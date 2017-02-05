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Все про:Запорожье (1439) Нацполиция (5899) угон (213)

 В Запорожье задержали угонщиков, которые по ошибке похитили полицейский автомобиль. ВИДЕО

Двое злоумышленников долгое время похищали автомобили на территории области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции,, задержав похитителей служебного "ВАЗ-21099" прямо в их гараже, полицейские обнаружили следы еще десятка подобных преступлений.
Оперативникам внутренней безопасности запорожской полиции стало известно о факте незаконного завладения неизвестными лицами служебным автомобилем, который находится в пользовании областного Управления защиты экономики.

Во время проверки было установлено, что 24-летний сотрудник УЗЭ был задействован в оперативных мероприятиях, в том числе - на проведении санкционированных обысков, которые затянулись до позднего времени, что документально подтверждено. Посреди ночи оперативник на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину полицейский припарковал во дворе дома, но вернувшись через 10 минут обнаружил ее отсутствие.



О происшествии полицейский сразу сообщил в Днепровский отдел полиции Запорожской области. По факту незаконного завладения автотранспортом следственный отдел открыл уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины. Сотрудники управлений внутренней безопасности, уголовного розыска и защиты экономики начали поиск злоумышленников.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов место нахождения служебного "ВАЗа" было установлено, как и личности похитителей. Ими оказались двое местных жителей. Один из них, 24-летний молодой человек, был судим за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ.

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Как впоследствии выяснилось, злоумышленники по привычной схеме похитили автомобиль и отогнали его на территорию одного из гаражных кооперативов Запорожья. В гараже воры обнаружили в багажнике похищенного авто государственные номерные знаки на синем фоне - служебные полицейские, в то время, как на самой машине были прикреплены обычные белые, так называемые - номера оперативного прикрытия. В этот момент полиция задержала злоумышленников.

Кроме целого и невредимого служебного "ВАЗа", правоохранители обнаружили в гараже злоумышленников немало деталей от ранее разобранных автомобилей различных марок: колеса, бамперы, элементы двигателей и кузова. Угонщиков доставили в Днепровский отдел запорожской полиции. Мужчины признались в похищении "Жигулей", а также еще в 10 аналогичных преступлениях.

