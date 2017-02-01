 Омелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда". ВИДЕО

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"На данный момент готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда в постоянной готовности. Если нужно, мы передислоцируем большее количество", - сказал он.
Напомним, в целом спасатели эвакуировали 200 жителей Авдеевки в связи с обстрелами города боевиками.
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Но вчера не было поездов.....а сегодня подготовили их....значит надобность в 70 автобусах пропала....
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