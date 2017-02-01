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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Шуфрич обвинил Украину в эскалации конфликта на Донбассе и сорвал аплодисменты в студии пропагандистов Кремля. ВИДЕО

Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич, выступая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24 ", обвинил украинскую власть в невыполнении Минских договоренностей и эскалации конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Шуфрич абсолютно ничего не сказал о том, что пророссийские террористы ведут огонь на Донбассе не только по позициям сил АТО, но и по жилым домам.

"Власть спекулирует на теме войны, не заинтересована в мирном урегулировании и будет саботировать Минские соглашения... Я сегодня внимательно изучил заявление руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который призвал обе стороны прекратить огонь. Это означает, что ОБСЕ понимает, по чьей вине произошла эта эскалация и максимально дипломатично давит на украинскую власть с требованием остановить эскалацию", - заявил Шуфрич.
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зато сбу мужика который в себя на огороде каменюки копал для отделки домов повязали, герои , ну блин работают по своему предназначению .
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Пора напомнить Нестору кутузовскому его место.Забыл, падло как его в 2014 народ чуть не разорвал. Ожил. Пора напомнить.
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А шо, этот поц уже виздоровел на глаз, который заболел в Одессе? Жаль, оно не был в нашем городе.
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а може призвати його на військову службу і на передову - вік наче б то дозволяє.. Видно давно пику не чистили... І якщо не буде реакції на таке з боку влади, СБУ - то те означатиме одне - влада сама себе нівелює і самознищується..
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Реабилитационный центр г Одесса срочно, незамедлительно, обязательно. "попустило" негодяя
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Этого не достаточно для того что бы его посаддили за предательство Украины - участие в Пропаганде врага является предательство ... Эта мразь должна жить в Аду или как минимум в Рашке парашке ...
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Наверное всё таки народ у нас простодушный,если выбрал такого преза при котором всякая промосковская тварь( проживающая и ворующая в Украине) поливает эту страну и её защитников дерьмом...В других странах,его( суку региАнальную) упекли лет так на 10 за такое "творчество"!
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Мало ебало били этой гниде!Мерзкая тварь обвиняет Украину.Да, это украина саму отжала Крым, сама вторглась на свой УКраинский Донбас и развязала сама с собой войну..А тупые рашисты любят аплодировать всякой козломотине!
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Передаем приветы этой гниде на Ют Юб !
https://youtu.be/yaWA1e9d-B8
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныШуфрич обвинил Украину в эскалации конфликта на Донбассе и сорвал аплодисменты в студии пропагандистов Кремля. ВИДЕО
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