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 Общество
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Материалы по теме:
Все про:взятка (3404) Госпогранслужба (2421) задержание (5022) Львовщина (1325) пограничники (1084) СБУ (13327) Военная прокуратура (443)

 Пограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), военной прокуратуры и Государственной пограничной службы задержали двух пограничников - руководителей среднего звена - во время получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, вымогатели требовали от предпринимателя 2 тысячи долларов за непрепятствование в перемещении товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины.

Оперативники задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в 800 долларов США. Во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 400 долларов и 350 евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попавшийся на взятке пограничник пытался смыть деньги в унитаз, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров, - СБУ 01Пограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров, - СБУ 02Пограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров, - СБУ 03Пограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров, - СБУ 04

(Фото СБУ)

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Терпение - это переписывать номера купют. Ксерить и заверять ксеры печатями (что бы каждая купюра захватывала печать). Терпение - это думать башкой, предугадывая возможное наличие ультрафиолетового фонарика у взяткополучателя ( не метить карандашем или фломиком купюры). Терпение, заинструктировать "до слез" лицо идущее на передачу взятки. Терпение -завести оперов и физиков для захвата не вызывая подозрений. А разложить это херня.!! Молодцы ребята, хорошо хлопнули.
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а с карточки на карточку какой нибудь,,Бабы Мани" уже не катит.... нал надо?
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Документирование таких схем получения взятки давно наработано и отработано. Кстати еще проще.
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Дать пеСды, и "принять" за мошенничество..
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Зараз на 112-му у у "Наташі" Влащенко - Балога. Як він каже - фінанси - це не головне. Мова - не головне. Один з тих, хто має висіти на гілляці. Вчора там сиділо таке ж бандитське чмо - Бойко. 112- й - кремлеюдський ченел.
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А перед цим Папієв розпинався про адіннарот. Пеннсіі нараховувати та переказувати в гривні(?!) і т.д....
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Наверное надо опять поднять им зарплаты. Бо ж несправедливо, когда пгокугог получаит 300 килогривень, а простой паграничник 10-12.
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За взятки уже даже от работы не отстраняют,нафиг эти имитацииУ Гонтаревой заявили,что попавшегося на взятке менеджера Нацбанка не будут отстранять от должности.http://newsgood.com.ua/?p=10181
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Пока обвинение или хотя бы подозрение не предъявят, по какому праву отстранять?
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Соевое иди куда нибудь со своим правоведениям в лес,уже есть и решения суда об аресте с возможностью внесения залога,а ты все за лизаниям и света белого не видишь
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Не знаю чье ты тут такое и кому лижешь, но пройди по ссылке и прочти источник! Задолбали тролли!
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ты проспало или шаленна бджилка прыколыхала
4.02.17 12:22
Суд арестовал директора департамента платежных систем НБУ Шацкого и назначил залог 800 тыс. гривен
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Глазёнки-то протри. Это инфа за 4 число. А ответ НБУ был ТРЕТЬЕГО!!!!
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повесить на фонарном столбе
на шею прибить табличку
"хабарник"
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Жаль никто печенек не даёт, майдана не будет.
По сравнению с ЭТИМИ у Януковича крылышки начинают пробиваться!
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пиздец!
у меня создаётся впечатление, шо это наша национальная проблема/ментальность, и пока руки рубать не начнём - не остановим эту беду ни как!

може - и не выход, зато сможем определить барыг и напугать их последователей.
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Вспомнилось....Надо таких сажать в бочку с дерьмом и возить по городу. А рядом человека с ятаганом, который время от времени будет этой саблей махать над бочкой. Ну тут или голова с плеч или с головой нырять придётся))) В Турции, если память не изменяет так воров наказывали.
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А проблема действительно уже давно национальных масштабов((((
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Так не кому порядок навести,нема полномочий
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Плач Ярославны или стоны Лукашенко

