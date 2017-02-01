 Омелян о подорожании билетов на поезда: "Окончательное решение не принято". ВИДЕО

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"Вопрос в данный момент рассматривается. Окончательное решение не принято. Я думаю, что окончательное решение будет принято с учетом интересов как бизнес-среды, так и общественности. Мы должны понимать, что любое повышение для населения является очень чувствительным и должно быть четкое политическое понимание экономической целесообразности", - сказал он.
При этом, по его словам, цены на билеты не поднимались уже очень давно.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины предлагает поэтапную индексацию тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").
На работу министерства инфраструктуры оказывала влияние Администрация президента и советник главы АП Бориса Ложкина, киевский ресторатор Михаил Бейлин. Об этом заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер в интервью ЛигаБизнесИнформ.
"Очень сильное влияние на работу министерства оказывала Администрация президента. МИУ курировал советник главы АП Бориса Ложкина Михаил Бейлин (владелец сети элитных киевских ресторанов. СМИ неоднократно называли Бейлина "смотрящим" от АП за Мининфраструктуры и МинАПК. В Администрации эту информацию не комментировали. - Ред.). Я с ним неоднократно встречался. Мнение об этом человеке резко отрицательное.
"На момент прихода нашей команды в министерство интересная ситуация сложилась и на железной дороге. Ее тогда возглавлял Максим Бланк, который позиционировался в УЗ как человек, близкий к бизнесмену Леониду Юрушеву. Когда его отстранили от руководства УЗ, возник конфликт с Андреем Пивоварским.
Как результат, все мы помним борды "Пиво + Бейлис, а Папа знает?", сайты типа "Очки Пивоварского" с компроматом против руководства МИУ и другие элементы информвойны. Тогда же в интернете обсуждалась рукописная бумага, где фигурировали ставки доплат топ-менеджерам УЗ и руководству МИУ со стороны Михаила Бейлина. Эта бумага - фальшивка.
Самый большой вред для государства от деятельности Бейлина - внедрение в начале 2015 года в Укрзализныцю (УЗ) команды во главе с Евгением Кравцовым (сейчас - первый замминистра инфраструктуры и глава Набсовета УЗ). Мы их называли десантом. Эти люди занимались параллельным ведением дел в компании. Когда встал вопрос о назначении Кравцова первым заместителем министра, который придет на смену Пивоварскому, Омелян выступил против этого. Но на утверждении Кравцова настоял Арсен Аваков (министр внутренних дел, один из реальных лидеров партии Народный фронт. - Ред.) Поскольку это было условием назначения самого Омеляна министром, он вынужден был его принять.
Из выявленных нами схем, организованных параллельной командой, одна из кричащих - игра с железнодорожным тарифом на грузовой транзит.
Схема была выстроена вокруг ж/д транзита российского груза, который в 2014-2015 годах очень сильно просел. Когда у наибольшего российского транзитера -холдинговой компании Металлоинвест (крупнейший производитель железной руды в РФ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат Уральская сталь. Подконтролен Алишеру Усманову. - Ред.) закончился срок действия скидки на грузоперевозки через Украину (до этого они работали в Украине с компанией Лемтранс), представители УЗ на переговорах в Москве предложили новые условия работы: "Вы работаете в Украине через новую компанию и получаете очень хорошую скидку. В противном случае не получаете ничего".
В результате эта компания-прокладка проходила комиссию в УЗ и получала скидку на объем, допустим, 40%. Металлоинвест получал 30%, а 10% оставляли себе. В 2015 году эта разница в денежном выражении равнялась $8 млн.
Фокус в том, что уставной фонд этой компании составлял 2 фунта и организована она была за месяц до переговоров в Москве".
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"Поїзд зупинився неподалiк Львова, -- розповiдає Iрина, пасажирка "Iнтерсiтi". -- Сидiли в ньому близько двох годин, без електрики та навiть опалення! Змерзли". Жiнка додає, що температура у вагонi опустилася до -10. Погрiтися не було можливостi, провiдники теж не надавали допомоги. "Ноги, руки позамерзали, -- каже вона. -- Починаєш говорити, а з рота -- пара". Оце так комфорт та швидкiсть сучасних поїздiв!
А поки поломку ремонтували, черговий кожнi пiвгодини повiдомляв змерзлим пасажирам, що поїзд от-от рушить. "Iдемо вимагати повернення коштiв! Ми замерзли, запiзнилися до готелю, де нам тепер ночувати?" -- каже чоловiк, що їхав до Львова на вiдпочинок. Однак повернути кошти не так просто. З розгнiваних пасажирiв у холi вокзалу вiдразу ж утворюється довга черга. Як правильно заповнювати бланк, працiвники "Укрзалiзницi" не пояснюють. А потiм, отримуючи листок за листом, вiдхиляють скарги у зв'язку з недотриманням норм запису.
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