову,что для Украины было бы лучше чтоб сначала Гитлер победил Сталина,а потом Американцы нас бы освободили?

при таком раскладе Украина щас бы была в ЕС и НАТО и московская орда щас бы не убивала Украинцев на нашей земле!
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Уважаемый!
1) я тебя не оскорблял.
2) дебил - это тот который не сомневается.
3) если твоя мать была в действующей армии (моя была), то тебе должно тыть в районе 60 лет (мне -58), а реагируеш как ужаленный юнец.
4) моя тетка закончила войну лейтенантом медслужбы. вот ссылка http://podvignaroda.ru/?#id=4101216&tab=navDetailManAward на наградной лист. До конца жизни курила и умерла от алкоголизма. Родилась в селе Туровець Житомирской обл. Кода я, тогда еще школьник, спрашивал зачем она курит, говорила что раненные, которых она вытаскивала с поля боя, часто просили: "сестричка дай закурить", вспоминала и плакала и пила. Она расказывала разные, иногда невероятные и часто невеселые истории. Во время войны всякое могло быть. Но это не повод называть сомневающегося человека дебилом. Мир вашему дому.
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Кстати, на сайте подвиг народа еть только одна Мария Украинченко, которая 1985г. еще была жива. Украинченко Мария Васильевна 1918г.р. http://podvignaroda.ru/?#id=30413175&tab=navDetailManAward может это ваша мама.
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Это она и есть. Вот ее фото времен войны:


За грубость извини, был не прав.
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так у нас официально ато,а неофициально война,цифры соответствующие.
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В Афгане весь наш Союз потерял официально более 14 тысяч человек. Потери в АТО практически вплотную подошли к этой цифре. Но у нас войнынет, а у путлера ихтамнет (
Ужасно жаль погибших молодых ребят. Война то гибридная, правда гибридная, да вот только потерянная жизнь настоящая и у каждого одна единственная.
Земля им пухом...
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Ихтамнеты Сколеновстана стоят обычно во втором-третьем эшелоне, а на передовую гонят на убой местных. В критических ситуациях (как в Иловайске, Дебальцево, в ДАПе) ихтамнеты идут вперед. Но в этих ситуациях и пленных взять почти невозможно, хотя и бывало...
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Остальные 50% прикопанные в посадках. Своими же.
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Не ясно, що кацапа здивувало. Полонених українців там 57 чоловік зі 149 тисяч, що пройшли війну. Тобто, в кільканадцять раз менше.
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Украине выпала очень тяжелая и важная миссия на земле- очистить землю от сатанинского отродья.
Тяжела война, дьявольское племя всеми возможными пороками пытается уничтожить в людях людское, считаю, россия - моя вторая родина - уже пала , теперь это вотчина нечисти.
Украина , украинцы -не сдавайтесь , молюсь за ВАС, молю Бога дать вам силы и благословление господнее!
Вечная память павшим ангелам в борьбе в кацапскими демонами!
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Вічна пам'ять загиблим у цій війні !
Від Булата Окуджави:
"Что ты, рашка проклятая, сделала ?
К нам от путлера лезут рабы,
Наше войско, отчаянно смелое,
Запакует ту нечисть в гробы"
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" Их зароют могильщики черные,
Без имен и фамилий кресты.
Навсегда мы останемся вольными,
Вы - потомками дикой Орды."
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очень скудное видео во ПАМЯТЬ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ! Царствие тебе Небесное, Дорогая! Прости нас всех, кто на диване! И мы не посрамимся в свое время, надеюсь.
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Несоизмеримая потеря как для семьи, так и для украинского народа. Слава, тебе Женщина-Воин! Вечная память!
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Прям как Кашпировский)
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В двойне хуже от того, что мы прощаемся с лучшими, а оккупанты избавляются от своего биологического мусора...
Главное не забывать о наших героях. Вечная им память!
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А ведь какая-то тварь сознательно направила ПТУР на машину скорой, это не арта которая может случайно попасть. Каким же надо быть ватным отморозком?
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Что вы хотите это высокодуховный народ богоносец, у них по другому не бывает! Касабы и все, ни добавить ни отнять....
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Все описанное - БЫЛЬ .
= ́Воспоминание молитвы =
Что есть Добро , спросил Тарас себя, в отчаянье молитву вспоминая
Что наша Дева испросила там , судьбы ребенка Властелин
Что наша жизнь предназначение , соль отклонения - Духа Господин
Что смысл смерти нашей провидение , в АТО судьбы освобождения
И фиолетовой тьмы приношения
Что жизни смысл и терпение, без радости родных людей - все страшное мгновение
Хранитель ангела , оно веков терпение .
И он , Тарас без страха и без гордого презрения-невезения
Он понял , что в смерти все одни , он `О́Дин там , на фронте избавления
.
Что слабости минута значит , там в окопе под обстрелами часы первее лет
Дитя проклятий стало ,видения себя со стороны
Что воин ВСУ - Тарас, он погибал без сожалений
На время став своей души хозяином и страха барин.
Что нам прощение в зоне этой Бога , часы уже ведь стали тут
И это Бога крови очищения
Что Мать Бойца превозносила , всю жизнь одна воспитывая сына
Она ведь знала все молитвы наизусть ,
Семьи устои и ладони согревала жизни Украины
Страны Добра - Укропов Родины кирпичики ложила по общему велению и без всякого сомнения.
Она ведь в школе Львова после института, детей учив , оберегла свои мечты
Не для того , что б сын ее погиб первее нее , безумство Кармы осветляя
Судьбы ухмылки гордо провожая ,греховный вирус награждая , чужой людской молвы.
