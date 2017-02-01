 Захваченный в плен возле Авдеевки боевик "ДНР" дал первые показания, - СБУ. ВИДЕО

Террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другое подразделение террористов.
В спецслужбе сообщили, что во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке.
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Сколько колбасы «Московская» получилось под Авдеевкой в период с 29 по 31 января?
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Когда уже єта гнилая империя сдохнет.
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Чому орки , наших полонених , відкрито демонстрували ?
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"Голова" из ваты.
Чтоб на зоне ты издох,
...идарас горбатый.
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И совершенно была бы другая ситуация если бы это одноглазое чмо было солдатом ВС РФ или солдатом Сомали или как бы там называлось ОРДИЛО. Тогда и нормы УК другие. Но главное при действии норм военного положения и военного суда эту одноглазую тварь можно было бы совершенно законно и абсолютно гуманно приговорить к ликвидации. И никакое ООН не возразило бы. И сколько бы Россия не скулила её бы не стали слушать. Да и и не осмелилось бы ОРДИЛО даже с ружья выстрелить по территории Украины тем более если бы ОРДИЛО взял бы Путин. Крым по нашей территории не стреляет. И не выстрелит. России открытая война не нужна. Нужна только война гибридная а для этого обязательно ОРДИЛО должно быть в Украине в виде ОРДИЛО.
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здрысни нафиг...
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