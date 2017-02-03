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 Киевляне массово сдают кровь для воинов АТО: "Это моя гражданская позиция - помочь ребятам, которые отстаивают нашу независимость". ВИДЕО

В Центр крови Вооруженных Сил Украины, который находится в Центральном военном госпитале, массово приходят люди, чтобы сдать кровь для раненых на Донбассе военнослужащих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подари каплю жизни": в Киеве стартовала регистрация в рамках акции по сбору крови для раненых воинов АТО



Напомним, ранее сообщалось, что для раненных в Авдеевке бойцов не хватает крови с отрицательным резус-фактором.

Также читайте: Доноры в Днепре сдали 250 литров крови для раненых бойцов АТО

Сдать кровь можно в Центре крови Вооруженных Сил Украины, который находится в Центральном военном госпитале Киева с 9:00 до 12:00.
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Эх, депутанам момент пиарнутся,так они голубых кровей
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ГАРСИИ: так ГОЛУБАЯ КРОВЬ - она только для ГОЛУБЫХ!
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Тада. Людям их говно переливать противопоказано.
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Днепр сделал феерично много для победы над русней
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Давай, расскажи мне как мои земляки пошли за бабло Родину защищать.
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Спамте цю "нулевку". Не годуйте кацапських тролів.
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все одно дивуюсь звідки в Дніпрі стільки вати живе. Невже не бачать, що робить Росія та Путін на Донбасі? Якісь дебіли. Я про нашу київську вату також говорю. Але Дніпро це особливе місто. Місто форпост в боротьбі проти Московії та орків.
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Не Росія, а Московщина. Росія - це басейн ріки Рось.
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Пора присвоить ДНЕПРУ звание город- герой! Заслужил!
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Не "місто-герой" (це тхне совком), а місто ГЕРОЇВ.
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Дніпропетровщина в 16-18 ст.ст. - колиска українського козацтва, а нині - серце української державності.
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Тобі мозок треба імплантувати.Але певне нема куди- в невеличкому просторі твого черепа суцільна тверда вата.
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перепрошую, пане, там не вата - там суцільна кістка
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Что же ты, Жора, себе на имплантантах сэкономил? У тебя то в черепушке хоть шаром покати...
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Ну хоть сало, а не дерьмо в перемешку с боярышником. Правда, Саньок - внук постельничьего его Величества?
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Моя сьогодні вже не знадобилася,набрали достатньо-хоча прийшов десь о 9:20.У кого перша група або позитивний резус-приходьте з неділі,так лікар казала.
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Мій чоловік сьогодні і вчора пів дня поствував, мав взавра їхати здавати. Добре що подали інформацію, а то поїхав би за зря.
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Збиралася завтра йти, перша позитивна. Дякую за інформацію коли краще йти.
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я тоже сегодня сдал . не скажу что очередь стояла но я был не один такой
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какой город и что мало кто добровольно кровь сдавал,в чем причина безразличия или ажиотажа?
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эх война,у нас в кз к сожалению есть много ваты,которая считает что Украина страдает за предательство перед рашей
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Яка зрада України перед Росією? Ми дві різні та незалежні країни. У ватніків сидром СРСР просто не вивітрюється. Все думають, що Україна частина Росії та руского міра. До речі Росія вже починає розказувати, що претендує на північ Казахстану. Як на ісконно рускіє землі. Вату вашу казахську мочіть одразу, бо буде як в Україні та Грузії.
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я это знаю и понимаю но я писал о кз вате которой хоть хрен узлом завяжи но раша всегда права,хотя кто знает узел то непредсказуем
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у вас мабуть і російське телебачення транслюють. І російські газети виходять і російська мова державна? А скільки у вас етнічних російян проживає в Казахстані? Всі проблеми в першу чергу через етнічних росіян, які кричать Путін пріді і спасі. Білорусь вже почали душити росіяни. Лукашенко вже не знає що робити і як лизати зад Путіну. Але пізно. А ваш Нурсултан що там думає?
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что в основном новости передают с прорасейской нотой то правда ,я сам этнический украинец,дед бежал от нквд,и я не сказал бы что казахи за хуйла его не очень то уважают у нас ,а президент он на то и президент что-бы "любить" всех
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как говорили древние,вы заслуживаете то что заслуживаете,вы просто обязаны сдать кровь кто здоров и может или не занят
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спасибо родные - Украинцы великий народ и никаким х..йлам и кремлядям нас не сломить!
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народ "хунте" собирает кровь,помощь ВСУ,поддержка гражданами,в последний путь героев провожаем приклоняя колени-кацапы как вам такой факт?наверное в черепушках скрепных такие факты никак не укладываются,может что то с вами кацапы не так?
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Там факты не складываются, а бесследно вытесняют друг друга.
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Oksana Gytsalenko
2 год · Одеса, Odessa Oblast ·

