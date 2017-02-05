 На Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Санинструктор погибла в результате обстрелов боевиками: в медицинскую машину, в которой она ехала вместе с ранеными, попала противотанковая управляемая ракета.
В армию Наталья Хоружая пошла в прошлом году в августе - в звании младшего сержанта, служила санинструктором. У 44-летней погибшей остались муж и дочь. Похоронили Наталью Хоружую в селе Просяная, откуда она была родом.
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Когда сообщили, что она погибла, то ребята из бригады плакали, не сдерживая слез. Некоторые из них плакали впервые за всю войну. Плакали как здоровые, так и те, с которыми она проводила много времени, когда они были ранены.
Наталья Александровна Хоружа родилась 09.06.1972 года в городе Першотравенск Днепропетровской области. Жила в поселке Просяное Покровского района. 1990 окончила медицинское училище в Днепре, получив специальность медсестры. Работала в селе Зеленый Гай медсестрой, впоследствии вышла замуж за мужчину с Просяной и переехала туда. Эта женщина была отзывчивым человеком, неравнодушным к человеческому горю. Медиком она была от Бога. Спасать людей было ее кредо жизни, даже ценой своей.
На войну женщина пошла по зову сердца. Уже не могла смотреть на новости и видеть тех несчастных ребят в госпиталях, поэтому решила, что она надо там. Призвана по контракту Покровским РВК 30.08.2016 года. Младший сержант, санитар-инструктор 1-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.
Добровольно попросилась именно санинструктором роты, чтобы постоянно находиться там, где больше всего нужна ее помощь.
Погибла 2 февраля на Светлодарской дуге в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в медицинской машину, в которой она ехала вместе с ранеными. Водителю оторвало ногу, сейчас он в тяжелом состоянии в госпитале. Прощание с Натальей Александровной состоится 5 февраля, в Просяной. У нее остались родители, сестра, муж и дочь. По дороге ехала машина с красным крестом и увидел ее руский иван.
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Чтоб вы сдохли до седьмого колена, твари свинорылые.
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Перед Новым годом на рынок нашего города, в Свердловск (Должанск) Луганской области, на камуфлировано-защитном «Урале» привезли сосны. Торговля шла бойко. В посадки-леса сейчас мало кто сунется, чтобы порадовать семью бесплатным атрибутом праздника. Вот, покупали, да и не дорого, всего по 150 рублей сосенка. Из «Урала» начали выгружать новую партию, и народ услышал какие-то глухие удары, как будто что-то билось о борт. Оказалось, вперемешку с сосенками лежали трупы «ихтамнетов», которые весело перебрасывали по машине, выгружая новогодний товар.
далее....
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Покойся с миром,Наталья.Царствие Небесное.
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Был случай - в Польше, колонну нашего медсанбата, которая отстала от ушедших вперед войск, местный народ направил прямо к немцам - умышленно не ту дорогу указали. А, когда немцы увидели машины с красными крестами, они просто-напросто открыли по ним огонь. А в машинах были только раненые. Не известно, сколько бы они продержались, если бы не подоспела очередная наша военная колонна, которая немцев просто вдавила в землю.
Знаю об этом потому, что в медсанбате, обстрелянном немцами, была моя мать, военный медик Мария Украинченко.
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при таком раскладе Украина щас бы была в ЕС и НАТО и московская орда щас бы не убивала Украинцев на нашей земле!
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1) я тебя не оскорблял.
2) дебил - это тот который не сомневается.
3) если твоя мать была в действующей армии (моя была), то тебе должно тыть в районе 60 лет (мне -58), а реагируеш как ужаленный юнец.
4) моя тетка закончила войну лейтенантом медслужбы. вот ссылка http://podvignaroda.ru/?#id=4101216&tab=navDetailManAward на наградной лист. До конца жизни курила и умерла от алкоголизма. Родилась в селе Туровець Житомирской обл. Кода я, тогда еще школьник, спрашивал зачем она курит, говорила что раненные, которых она вытаскивала с поля боя, часто просили: "сестричка дай закурить", вспоминала и плакала и пила. Она расказывала разные, иногда невероятные и часто невеселые истории. Во время войны всякое могло быть. Но это не повод называть сомневающегося человека дебилом. Мир вашему дому.
