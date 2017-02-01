 На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего частного предпринимателя из оружия, предположительно, травматического действия.
С огнестрельными ранениями головы пострадавший был доставлен в больницу. На месте происшествия полицейские нашли гильзы, которые направили на экспертизу.
Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение умышленного убийства). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
(Фото полиции Николаевской области)
3699 27
Один судим трижды, второй - дважды, - Тымчук рассказал о криминальном прошлом подозреваемых в покушении на Геращенко(43)
В мечети в Канаде произошла стрельба: пять человек погибли(71)
Стрельбу в Княжичах открыла Госохрана, - Луценко(142)
После трагедии в Княжичах по результатам служебного расследования уволены 8 человек, - Аваков(55)
Розенко: "Истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть, как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире"(335)
Сказать, что покушение на Геращенко и убийство Шеремета связаны, пока не могу, - Грицак(33)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так що всі твої провокації марні.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А щодо того що коли-не коли друзі арендують мою машину- це не бізнес.
А от ти хвалився що ще під час помаранчевої революції перевів бізнес у тінь.
Ответить
Ответить
с тобой даже семеныч не станет здороваться!
Ответить
Мене ця влада і та що була при хряку-1 образила і хотіла по миру пустити.Я відповідаю тим-же.Хоча до 2004 року платити податки я рахував за обовязок і за честь.05.01.2017 20:02
Ответить
Ще питання?- І щоб ти знав, я не забанений. Просто ж твоя бригада постійно мене провокує. От і сиджу під Гугл- акаунтом.
Ответить
Ответить
Ответить
Чиє б мичало,а твоє мовчало. Все почалося після вашого бруду -
http://censor.net.ua/comments/locate/8/423328/62410831
Ответить
Ответить
Насчёт никогда с 1991-го... Так на Украину ещё никогда с 1991-го не нападала россосия. А это вещи взаимосвязанные.
Ответить
Ответить
Ответить
Якби треба було мочконути, то способи є набагато гуманніші та ефективніші.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить