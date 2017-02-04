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 Прощание с героем: у Романа Гульченко осталась 6-летняя дочь. ВИДЕО

С погибшим в АТО воином попрощались в родном городе Татарбунары.

Вчера в Одесской области попрощались с 31-летним командиром десантно-штурмового взвода, младшим сержантом Романом Гульченко, погибшим во время проведения боевых действий у Авдеевки, передает Цензор.НЕТ. Видео прощания с героем было опубликовано на канале Youtube.

Траурная церемония прошла в городе Татарбунары, откуда Роман был родом. Сержант Гульченко трагически погиб во время артобстрела, оставив сиротой свою 6-летнюю дочь. На контрактной службе он - с 2008 года, боевые задачи на Донбассе выполнял с первых дней Антитеррористической операции. В соответствии с Указом Президента Украины №22/2017 Роман Гульченко награжден орденом "За мужество" II степени посмертно.

Всего за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награждены 48 офицеров и солдат ВСУ.

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