Почему мы пошли в Таможенный союз? Потому что рассчитывали, что он будет создан на условиях равноправия. Если условия не равные, то для чего туда идти?
Но мы постоянно страдаем из-за того, что условия неравны. Из-за этого мы уже потеряли $15 млрд. В России признают эти цифры. И даже дали нам сейчас кредит в $5 млрд. Изъяли у нас наши же деньги и вернули нам треть от них под сумасшедшие проценты», - сказал Лукашенко.
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По поводу пограничников и таможни могу сказать - это мафия, срощенная с властью, как и менты. Ездил челноком давно через границу, так у таможенников целые дворцы выстроены недалеко от границы и у них на все своя такса. Наглые и циничные. Не заплатишь, себе же хуже. Золотое дно, а не работа у них. Саакашвили и тот надорвался с ними бороться. Пока барыги, типа Порошенко у власти, так и будет. Мать родную продадут, не то, что страну.
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Прожектор перестройки Ценз не становись,в ряд с такими как Меченый!Бо растеряешь рэйтинг!Да поймали!А,шо ще?!Выйдет под залог!
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Видать кого то из вышестоящего звена кинули . С х ема там строго вертикальная как и у таможенников ; все погранцы отдают бабло которое наколяйдовали за день старшему смены , тот везет командиру на заставу , а тот уже раз в неделю везет во Львов в отряд который делится в свою очередь с управлением .Естессно на каждом этапе каждое звено оставляет себе свою долю.Так было всегда , так есть и так будет пока кардинально не поменяется сознание + наказание .
Знаю эту тему из первых рук* В свое время у меня было окно на таможне через которое можно было хоть черта провезти , ни таможня ни погранцы даже не заглядовали в ящики/пакеты/сумки , только плати . Так было всегда , так есть и так будет пока кардинально не поменяется сознание + наказание
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У нас пограничники границу от денег защищают, тех, которые без их ведома просочиться могут, причем в обе стороны, остальные, кто часть денег не считает своими, а считает, что эти деньги принадлежат пограничникам, могут возить, носить, перемещать через границу, всё, что им заблагорассудиться.
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"Пограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров". Отримали "беспрепятственный пропуск" до в"язниці. Як їм не соромно, зараз їх побратими кров на фронті проливають, а вони жирують. Що ви своїм дітям скажете ? - Що батько захищав свободу і незалежність України сидячі на казенних харчах в камері.
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Корупційні схеми будувались десятиріччями, починаючи з кримського мурзи Петра І .
Це як гідра де одну голову відітнеш, а на її місці виростає дві.Тут одних привентивних заходів мало, треба міняти систему влади і контроля за нею, а це дуже болісний захід.
І ні президент ні ВР це не поборить.
Треба почати з себе, тобто дотримуватись законів.
А по життю, кожен другий намагається обійти закон, заплатити за вирішення його кровного питання і т.д. і т.п.............................
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Як «учасники бойових дій» на КПВВ «Мар'їнка» несуть «гарячу» службу набиваючи свої кишені сепарським баблом

В той час коли військовослужбовці ЗСУ в гарячих боях під Авдіївкою проливають свою кров, не поступаючись ворогу і метром рідної землі, «учасники бойових дій» на КПВВ «Мар'їнка» несуть не менш «гарячу» службу набиваючи свої кишені сепарським баблом. Діють напевно по принципу - гроші не пахнуть. Так, близько 11.00 в КПВВ «Мар'їнка» слідча група прокуратури 3 чол, та співробітники СБУ 40! чоловік, провели обшук службових приміщень Державної прикордонної служби України. (звісно потім з'явились офіцери ВБ, ОРВ і керівники різних рівнів) Під час обшуку в особистих речах виявлено: старшини Шкуро В. - 8400 гр., ст. прапорщика Герасименко О. - 34100 гр., старшини Салогуб В. - 4600 гр., ст. прапорщика Борщова А. 14150 гр., ст. сержанта Луняка С. - 7000 гр., прапорщика Наумович В. 18350 гр., мол. сержанта Білеуш А. - 1000 гр., ст. прапорщик Федоряка Р. - 6800 гр.; Ось так з 07.00 до 11.00 такий собі клондайк! Потім ці «фахівці» будуть розказувати які вони учасники АТО, вибиватимуть собі землю та вимагатимуть премій на свята. Соромно за таких «колег», але маштаби і суєта «керівників» всіх рівнів однозначно свідчить про систему відкатів. Тепер зрозуміло чому премію надали аж у розмірі 200 гр., вибивати більшу суму при таких маштабах поборів, напевно стало соромно.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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