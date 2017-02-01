 "Левой рукой открывай дверь! Осторожно и медленно! Вытаскивай его из машины! На землю!", - патрульные Ривного задержали водителя, прятавшего в авто гранату и патроны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, информацию о причастности к преступлениям патрульные получили от сотрудников СБУ. Вскоре разыскиваемый автомобиль был обнаружен на улице Князя Владимира. На требование полицейских выйти из салона авто, водитель закрылся в машине. Полицейским удалось задержать его применив физическую силу и наручники.
При осмотре автомобиля был обнаружен пакет с, вероятней всего, наркотическими средствами. При более тщательном осмотре полицейские нашли спрятанные гранату Ф-1 и 58 патронов к стрелковому оружию.
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пашиский..продолжение
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Така радісна новина і така куца? Коли продовження??
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І патрульні перш за все нас бережуть від біди!
ЧИ ти хочеш шоб такий гаврик за зауваження йому тебе підстрелив би?
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