В настоящее время оба задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается следствие в рамках начатого уголовного производства.
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В том то и дело.Что эта власть уже всех достала со своей прислугой.Смысл было менять тупого,на более хитрого и подлого ?
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А хто планував "міняти"? Воно ж, дурне, злякалося і втекло до пуйлостану... Цілий тиждень його шукали всією країною, допоки воно в пуйлостані не з'явилося...
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Все, как обычно. Две байки в тему.
1. Готель. У француза угнали тачку. Тот написал заяву, показал на смартфоне, где сейчас находится его тачка с маячком, результата - ноль. Он еще долго лазил по ментярням со своим смартфоном и ползающей по карте тачкой, но уехал таки ни с чем.
2. Тот же готель. С той же стоянки сперли тачку какого-то западного европейца. Тот в ментярню не шел, а шел к владельцу отеля, мол, порядки ваши знаю, свяжите меня с вашим главным ментом. Причем акцентировал, что его даже не столько тачка интересует, сколько то, что в ней. С ментом его свели. Через день тачка стояла на той же стоянке около того же готеля. Западный европеец остался доволен. Надо думать, его грузом менты даже не поинтересовались.
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только хотел это написать. Верно подмечено! Мусорьё палец о палец не ударят, чтоб найти угнанное авто у Людей, или мобилку, или еще что-то. А как только мусорную машину угнали у их подельника- эти пидарасы сразу проявляют чудеса сыщиков.
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Дык это. На мусорских тачках маячки электронные стоят. Вычислить тачку легко. Поставьте на свои, и проблем особых не будет.
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На самом деле идиот ,ты.Тебе трудно это осознать и смириться с этой мыслью.Но к сожалению это так.. Ибо по твоей логике нужно было жалеть и "беркут",которые били людей дубинками и те ломались.Дубинки тоже нужно было бы покупать за гос счет.
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друже пиши або російскою, або українською, нах ці русизми!
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можуть коли хочуть, а жертвам 10 "аналогічних" викрадень, басні розказували.
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Пора создавать народную милицию для защиты полиции от преступников. Или народные дружины.
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каких еще отморозков мы не создали?ты же понимаешт,сто некое сообщество с повышенными правами и без систематического государственного контроля рано или поздно становится бандой...
давай еще швондеров наплодим.
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Когда везуха прёт. Даже угонщики прославляют Украину. Думаю, что номинация на самое глупое ограбление года за Украиной.
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Два дебила-это сила!Видать машину взяли на арапа,даже не пробив,не родычи ли Лаврова?
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Там и пробивать не надо, на тачке синие ментовские номера. Дебилы просто.
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Если бы не украли ментовский автомобиль, то хрен бы когла этих угонщиков нашли! Потому что их другие менты крышуют. Ведь четко сказано - длительное время данная банда работала на территории и их не могли взять! На лицо несогласовочка - пацаны взяли ментовской автомобиль, крыша была не в курсе, вот исполнители и спалились! Ментовско-прокурорско-судейская банда все еще при власти! И они убивают Украину!
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И цытата "В гараже воры обнаружили в багажнике похищенного авто государственные номерные знаки на синем фоне - служебные полицейские, в то время, как на самой машине были прикреплены обычные белые, так называемые - номера оперативного прикрытия. И так выходит синие номера в багажнике для работы воров ловить , а белые для развоза начальства, за пивком мотнутся, дитятей отвезти или забрать в садик-школу, а чё бензин казённый.
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как только коснулось мусоров сразу и нашли . Как всегда связи с криминалитетом зарешали ? Созвонились с местными паханами, кто там беспределит, на святое на мусорское позарились. А обычные терпилы с угнанными машинами еще б долго ждали . PS Что за защита экономики что как шпионы ездит на левых номерах ?
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На видео вроде обычные синие номера с гербом. То угонщики совсем епнутые если решили у ментов угнать.
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эти ж голубые номера на видео с 0-49 по 0-55 просто в машине лежат. А на машине обычные белые. Что ж в Запорожье за такие экономические преступления что надо прятаться представителю левоохранительного органа ?
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Я думаю они их сами сняли и поменяли на ранее украденные когда угоняли тачку.
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"В Запорожье задержали угонщиков, которые по ошибке похитили полицейский автомобиль"
получается, что все предыдущие авто было "правильно", а востеднее "ошибка". Слов нет.
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Ограбление века в ссре дохлом было зафиксировано в Армении 8 августа 1977 года,два двоюродных брата Николай и Феликс Калачян.В потолке банка умельцы сделали дыру размером всего 34 сантиметра и похитили сумму полтора миллиона рублей сторублевыми купюрами.Братанов арестовали 7 июня 1978 года и приговорили к расстрелу.Феликса помиловал Врховный Суд Армении,но бумага о помиловании опоздала на сутки и он был расстрелян..
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ага, как у ментов что-то тырят, то они за час всех находят )
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Т.е. папередние 10 угнанных ими авто, никто не искал ?
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Ментовская машина была с маячком, вот и нашли
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"внутренняя безопасность" это отдел, который расследует преступления внутри самого МВД, т.е. выходит они выехали брать "своих" которые являются действующими сотрудниками МВД. Очень показательно.
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До этого угонщики полицаев не интересовали.
Десятки машин...
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полиция в передовых странах давно использует машины приманки-ловушки. захлопывается и сиди жди наряд внутри.
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Везде зрада)))
А в реальности все намного проще...на всех ментовских машинах стоят жпс трекеры...и диспетчер в реальном времени может видеть перемещение автомобилей. А воры похоже специализировались на дешевых марках, поэтому даже не знали что такое жпс глушилки.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Запорожье задержали угонщиков, которые по ошибке похитили полицейский автомобиль. ВИДЕО
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