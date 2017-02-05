 В Запорожье задержали угонщиков, которые по ошибке похитили полицейский автомобиль. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции,, задержав похитителей служебного "ВАЗ-21099" прямо в их гараже, полицейские обнаружили следы еще десятка подобных преступлений.
Оперативникам внутренней безопасности запорожской полиции стало известно о факте незаконного завладения неизвестными лицами служебным автомобилем, который находится в пользовании областного Управления защиты экономики.
Во время проверки было установлено, что 24-летний сотрудник УЗЭ был задействован в оперативных мероприятиях, в том числе - на проведении санкционированных обысков, которые затянулись до позднего времени, что документально подтверждено. Посреди ночи оперативник на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину полицейский припарковал во дворе дома, но вернувшись через 10 минут обнаружил ее отсутствие.
О происшествии полицейский сразу сообщил в Днепровский отдел полиции Запорожской области. По факту незаконного завладения автотранспортом следственный отдел открыл уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины. Сотрудники управлений внутренней безопасности, уголовного розыска и защиты экономики начали поиск злоумышленников.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов место нахождения служебного "ВАЗа" было установлено, как и личности похитителей. Ими оказались двое местных жителей. Один из них, 24-летний молодой человек, был судим за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ.
Как впоследствии выяснилось, злоумышленники по привычной схеме похитили автомобиль и отогнали его на территорию одного из гаражных кооперативов Запорожья. В гараже воры обнаружили в багажнике похищенного авто государственные номерные знаки на синем фоне - служебные полицейские, в то время, как на самой машине были прикреплены обычные белые, так называемые - номера оперативного прикрытия. В этот момент полиция задержала злоумышленников.
Кроме целого и невредимого служебного "ВАЗа", правоохранители обнаружили в гараже злоумышленников немало деталей от ранее разобранных автомобилей различных марок: колеса, бамперы, элементы двигателей и кузова. Угонщиков доставили в Днепровский отдел запорожской полиции. Мужчины признались в похищении "Жигулей", а также еще в 10 аналогичных преступлениях.
В настоящее время оба задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается следствие в рамках начатого уголовного производства.
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1. Готель. У француза угнали тачку. Тот написал заяву, показал на смартфоне, где сейчас находится его тачка с маячком, результата - ноль. Он еще долго лазил по ментярням со своим смартфоном и ползающей по карте тачкой, но уехал таки ни с чем.
2. Тот же готель. С той же стоянки сперли тачку какого-то западного европейца. Тот в ментярню не шел, а шел к владельцу отеля, мол, порядки ваши знаю, свяжите меня с вашим главным ментом. Причем акцентировал, что его даже не столько тачка интересует, сколько то, что в ней. С ментом его свели. Через день тачка стояла на той же стоянке около того же готеля. Западный европеец остался доволен. Надо думать, его грузом менты даже не поинтересовались.
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давай еще швондеров наплодим.
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получается, что все предыдущие авто было "правильно", а востеднее "ошибка". Слов нет.
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Десятки машин...
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А в реальности все намного проще...на всех ментовских машинах стоят жпс трекеры...и диспетчер в реальном времени может видеть перемещение автомобилей. А воры похоже специализировались на дешевых марках, поэтому даже не знали что такое жпс глушилки.
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