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За грубость извини, был не прав.
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Ужасно жаль погибших молодых ребят. Война то гибридная, правда гибридная, да вот только потерянная жизнь настоящая и у каждого одна единственная.
Земля им пухом...
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Тяжела война, дьявольское племя всеми возможными пороками пытается уничтожить в людях людское, считаю, россия - моя вторая родина - уже пала , теперь это вотчина нечисти.
Украина , украинцы -не сдавайтесь , молюсь за ВАС, молю Бога дать вам силы и благословление господнее!
Вечная память павшим ангелам в борьбе в кацапскими демонами!
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Від Булата Окуджави:
"Что ты, рашка проклятая, сделала ?
К нам от путлера лезут рабы,
Наше войско, отчаянно смелое,
Запакует ту нечисть в гробы"
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Без имен и фамилий кресты.
Навсегда мы останемся вольными,
Вы - потомками дикой Орды."
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Главное не забывать о наших героях. Вечная им память!
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= ́Воспоминание молитвы =
Что есть Добро , спросил Тарас себя, в отчаянье молитву вспоминая
Что наша Дева испросила там , судьбы ребенка Властелин
Что наша жизнь предназначение , соль отклонения - Духа Господин
Что смысл смерти нашей провидение , в АТО судьбы освобождения
И фиолетовой тьмы приношения
Что жизни смысл и терпение, без радости родных людей - все страшное мгновение
Хранитель ангела , оно веков терпение .
И он , Тарас без страха и без гордого презрения-невезения
Он понял , что в смерти все одни , он `О́Дин там , на фронте избавления
.
Что слабости минута значит , там в окопе под обстрелами часы первее лет
Дитя проклятий стало ,видения себя со стороны
Что воин ВСУ - Тарас, он погибал без сожалений
На время став своей души хозяином и страха барин.
Что нам прощение в зоне этой Бога , часы уже ведь стали тут
И это Бога крови очищения
Что Мать Бойца превозносила , всю жизнь одна воспитывая сына
Она ведь знала все молитвы наизусть ,
Семьи устои и ладони согревала жизни Украины
Страны Добра - Укропов Родины кирпичики ложила по общему велению и без всякого сомнения.
Она ведь в школе Львова после института, детей учив , оберегла свои мечты
Не для того , что б сын ее погиб первее нее , безумство Кармы осветляя
Судьбы ухмылки гордо провожая ,греховный вирус награждая , чужой людской молвы.
Людской молвы чужой страны-соседа зверя
,,Восьмидесяти трех процентов,, рейтинга тупого самомнения.
Греха и злобы, гордости нарыв заклания,
А уж прощение дел отцов своих - славянам братьям не интересны.
Им интересны мести опьянение и завоевания ,
Но месть ведь знает своего обидчика лицо , и все его во времени предопределение.
А мы Укропы не враги им были и Бандера ведь любил страну свою ,
Ее астральные поля , национальные ментальные уборы.
И Маму оберегал свою он с мала , он видел , знал вовсю свою судьбу и предназначение.
Он плакал не по детски было , нет ревел навзрыв
Укрывшись от взоров чуждых он молил богов дать силы претерпеть все попустительства судьбы.
Не для себя , а для матерей сынов взрастивших , что бы эти Казаки Укропы
Люди молодые и не очень , в отчаянье перед смертью молитву вспомнили
В окопе без преткновения памяти - не для себя ...
Пока снаряды рвались , грады тихо,,подло накрывали из - под шипения надежд хандры
В последние секунды себя обозначая, из-за завесов свиста и забвения
Забвения горя, не посланного матери бойца с Луганска ,
Погибшего в котле предательства и совести пленения
И цветов из моха памяти ,греховного падения устоев наших или их ?
Забвения Европы-мамы,этой светской рыси
Обещаний данных - поколению героев, напомнивших ее молитвы за нее.
Когда весь мир забыл само понятие Добра и Чести ,
Исполнения договоров и обещаний, и снисхождения ...
