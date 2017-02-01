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 Политика Украины, Общество
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 Захваченный в плен возле Авдеевки боевик "ДНР" дал первые показания, - СБУ. ВИДЕО

Боевик, захваченный украинскими бойцами в плен во время боев в авдеевской промзоне, дал первые показания в рамках следственных действий, которые проводит СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевик "ДНР", при попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января получил ранения и был покинут своими подельниками.

Террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другое подразделение террористов.

В спецслужбе сообщили, что во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке.

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Сколько колбасы «Московская» получилось под Авдеевкой в период с 29 по 31 января?

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Даже, если пока и нет, в Лукъяновском СИЗО есть бригада "глиномесов"
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Кутузов... Плохо, что обменяют его, а потом он опять стрелять по нашим будет...
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Да, читаешь єти детские письма и даже слезі подступают.

Когда уже єта гнилая империя сдохнет.
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та ні - він там всього лиш мух відганяв від кулемета... Щоб затвор не засрали...
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ну конечно. по версии соевых тамжынашилюди - онижыдети. Именно таких апалченцев и снабжает пальмовая власть всем необходимым.
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Чому морда заретушована і голос змінний ?!
Чому орки , наших полонених , відкрито демонстрували ?
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потому что они и так уже совершили военные преступления, терять нечего.
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А вдруг у него брат в ВР засидает
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потому что пойдет по программе "вернись домой"...
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Может ввести смертную казнь и просто их отстреливать? Чего эту падаль кормить за наш счет?
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А їх і відстрілюють. Точно знаю. В полон попадають тоді, коли поряд хтось з обсе, або з командування. Вважайте що цьому орку повезло. А може й ні.
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двум другим которые попали в плен не повезло, умерли в плену от полученных травм
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Возьмите его и еще с десяток российских пленных ублюдков и покажите в ООН в полной экипировке и с оружием в руках. Пусть обосрутся европейские озабоченцы от путинских обдроченцев. Может тогда розовые очки снимут.
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ну как это зачем? А вдруг это будущий депутат Верховной Зрады?
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Здравствуй штопанный ..андон,
"Голова" из ваты.
Чтоб на зоне ты издох,
...идарас горбатый.
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Какая разница - что он там подтвердил ? ООН, ОБСЕ, ЕС, ПАСЕ (кто там ещё ? туевы хучи бездельников) чётко и ясно сказали: "ихтамнет".
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бизнес ничего личного как и липцкая хвабрика...
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Если он гражданин Украины то к нему применимы нормы УК Украины. Путин и дальше будет развивать на Западе идею гражданской войны в Украине. Потому что ОРДИЛО это Украина хоть и территория не подконтрольная но это территория Украины.

И совершенно была бы другая ситуация если бы это одноглазое чмо было солдатом ВС РФ или солдатом Сомали или как бы там называлось ОРДИЛО. Тогда и нормы УК другие. Но главное при действии норм военного положения и военного суда эту одноглазую тварь можно было бы совершенно законно и абсолютно гуманно приговорить к ликвидации. И никакое ООН не возразило бы. И сколько бы Россия не скулила её бы не стали слушать. Да и и не осмелилось бы ОРДИЛО даже с ружья выстрелить по территории Украины тем более если бы ОРДИЛО взял бы Путин. Крым по нашей территории не стреляет. И не выстрелит. России открытая война не нужна. Нужна только война гибридная а для этого обязательно ОРДИЛО должно быть в Украине в виде ОРДИЛО.
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Давал показания как? В "режиме тишины" до 17.00? Шепотом?
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Не пойму почему лица их закрывают-"героев" должны знать в лицо!
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А я херею от обстановки "захваченного в плен"!Занавески,рюши,чистая постель!Там не хватает бабы,и накрытый поляны!Это при том,что все наши там сидят в сельских условиях,в подвалах,и тд!Я уже хер,чему ужевлюсь,если даже в этой херне есть установка,что бы показать,как мы о них "забатимся,и они наши граждане"!!
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пане Василю ну ви як маленький))) ну самі розумієте що для картинки для відео можна розкласти навіть і поляну.а де їх тримають то вже друга серія кіна)
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Нахуй кому нужны его показания. Вешать на лобном месте пока морозы стоят. В назидание и долгое обозрение всей той падали.
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кацапам то точно його покази не тра, а після показів, не факт, що рани не виявляться дуже тяжкими, там гагнрена почалась і не встигли
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Теперь у этого Впопучленца "погоняло" ни Голова будет а Циклоп
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......понять и простить т.к. возил хлеб на хлебовозке , а по ночам стирал носки всей роте !!!!я не пойму , когда БОЙЦЫ его брали,что рядом были ОБСЕ ???? война для УКРАИНЫ , а для них что "ЗАРНИЦА -войнушка " ???? сегодня на МАЙДАНЕ похороны только для БЛИЗКИХ этих парней ???? хватит уже СЛЫШАТЬ , ПОНИМАТЬ и ПРОЩАТЬ..... пора начать ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ВСЕМ !!!!
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Как пекутся о террах хлебальничек закрыли,голосок изменили....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗахваченный в плен возле Авдеевки боевик "ДНР" дал первые показания, - СБУ. ВИДЕО
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