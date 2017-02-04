 Сотрудник ГФС в Запорожской области попался во время получения очередной взятки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, советник 3 ранга систематически требовал с предпринимателей деньги за согласование и присвоение статуса плательщика НДС.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте при получении очередной взятки от нескольких налогоплательщиков. Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Напишите уже , как побазарили Трамп с гидрантом !
А то уже спать хочется !
Или Трамп , поговоривши с Тимохой , решил , что уже справился ?
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Тем более , никаких сенсаций и не предвидится ...
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а то я вже грішним ділом подумав що совість вилізла на поверхню та воно подало заяву на звільнення...
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А после первой ....откупился...сейчас мало дал...КЛОУНЫ!!! Это я о НЕправохранителях.
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