Не для того она с детдома взяв Сережу к своим двоим , воспитывала сына,
Что бы сын ее погиб первее нее -судьбы шипения ,
Свои ведь сыновья за ЛНР воюют и не пишут , СУДЬБЫ шизофрения .
И нет забвения потери горя матери с Днепра , дай ей терпения
Она судья известная на всю страну и в области женщина всезнаемая ,
Богатая , и достойная на удивление,
А сын пошел без всякого волнения ,
Добровольцем на волне призыва без сожаления и страха , и без совести мучения.
И он погиб в сырой земли обьятиях , святы были его муки .
Очистив смертью грехи отца он знал себя,
Что кромь него от этой черни для избавления
Всех наших матерей не защитит ни кто по мановению
Не защитит от чужой страны и чуждой нам культуры
Последних пятнадцати лет гипноза ,,Первого канала,, навеваний
Страны-соседа и ,,восьмидесяти трех процентов,, самомнения зверя.
Их счастье - грех и низость всем без заблуждения ,
Их быль несчастья-счастье смысл ,у нас отсутствие страстей.
Отсутствие шакальих преткновений и устремлений , страны соседней , ее дешевые понты.
Панты оленя - в Крыму как в лютой и злой сказке ,
Без пренебрежений совести ,пред автоматами и без сожаления
Выставить детей ,святыми мамами прикрывшись Путин сбрендил в коматозе злой породы
Породы лютой , неинтересной , пресной , серой , рвотной - дрожи осени дитя .
Огрызок времени , окурок обслюнявленный ,
Туберкулезный харьк ,неимоверное говно без всякого сомнения.
Он воскурил греховный сонм , низменные страсти великого народа
Матушки России которой нет уже во славу , в нашем измерении .
А ведь ее любили , помнили родители , и жили ней, в стране разбитой трещинами перерождений .
И звезды былых рождений ,республик новых-старых и жизни становлений
Богами через Папу , Маму - бытие вдохнувших в нас для сохранения ,
И ангела -хранителя охраны
Европы матушки от ,,восьмидесяти трех ,, процентов поддержки рейтинга зеркального упокоения.
Гордыни , низменности , рождений колеса нацизма и тщеславия бактерий,
Того народа ,коТрый за поребериком победы -
Победы над коричневой луны фашизма исступления ,
Узнав пришельца , обесценил он дедов завоевания - их потери и мучения.
И память талием вскормил он из-за каменной могилы ,
Могилы людских чувств и общих устремлений ,
Он или оно - там поколение акул без сожаления ,
Обесценило все то , что соткано из ткани Бодхисаттв, что Мать Страна СССР
Так долго перед свадьбой своих пятнадцати отпрысков , готовила на выданье любя .
А ее ведь - страну советов так любили , помнили и жили
Жили в ней те матери из Львова и Днепра, и из Луганска ,
И мечтали сыночка вырастить, женить .., слез не хватает нам для себя ..
Тем тварям власти мало , денег и гордыни успокоения нажрать ...
Но ведь им и счастье не дано понять ,
Ведь Satisfaction им не купить грехи меняя .
И ласки женщины , и достижения мечты и музыка горька
И водка не в радость им ., им йога не дана
Они ведь бесы в теле - наказание им их мучение,
Их ознобы - награда Бога их , и нет успокоения не им ,ни детям их ....
.
Все это нам напоминание , что все не зря ведь Мама
И Матушка-Земля , ты ведь всегда прекрасна и честна ...
Мы вспомнили молитву , наконец-то можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают ,
А ты живи ведь соль земли ты ,вечно молодая
А без тебя наш мир умрет , живи , роди , пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст и денег даст , не думай все решит всевышний.
Я с ним уже там - строим небесный мавзолей , он справедливый ,
Но так надо , не печалься , я поплачу за тебя на небе
.
Чувствуешь ведь теплый дождь , здесь это мы скользим по радуге.
Мы плачем на клавиатуру провидения ,
На землю плачем мы дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя ,
Как Днепр омывает страну великую и независимости девственное ложе
Укропов очищает он ,и напоит до не хочу он горе ...
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