EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  3699  27
Все про:Николаев (1189) покушение (638) Нацполиция (5847) предприниматели (1044) стрельба (2171)

 На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

В Николаеве, у дома №138 по ул. Потемкинской, произошла стрельба. В результате 1 человек получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего частного предпринимателя из оружия, предположительно, травматического действия.



С огнестрельными ранениями головы пострадавший был доставлен в больницу. На месте происшествия полицейские нашли гильзы, которые направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение умышленного убийства). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба на рынке в Одессе: ранена женщина

На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя 01На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя 02На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя 03На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя 04На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя 05На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя 06На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя 07

(Фото полиции Николаевской области)
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmRYUkhSREJaYWxGMFpFTTVNRXhxVVhSWWVsRjJPVWRCTUV4WVVYUk9ReTh3V1VSUmRVNURPVEJNYWxGMlRrTjNNRmxNVVhSa1F6Y3dUR2c0TUZsSVVtZDBSMEV3VEZoUmRUbEhUVEJNU0ZGelNIcFJibVJEZHpCWllsRjJPVU1yTUV4MlVYVk9SMGN3VEdwU2FqTjZVVzVrUXpRd1RISlJkblJETnpCTVJGRjBaRU41
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацахол , ти податки платиш за таксування ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То тобі від постійного вживання рошеновського шоколаду всюди провокатори мерещаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бачу поскаржився вже.І який же ти мужик після цього.Та що там казати , вашому кодлу жінку образити -це раз плюнути.Ну давай КАЦАХОЛ , жгі дальше.А я тебе тільки запитати хотів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наголошуй хоч і десять разів. Адміністрація добре знає що я зайшов через Гугл-акаунт. В правилах сайту заборони на це нема.
Так що всі твої провокації марні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все рівно ти брешеш Адмінінстрації. Всі знають , що ти КАЦАХОЛ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
І добавлю. Шановна Адміністрація сайту! Саме після таких провокацій Джамал, Помолова, счастлівий даунбасьонок та NNN пишуть скарги на СФ на мене, та інших дописувачів що не поділяють їхніх політичних поглядів.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не бреши адмінам , і досить скауліти .Я тебе не чіпаю вже.Тільки поцікавився , скільки ти, КАЦАХОЛ, податків платиш ? А ти роздув тут полєміку. І провокуєш ти постійно тут на форумі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти добре знаєш що я медик.
А щодо того що коли-не коли друзі арендують мою машину- це не бізнес.
А от ти хвалився що ще під час помаранчевої революції перевів бізнес у тінь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти дуже погана людина ,КАЦАХОЛ , і розмова закінчена.Просто не хочеться з таким розмовляти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как же игнор...?
с тобой даже семеныч не станет здороваться!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джамал

Мене ця влада і та що була при хряку-1 образила і хотіла по миру пустити.Я відповідаю тим-же.Хоча до 2004 року платити податки я рахував за обовязок і за честь.05.01.2017 20:02
Ответить


Ще питання?- І щоб ти знав, я не забанений. Просто ж твоя бригада постійно мене провокує. От і сиджу під Гугл- акаунтом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та жінка зі скріну- поліцейська із Санкт-Петербургу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вашому кодлу жінку образити -це раз плюнути

Чиє б мичало,а твоє мовчало. Все почалося після вашого бруду -

http://censor.net.ua/comments/locate/8/423328/62410831

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще одно к 100500 подобніх дел..Украина никогда такой не біла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насчёт никогда в истории я бы поспорил.
Насчёт никогда с 1991-го... Так на Украину ещё никогда с 1991-го не нападала россосия. А это вещи взаимосвязанные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жорстко пропіарили чудака. Доряду вдруге вже...
Якби треба було мочконути, то способи є набагато гуманніші та ефективніші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бизнесмен-то из похоронной конторы. А похоронный бизнес в Николаеве - самый коррумпированный. Полиция в открытую "сливает" умерших в "свою" похоронную контору - что не может не сопровождаться откатами априори. Раньше это была монополия главврача "Скорой" - который чисто случайно был владельцем самой успешной в городе похоронной конторы. Это очень неплохая кормушка. Короче говоря, стервятники делят между собой трупы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А то давненько мы про Николаев ничего не слышали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
завтрашние новости в газетах Николаева. вчера чуть не убили будущего мэра Николаева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А виноват шоколад,чёкоколад,и разная поебень!Шоколад его боялся на выборах...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа улице в Николаеве обстреляли предпринимателя. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский Киев минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел Омелян переговоры перемирие Порошенко пропаганда Россия СБУ смерть США Укрзализныця Хуг Александр эвакуация электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти