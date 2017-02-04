EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Общество
  3033  20
Материалы по теме:
Все про:взятка (3404) вымогательство (244) НДС (228) предприниматели (1048) прокуратура (2628) СБУ (13327) Запорожская область (495) ГФС (2371)

 Сотрудник ГФС в Запорожской области попался во время получения очередной взятки. ВИДЕО

Начальника сектора налогообложения физических лиц одного из отделений Государственной фискальной службы в Запорожской области задержала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, советник 3 ранга систематически требовал с предпринимателей деньги за согласование и присвоение статуса плательщика НДС.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте при получении очередной взятки от нескольких налогоплательщиков. Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны волынские таможенники, которые брали по 300 долларов за ввоз машин с иностранными номерами. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
TUVwTVVYUTVSMUF3V1V4UmRuUkhTREJNTTFGMVRrTTJNRXhuZGt4NU9IWXdURXhSZERsSFVEQlpURkYxZEVOM1prNURlVEJaZGxGMlRrTXJNRXhRVVhOT1IwTXdURmhSZFRsSFRUQlpTRkpuZEVONU1FdzFPREJLTTFGc1RrTm9aazVETHpCWlJGRjBaRU13TUV3dlVtZE9RelF3VEROUmRVNURPREJNUkZKbmRFTXhNRXgyVVhWSWVsRjJPVWRCTUV3M1VYVjBSMFF3V1VSUmMwNUhRekJaVUZKblRrTjNaazVEYURCS1NGRnZNM3BSYXpsRGF6QkxSamd3U21aUmMwNURMekJNTjFKblRrTXJNRXhpVW1ka1F6WXdURVJTYW5sRVVYWjBRM2d3VEhaUmMwNUhRakJaVEZKcVFUMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эй , Цензор !
Напишите уже , как побазарили Трамп с гидрантом !
А то уже спать хочется !
Или Трамп , поговоривши с Тимохой , решил , что уже справился ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ладно , тогда завтра почитаю .
Тем более , никаких сенсаций и не предвидится ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не понял, Трамп что, по расписанию ссать ходит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да а его начальник насралов сока берет и носит рошену там вагонами товар и мешками баксы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередной борец с коррупцией пал жертвой политического заговора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
насіров дай бог на місці ?
а то я вже грішним ділом подумав що совість вилізла на поверхню та воно подало заяву на звільнення...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора уже якэсь министерство прыдуматы чиновникам по приему принудительных пожервований гоев...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине взяточничество вошло в моду.Чем большие взятка-тем круче.Ведь наказания никакого не будет.Такого беспредела как при соевом уипане не бьіло никогда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я підрахував!!! якщо ми і далі будемо ловити одного хабарника-коррупціонера-крадія-бандюка що є чиновником кожного дня як зараз судячи з новин, то вже через 412-523 років ми зможемо очистити крахну від 150 000 - 200 000 цих негідників!! і через 400-500 років от і заживемо!!!) все ж такі є світло в кінці тонелю)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можна скоріше вирішити - конфіскація майна і смертна кара за корупцію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сотрудник ГФС в Запорожской области попался во время получения очередной взятке ::
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждый день ловят взяточников, а вчера словленных выпускают. Прямо как золотых рыбок- сказал желание и отпустил. Может не платить зарплату ловцам- сами себя прокормят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тошнит от БРЕХНИ, брали, берут и будут брать. И срать они на нас хотели. Слава ШАКАЛадному и спсибо ему же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С себя начни. Негативом он тут пердит. Йаду выпей, если не можешь; хоть заткнешься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, давай радоваться жизни, писать от счастья кипятком и славить КПСС... ой щас же у нас, как его ПББ или БПП. Ну мы, в общем, в ШАКАЛаде. А на счёт Йаду, так я надеюсь на ПЕДИНЫХ похоронах повеселиться. Да, а начну с тебя, утырок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Сотрудник ГФС в Запорожской области попался во время получения очередной взятки."
А после первой ....откупился...сейчас мало дал...КЛОУНЫ!!! Это я о НЕправохранителях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто на первой ловится, только какой-нибудь конченный идиот? Только за первой идет вторая, третья и даже умные люди не могут остановиться, пока не поймают. А если средств и ума достаточно, тогда и откуп начинается в случае залета.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоСотрудник ГФС в Запорожской области попался во время получения очередной взятки. ВИДЕО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым минские соглашения Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти