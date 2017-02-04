 Пограничники на Львовщине требовали 2 тыс. долларов за беспрепятственный пропуск товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, вымогатели требовали от предпринимателя 2 тысячи долларов за непрепятствование в перемещении товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины.
Оперативники задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в 800 долларов США. Во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 400 долларов и 350 евро.
(Фото СБУ)
4722 33
Материалы по теме: Взяточники
Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ. ФОТОрепортаж(34)
На взятке в 13 тысяч в Краматорске задержан лейтенант полиции, - СБУ. ФОТО(21)
Задержаны волынские таможенники, которые брали по 300 долларов за ввоз машин с иностранными номерами. ФОТОрепортаж(36)
Директор департамента Нацбанка задержан на взятке 25 тысяч долларов. ФОТО (обновлено)(67)
Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ. ФОТО(40)
Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. ФОТО(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
4.02.17 12:22
Суд арестовал директора департамента платежных систем НБУ Шацкого и назначил залог 800 тыс. гривен
Ответить
Ответить
на шею прибить табличку
"хабарник"
Ответить
По сравнению с ЭТИМИ у Януковича крылышки начинают пробиваться!
Ответить
у меня создаётся впечатление, шо это наша национальная проблема/ментальность, и пока руки рубать не начнём - не остановим эту беду ни как!
може - и не выход, зато сможем определить барыг и напугать их последователей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему мы пошли в Таможенный союз? Потому что рассчитывали, что он будет создан на условиях равноправия. Если условия не равные, то для чего туда идти?
Но мы постоянно страдаем из-за того, что условия неравны. Из-за этого мы уже потеряли $15 млрд. В России признают эти цифры. И даже дали нам сейчас кредит в $5 млрд. Изъяли у нас наши же деньги и вернули нам треть от них под сумасшедшие проценты», - сказал Лукашенко.
Ответить
Ответить
Ответить
Знаю эту тему из первых рук* В свое время у меня было окно на таможне через которое можно было хоть черта провезти , ни таможня ни погранцы даже не заглядовали в ящики/пакеты/сумки , только плати . Так было всегда , так есть и так будет пока кардинально не поменяется сознание + наказание
Ответить
Ответить
Ответить
Це як гідра де одну голову відітнеш, а на її місці виростає дві.Тут одних привентивних заходів мало, треба міняти систему влади і контроля за нею, а це дуже болісний захід.
І ні президент ні ВР це не поборить.
Треба почати з себе, тобто дотримуватись законів.
А по життю, кожен другий намагається обійти закон, заплатити за вирішення його кровного питання і т.д. і т.п.............................
Ответить
В той час коли військовослужбовці ЗСУ в гарячих боях під Авдіївкою проливають свою кров, не поступаючись ворогу і метром рідної землі, «учасники бойових дій» на КПВВ «Мар'їнка» несуть не менш «гарячу» службу набиваючи свої кишені сепарським баблом. Діють напевно по принципу - гроші не пахнуть. Так, близько 11.00 в КПВВ «Мар'їнка» слідча група прокуратури 3 чол, та співробітники СБУ 40! чоловік, провели обшук службових приміщень Державної прикордонної служби України. (звісно потім з'явились офіцери ВБ, ОРВ і керівники різних рівнів) Під час обшуку в особистих речах виявлено: старшини Шкуро В. - 8400 гр., ст. прапорщика Герасименко О. - 34100 гр., старшини Салогуб В. - 4600 гр., ст. прапорщика Борщова А. 14150 гр., ст. сержанта Луняка С. - 7000 гр., прапорщика Наумович В. 18350 гр., мол. сержанта Білеуш А. - 1000 гр., ст. прапорщик Федоряка Р. - 6800 гр.; Ось так з 07.00 до 11.00 такий собі клондайк! Потім ці «фахівці» будуть розказувати які вони учасники АТО, вибиватимуть собі землю та вимагатимуть премій на свята. Соромно за таких «колег», але маштаби і суєта «керівників» всіх рівнів однозначно свідчить про систему відкатів. Тепер зрозуміло чому премію надали аж у розмірі 200 гр., вибивати більшу суму при таких маштабах поборів, напевно стало соромно.
Ответить
Ответить
Ответить