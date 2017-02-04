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Все про:Закарпатье (1282) наводнение (453) паводок (84) подтопление (44) ГСЧС (737)

 Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Закарпатской области остаются подтопленными 13 дворов, 385 га сельхозугодий и 4,3 га приусадебных участков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в Мукачевском районе подтоплено 13 дворов, в Виноградовском - 385 га сельхозугодий и 4,3 га приусадебных участков.

Паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе, в селе Шаланки (высотой до 0,3-0,5 м). Из-за таяния снега и ледохода на реках Иршавка, Лютянка, Латорица осталось 3 ледовых затора, которые не препятствуют течению воды в пределах русла. Для ликвидации ледовых заторов привлечено 7 пиротехнических расчетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дороги на Закарпатье сошло шесть снежных лавин, - ГСЧС

Подразделения ГСЧС и коммунальные службы откачали воду с дворов и из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском, Иршавском и Мукачевском районах.

К ликвидации последствий подтоплений привлечены 248 спасателей и 39 единиц техники.

Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 01Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 02Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 03Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 04Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 05Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 06Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 07Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 08Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 09Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 10Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 11Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой 12

(Фото Управления ГСЧС в Закарпатской области)


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суки балоги и шуфрчи леса повырубывали, вот и топит
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власть вырубывает, без неё не было бы никакой вырубки леса
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правда? т.е местное население бараны, я правильно понял? или царь нужен и каратели?
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я з Закарпаття, жодного дерева не зрубав... бо посадять як за цілий ліс
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Звичайно, що не самі... А вот продали - самі...
А якби працювали всі органи влади в тому числі правоохоронні, то одні б не вирубували, а другі поїздами "Укрзалізниці" б його не вивозили...
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Ще раз... Звичайно, що місцеві...
Вирубка була законна? Звичайно, що ні...
Хтось сів в тюрму? Звичайно, що ні...
Мало МВС з цим розібратись? Так... Розібралось? - Ні...
Мала прокуратура з цим розібратись? Так... Розібралась? - Ні...
Мали лісничі слідкувати за лісом? Так... Слідкували? - Ні...
Мали митники та погранці не випускати ліс закордон? Так... випустили? - Так...
Мала Укрзалізниця право надавати вагони та потяг для незаконно вирубленого лісу? Ні... надала? - Так...
Мало СБУ зайнятись порушенням закону: МВС, Прокуратурою, лісничими, митниками, погранцями, Укрзалізницею? Так... Хтось покараний? - Ні...
Тепер, якщо винуваті місцеві лісоруби, то нафіга той весь ланцюжок дармоїдів в погонах, та чиновників у фешенебельних кабінетах?
І так по всій Україні у всіх сферах економіки нашої держави...
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надо допилить оставшиеся деревья, тогда точно топить не будет
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будет хуже, со временем!! когда окончательно встретятся, климатические изменения и человеческий покуизм и вредительство!
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Леса вырубают вот и последствия... Такого не было даже при ....
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Толик Сосула из Тячева, ходящий в церковь АСД, занимающийся ворвоством на таможне, обманывающий людей и не платящий им деньги. Пусть тебя покарает очередной раз Бог.
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Затоплено 13 дворов, два поля и 4 огорода. И это не считая погреба с картошкой. Немедленно выделить 1 миллиард гривен на ликвидацию паводка и еще 100 лямонов на закупку картошки.
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По ходу,надо налаживать с Венецией!
-Чого це?
-Бо,сами,мы потоним!
Не гонить,куме,у нас крыша!
-А твоя крыша,стояла на Майдане,на колiнах?!
-О тож бо,и воно
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Причому тут вирубка лісу,річки засмічені всяким непотребом який разом з ледом робить загати ,які перешкоджають проходу води. Тому і топить
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Звичайно. З вирубкою лісу лавини зв'язані, але не лід на ріці. Просто різко і невчасно потепліло, от лід і рушив.
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Є стратегічна пропозиція-----вирубати ще 4 Га лісу...і зробити Луценку люльку хай покурить...
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мне интересно, там паводки каждый год уже тыщу лет. а можно дома на сваях ставить? Венеция сотни лет стоит.
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Наступний тиждень обіцяюють морози, все само за день-два закінчиться!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПаводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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