 Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в Мукачевском районе подтоплено 13 дворов, в Виноградовском - 385 га сельхозугодий и 4,3 га приусадебных участков.
Паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе, в селе Шаланки (высотой до 0,3-0,5 м). Из-за таяния снега и ледохода на реках Иршавка, Лютянка, Латорица осталось 3 ледовых затора, которые не препятствуют течению воды в пределах русла. Для ликвидации ледовых заторов привлечено 7 пиротехнических расчетов.
Подразделения ГСЧС и коммунальные службы откачали воду с дворов и из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском, Иршавском и Мукачевском районах.
К ликвидации последствий подтоплений привлечены 248 спасателей и 39 единиц техники.
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А якби працювали всі органи влади в тому числі правоохоронні, то одні б не вирубували, а другі поїздами "Укрзалізниці" б його не вивозили...
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Вирубка була законна? Звичайно, що ні...
Хтось сів в тюрму? Звичайно, що ні...
Мало МВС з цим розібратись? Так... Розібралось? - Ні...
Мала прокуратура з цим розібратись? Так... Розібралась? - Ні...
Мали лісничі слідкувати за лісом? Так... Слідкували? - Ні...
Мали митники та погранці не випускати ліс закордон? Так... випустили? - Так...
Мала Укрзалізниця право надавати вагони та потяг для незаконно вирубленого лісу? Ні... надала? - Так...
Мало СБУ зайнятись порушенням закону: МВС, Прокуратурою, лісничими, митниками, погранцями, Укрзалізницею? Так... Хтось покараний? - Ні...
Тепер, якщо винуваті місцеві лісоруби, то нафіга той весь ланцюжок дармоїдів в погонах, та чиновників у фешенебельних кабінетах?
І так по всій Україні у всіх сферах економіки нашої держави...
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-Чого це?
-Бо,сами,мы потоним!
Не гонить,куме,у нас крыша!
-А твоя крыша,стояла на Майдане,на колiнах?!
-О тож бо,и воно
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