Людской молвы чужой страны-соседа зверя
,,Восьмидесяти трех процентов,, рейтинга тупого самомнения.
Греха и злобы, гордости нарыв заклания,
А уж прощение дел отцов своих - славянам братьям не интересны.
Им интересны мести опьянение и завоевания ,
Но месть ведь знает своего обидчика лицо , и все его во времени предопределение.
А мы Укропы не враги им были и Бандера ведь любил страну свою ,
Ее астральные поля , национальные ментальные уборы.
И Маму оберегал свою он с мала , он видел , знал вовсю свою судьбу и предназначение.
Он плакал не по детски было , нет ревел навзрыв
Укрывшись от взоров чуждых он молил богов дать силы претерпеть все попустительства судьбы.
Не для себя , а для матерей сынов взрастивших , что бы эти Казаки Укропы
Люди молодые и не очень , в отчаянье перед смертью молитву вспомнили
В окопе без преткновения памяти - не для себя ...
Пока снаряды рвались , грады тихо,,подло накрывали из - под шипения надежд хандры
В последние секунды себя обозначая, из-за завесов свиста и забвения
Забвения горя, не посланного матери бойца с Луганска ,
Погибшего в котле предательства и совести пленения
И цветов из моха памяти ,греховного падения устоев наших или их ?
Забвения Европы-мамы,этой светской рыси
Обещаний данных - поколению героев, напомнивших ее молитвы за нее.
Когда весь мир забыл само понятие Добра и Чести ,
Исполнения договоров и обещаний, и снисхождения ...
Не для того она с детдома взяв Сережу к своим двоим , воспитывала сына,
Что бы сын ее погиб первее нее -судьбы шипения ,
Свои ведь сыновья за ЛНР воюют и не пишут , СУДЬБЫ шизофрения .
И нет забвения потери горя матери с Днепра , дай ей терпения
Она судья известная на всю страну и в области женщина всезнаемая ,
Богатая , и достойная на удивление,
А сын пошел без всякого волнения ,
Добровольцем на волне призыва без сожаления и страха , и без совести мучения.
И он погиб в сырой земли обьятиях , святы были его муки .
Очистив смертью грехи отца он знал себя,
Что кромь него от этой черни для избавления
Всех наших матерей не защитит ни кто по мановению
Не защитит от чужой страны и чуждой нам культуры
Последних пятнадцати лет гипноза ,,Первого канала,, навеваний
Страны-соседа и ,,восьмидесяти трех процентов,, самомнения зверя.
Их счастье - грех и низость всем без заблуждения ,
Их быль несчастья-счастье смысл ,у нас отсутствие страстей.
Отсутствие шакальих преткновений и устремлений , страны соседней , ее дешевые понты.
Панты оленя - в Крыму как в лютой и злой сказке ,
Без пренебрежений совести ,пред автоматами и без сожаления
Выставить детей ,святыми мамами прикрывшись Путин сбрендил в коматозе злой породы
Породы лютой , неинтересной , пресной , серой , рвотной - дрожи осени дитя .
Огрызок времени , окурок обслюнявленный ,
Туберкулезный харьк ,неимоверное говно без всякого сомнения.
Он воскурил греховный сонм , низменные страсти великого народа
Матушки России которой нет уже во славу , в нашем измерении .
А ведь ее любили , помнили родители , и жили ней, в стране разбитой трещинами перерождений .
И звезды былых рождений ,республик новых-старых и жизни становлений
Богами через Папу , Маму - бытие вдохнувших в нас для сохранения ,
И ангела -хранителя охраны
Европы матушки от ,,восьмидесяти трех ,, процентов поддержки рейтинга зеркального упокоения.
Гордыни , низменности , рождений колеса нацизма и тщеславия бактерий,
Того народа ,коТрый за поребериком победы -
Победы над коричневой луны фашизма исступления ,
Узнав пришельца , обесценил он дедов завоевания - их потери и мучения.
И память талием вскормил он из-за каменной могилы ,
Могилы людских чувств и общих устремлений ,
Он или оно - там поколение акул без сожаления ,
Обесценило все то , что соткано из ткани Бодхисаттв, что Мать Страна СССР
Так долго перед свадьбой своих пятнадцати отпрысков , готовила на выданье любя .
А ее ведь - страну советов так любили , помнили и жили
Жили в ней те матери из Львова и Днепра, и из Луганска ,
И мечтали сыночка вырастить, женить .., слез не хватает нам для себя ..
Тем тварям власти мало , денег и гордыни успокоения нажрать ...
Но ведь им и счастье не дано понять ,
Ведь Satisfaction им не купить грехи меняя .
И ласки женщины , и достижения мечты и музыка горька
И водка не в радость им ., им йога не дана
Они ведь бесы в теле - наказание им их мучение,
Их ознобы - награда Бога их , и нет успокоения не им ,ни детям их ....
.
Все это нам напоминание , что все не зря ведь Мама
И Матушка-Земля , ты ведь всегда прекрасна и честна ...
Мы вспомнили молитву , наконец-то можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают ,
А ты живи ведь соль земли ты ,вечно молодая
А без тебя наш мир умрет , живи , роди , пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст и денег даст , не думай все решит всевышний.
Я с ним уже там - строим небесный мавзолей , он справедливый ,
Но так надо , не печалься , я поплачу за тебя на небе
.
Чувствуешь ведь теплый дождь , здесь это мы скользим по радуге.
Мы плачем на клавиатуру провидения ,
На землю плачем мы дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя ,
Как Днепр омывает страну великую и независимости девственное ложе
Укропов очищает он ,и напоит до не хочу он горе ...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО
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