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Все про:поезд (579) эвакуация (385) Донецкая область (3627) Мининфраструктуры (440) Авдеевка (873) Омелян (208)

 Омелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда". ВИДЕО

80 автобусов и 2 пассажирских поезда подготовлены для эвакуации жителей Авдеевки в случае необходимости.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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"На данный момент готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда в постоянной готовности. Если нужно, мы передислоцируем большее количество", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня из Авдеевки эвакуированы 77 человек, - Жебривский

Напомним, в целом спасатели эвакуировали 200 жителей Авдеевки в связи с обстрелами города боевиками.


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Поїзда дуже повільні, їх можуть розстріляти з Градів і дороги вже пристріляні з гармат 152мм. Мешканців Авдіївки вже треба вивозити бронемашинами.
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Волонтери повідомляють що по дорогам в Авдіївку вже прицільно лягають снаряди 152мм і їхати вже небезпечно. Влада як завжди дочекалась поки терористи пристріляють всі дороги!
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Да ты шо..??? Напиши гневное письмо к власти...с требованиями начинать рыть подземный ход.....
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Не,Ахметова машинами безопаснее,они же с рациями!
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Не час назад...а вчера об этом говорили.....
Но вчера не было поездов.....а сегодня подготовили их....значит надобность в 70 автобусах пропала....
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Донецк! Будьте предельно осторожны! Ряснявые трупоеды будут снимать и делать кровавую баню!


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судя по риторике и подачи новостей на срувясне - кацапы в афуе от своих потерь и просранных позиций...
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ТЫ ОРЕШЬ, СЫНОЧЕК, ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ БУДЕТ, А ТО ... МОЖНО МЫ ПОЖИВЕМ У ТЕБЯ, ПОКА НЕ НАЙДЕМ НОВОЕ ЖИЛЬЕ? МОЖНО МЫ ПОЖИВЕМ У ТЕБЯ
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОмелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда". ВИДЕО
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