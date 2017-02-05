 "Я и мои коллеги другого выхода не видим - мы будем работать, так же защищать права людей", - адвокат Курбединов. ВИДЕО

Он рассказал и о том, что намерен продолжать работу по защите мусульман в оккупированном Россией Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я и мои коллеги другого выхода не видим - мы будем работать, так же защищать права людей. Повлиять, конечно, повлияли. Дело в том, что меня выбили из нескольких процессов, за это время продлили аресты моим подзащитным по делам мусульман - Редвану Сулейманову, так называемому диверсанту. За несколько дней до моего ареста суд отказал ФСБ в продлении ему ареста, когда меня посадили - ФСБ добилось продления ареста. Как это было юридически сделано я до сих пор недоумеваю", - прокомментировал Курбединов события, произошедшие за время его ареста.
Адвокат намерен приступить к делам уже с понедельника, 6 февраля.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в "суде" интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир". 5 февраля адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского ИВС после 10 суток административного ареста.
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Из Сирии сообщают.
Около города Джаблех в провинции Латакия подорвался кацапский грузовик с боеприпасами и личным составом. Говорят о пяти зашкварившихся ихтамнетах.
Место взрыва оцеплено асадитскими полицаями. Ищут тех, кто возможно помог грузовику взорваться. )
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В Приморье кацапский военнослужащий запускал самолет "кривым стартером"? )))
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Прости , Господи.
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