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 Происшествия, Общество
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 "Левой рукой открывай дверь! Осторожно и медленно! Вытаскивай его из машины! На землю!", - патрульные Ривного задержали водителя, прятавшего в авто гранату и патроны. ВИДЕО

Патрульные полицейские Ривного задержали водителя автомобиля, который по оперативной информации был причастен к совершению преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, информацию о причастности к преступлениям патрульные получили от сотрудников СБУ. Вскоре разыскиваемый автомобиль был обнаружен на улице Князя Владимира. На требование полицейских выйти из салона авто, водитель закрылся в машине. Полицейским удалось задержать его применив физическую силу и наручники.

При осмотре автомобиля был обнаружен пакет с, вероятней всего, наркотическими средствами. При более тщательном осмотре полицейские нашли спрятанные гранату Ф-1 и 58 патронов к стрелковому оружию.

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Ну?
Така радісна новина і така куца? Коли продовження??
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правильно, у нас війна!
І патрульні перш за все нас бережуть від біди!
ЧИ ти хочеш шоб такий гаврик за зауваження йому тебе підстрелив би?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Левой рукой открывай дверь! Осторожно и медленно! Вытаскивай его из машины! На землю!", - патрульные Ривного задержали водителя, прятавшего в авто гранату и патроны. ВИДЕО
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