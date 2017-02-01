 Шуфрич обвинил Украину в эскалации конфликта на Донбассе и сорвал аплодисменты в студии пропагандистов Кремля. ВИДЕО

"Власть спекулирует на теме войны, не заинтересована в мирном урегулировании и будет саботировать Минские соглашения... Я сегодня внимательно изучил заявление руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который призвал обе стороны прекратить огонь. Это означает, что ОБСЕ понимает, по чьей вине произошла эта эскалация и максимально дипломатично давит на украинскую власть с требованием остановить эскалацию", - заявил Шуфрич.
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https://youtu.be/yaWA1e9d-B8
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