 Киевляне массово сдают кровь для воинов АТО: "Это моя гражданская позиция - помочь ребятам, которые отстаивают нашу независимость". ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что для раненных в Авдеевке бойцов не хватает крови с отрицательным резус-фактором.
Сдать кровь можно в Центре крови Вооруженных Сил Украины, который находится в Центральном военном госпитале Киева с 9:00 до 12:00.
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Материалы по теме: Антитеррористическая операция
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Днепр. Аэропорт. Сейчас.
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http://forpost.media/novosti/zaporozhcy-sdajut-krov-dlja-postradavshih-zhitelej-avdeevki.html
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ажиотажа не было но люди шли
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2 год · Одеса, Odessa Oblast ·
В воскресенье сделаю большой отчёт, а пока всего пару слов, мне просто необходимо это сказать! В среду пришёл борт с ранеными и за два дня на карту поступило уже больше 20000 гр!!! и это только на мою карту, я уже не говорю о картах других госпитальных, и о том, что дверь в волонтёрскую практически не закрывается из-за потока людей, которые хотят помочь. Третий год, а люди продолжают помогать...Нас душат слёзы и ненависть, мы задыхаемся от боли и потерь, но они ничего не смогут с нами сделать-Украина ЖИВА!!!Вы настоящие, вы ЛЮДИ...!!!
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@Spivak1971 5 ч.5 часов назад
Днепропетровск, утро 23 января. Очередь для бесплатной сдачи крови раненым "киборгам"
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.Я внук,сын,а сейчас уже стал сам дедом, проклинаю тебя воблоглазый и твоих кремлевских формазонов в десятом колене, чтоб тебя в гробу твои кости черви поели,как шашель дерево жрет и точит.
Я киевлянин, и у меня есть еще силы, а главное ненависть, за убийство моих родных и убийство моих земляков,за мою нэньку Украину я тебе ублюдок рыбеглазый пасть порву и очко на немецкий крест выкрою...
Дорога вам, чмошники,сюда на мою Родину,на Киев -мою колыбель, закрыта на всегда!
А за моего деда ты еще, сука, при этой жизни ответишь...
Слава Героям,Слава Украине!
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