В воскресенье сделаю большой отчёт, а пока всего пару слов, мне просто необходимо это сказать! В среду пришёл борт с ранеными и за два дня на карту поступило уже больше 20000 гр!!! и это только на мою карту, я уже не говорю о картах других госпитальных, и о том, что дверь в волонтёрскую практически не закрывается из-за потока людей, которые хотят помочь. Третий год, а люди продолжают помогать...Нас душат слёзы и ненависть, мы задыхаемся от боли и потерь, но они ничего не смогут с нами сделать-Украина ЖИВА!!!Вы настоящие, вы ЛЮДИ...!!!
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может и в израиле кровь где нибудь можно сдать для ваших бойцов?
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вряд ли. Сложно будет транспортировать. Лучше переведите деньги проверенным волонтерам.
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Дізнайтеся - де лікуються (в IL) українці і запропонуйте кров тим клінікам.
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Владимир Спивак ‏@Spivak1971 5 ч.5 часов назад

Днепропетровск, утро 23 января. Очередь для бесплатной сдачи крови раненым "киборгам"


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В декабре 1941 в г.Саратов НКВД с револьвера в затылок в 5.00утра расстреляли моего деда, без суда и следствия.Моя бабушка Анастасия Корнеевна (девичья фаилия Кагамлык-сестра героя Советского Союза) прожила в бедности, воспитала двух сыновей- была всю жизнь женой врага народа.
.Я внук,сын,а сейчас уже стал сам дедом, проклинаю тебя воблоглазый и твоих кремлевских формазонов в десятом колене, чтоб тебя в гробу твои кости черви поели,как шашель дерево жрет и точит.
Я киевлянин, и у меня есть еще силы, а главное ненависть, за убийство моих родных и убийство моих земляков,за мою нэньку Украину я тебе ублюдок рыбеглазый пасть порву и очко на немецкий крест выкрою...
Дорога вам, чмошники,сюда на мою Родину,на Киев -мою колыбель, закрыта на всегда!
А за моего деда ты еще, сука, при этой жизни ответишь...
Слава Героям,Слава Украине!
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Як не намагаються кремлівські нелюди нас зламати, знищити--цього не виходить. Ми тільки становимся згуртованіше і міцніше. Хоча є в нас багато вати і совка, особливо в Росіян, які живуть в Україні не в першому поколінні.
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Не там врагов ищете. У кремлевских нелюдей есть проблемы поважнее, чем тебя ломать, так что ты явно себе льстишь и преувеличиваешь их внимание к тебе. А вата и совок вовсе не мешают строить европейскую жизнь, при условии, что их это не заденет. То есть, если ты хочешь "жити по-новому", то делай это так, чтобы окружающим не мешать своей новой жизнью.
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Чёй-то "истинные арийцы попрятались", "чистокровные козаки" с дохристианских времен. Агов, панове надсвідомі! Чи добре себе почуваєте? Чи не поранені, часом, "на колчаковскіх фронтах"?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКиевляне массово сдают кровь для воинов АТО: "Это моя гражданская позиция - помочь ребятам, которые отстаивают нашу независимость". ВИДЕО
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