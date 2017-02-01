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Все про:Днепр_город (2435) задержание (4999) пропаганда (1819) СБУ (13265) сепаратизм (12657)

 СБУ задержала в Днепре администратора сепаратистских групп в соцсетях. ВИДЕО+ФОТО

Жителя Днепра, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях, задержала Служба безопасности Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, в 2014 году 27-летний сотрудник филиала российской ИТ-компании через Интернет познакомился с террористами "ДНР/ЛНР", которые воюют против Украины на востоке государства.

Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетях, где распространял материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сторонница российской оккупации и пособница сепаратистов пытается устроиться при министерстве в Киеве, - журналист. ФОТОрепортаж

Также сообщник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области.



Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ задержала в Днепре администратора сепаратистских групп в соцсетях 01СБУ задержала в Днепре администратора сепаратистских групп в соцсетях 02СБУ задержала в Днепре администратора сепаратистских групп в соцсетях 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: В оккупированном Донецке растет недоверие к России, - опрос сепаратистов. ИНФОГРАФИКА

Продолжаются следственные действия.



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Так руцькие свои елки в мае с балконов кидают. А еще не май
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Ось так ми тихою сапою перетрахаємо усіх сепарів. Слава українським спецслужбам !
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феноменально - российская ИТ-компания в стране на которую напала Россия.
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та якась задрочена компанія, з огляду на його монітор, якому вже років 15
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без разницы. А половина банковского сектора под контролем рашки, это как? Сильно "задрочено". А НПЗ, а облэнерго - - стратегические объекты, а ....???
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Скорее всего, что флажок немецкий был или картинки патриотические постил, а потом помои на Украину выливал.
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А сколько их еще незадержанных, в том же Днепре? Вы вузы тряхните, там туча сепаров-преподавателей, и без соцсетей задуривают гоовы молодежи.
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Молодежи голову запудрить невозможно, их в этом возрасте такие вопросы не интересуют.
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На подвал его на пару лет, совсеми вытекающими последствиями.
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Пока мы будем с ними цацкаться будут такие идиоты.Убивать.
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ну тогда бы сразу и Любознательного взяли
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а чего фейс не показать?...был бы показательный урок, как нужно любить Рідну Неньку...и от соседей, и от знакомых, и от днепровцев..
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Никуя не пойму, почему он не "оказал сопротивление при задержании и был застрелен".
Какие-то хлипкие в Украине сепары. В Кацапнике, в ЧиЧикне и Дегустане, парни будут посмелее - все "оказывают сопротивлени" и просто геройски "гибнут при задержании".
Мадам Грицацуева, вы где яйца потеряли? На каких фронтах?
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Уютной холодильной фурой "герой" домой доставлен был минусовой температурой в пути спасали, чтоб не сгнил но выглядит он что-то грустным как будто понял, что он лох! кацап, расслабься--ты же "рузкей" за Вову Путина подох! а девке вскорости удастся тебе замену подыскать продолжит жизнью наслаждаться, а тебя черви буду жрать! такой вот парадокс недетский, как разрешить--не знаю сам: как так?! война идёт в полях донбасских, а трупы едут в Кацапстан?﻿
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Професор київського вишу і екс-депутат з Донецька агітує за «русскій мір»
http://politikan.net/?p=3723
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Надо его поместить в ту самую камеру Лукьяновского СИЗО, где днями побывал бразильский "интернационалист"
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Вот эта сука
https://www.facebook.com/svetiaci.motyl?ref=ts&fref=ts
IP-адрес: 193.34.173.10
Zakarpats'ka Oblast'
Uzhgorod
Дата в инете 01.02.2017
Время - 12-42

Эта тварь Сейчас в чат пр. эфира свобода с похорон на майдане, пишет: "хохлы, мало вам". Перед Этим Заезжала с "барыги", но Решила Поддать Жару.
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Пьяный боевик "ЛНР" взорвал магазин



В оккупированном Ирмино террорист швырнул гранату в помещение магазина "Шахтер".
Об этом сообщает источник редакции сайта Трибун.
Как выяснилось, некий Нестеренко Евгений Сергеевич 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Боевику показалось, что в магазин зашли солдаты в украинской форме, поэтому он и бросил гранату внутрь.
В результате взрыва повреждены прилавок и часть товара.
К счастью, никто не пострадал...а жаль!
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Обменять его на нашего пленного. Пускай поживет в лугандоне , ощутит весь вкус жизни в так прославляемом им русском мире. Перед отправкой паспорт Украины забрать. Назад в Украину не впускать ни при каких обстоятельствах и сроках давности. А вообще, зачем прятать хару этого ушлепка. Страна, Днепр должны знать в лицо своих "героев".
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Александр Дубинский поделился публикацией Volodymyr Boyko.
Вчера в 0:23 ·

Чем больше узнаю в последнее время новостей, тем сильнее уверенность, что у руководителей Нацбанка (да и руководителей руководителей) есть российские паспорта...
Иначе как объяснить информацию о том, что Гонтарева открыла коррсчета "Национальным банкам" ЛНР и ДНР.
Безусловно, в этой ситуации требуются официальные комментарии НБУ.
Но если сведения подтвердятся - можно будет считать, что Гонтарева первой признала официальный статус "народных республик".
Она теперь может считаться не только лучшим банкиром Восточной Европы, но и ОРДЛО.
И занять особое место в сердцах ветеранов АТО и семей погибших.


Volodymyr Boyko
30 января в 15:58 ·

Яка країна - така й АТО.
Як повідомляє керівництво Антитерористичної операції, яку вже майже три роки поспіль СБУ проводить на Сході України, «підприємцями, які зареєстровані на контрольованій території України та мають виробничі потужності в ОРДЛО, до Державного бюджету України сплачено податків за 2015 рік ‒19 млрд 570 млн 894 тис. грн, за 2016 рік ‒ 31 млрд 640 млн 781 тис. грн, (у тому числі військовий збір ‒ 777 445 908,57 грн)»
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2627…
Іншими словами, голова Служби безпеки України Василь Грицак налагодив «зовнішньоекомічні» відносини з терористами в таких масштабах, що лише з сум, які були переказані з України в ДНР і ЛНР, до державного бюджету в 2016 році у вигляді податків сплачено 31,641 млрд. грн. - понад 1 млрд. доларів США. Можна не сумніватись, що бойовикам з цих платежів перепало також не менше 1 млрд. доларів: так звані «виробничі потужності в ОРДЛО» - це підприємства, які зареєстровані «платниками податків» при терористичних організаціях.
Постає закономірне запитання: а як саме голова СБУ організував платежі з України підприємствам, що зареєстровані при терористах? Ну не золотом же ж розплачуються. І не готівковими доларами. Звісно, оплата здійснюється в гривнях у безготівковій формі, тобто у вигляді емітованих НБУ електронних грошей завдяки тому, що Національний банк України відкрив кореспондентські рахунки «центральним банкам» ДНР і ЛНР.
Наприклад, зусиллями Грицака з метою безперешкодних торговельних відносин з терористами була налаштована банківська система ДНР на чолі з «Центральним республіканським банком Донецької Народної Республіки». З тим, щоби можна було фінансувати терористів, Нацбанк України присвоїв своїм колегам з незалежної молодої республіки номер МФО - 400019, для чого був використаний номер МФО ліквідованого Укрсоцбанку Білорусі.
Фінансування терористичних анклавів за рахунок українських платників податків здійснюється відповідно до «Правил здійснення транскордонних переказів грошових коштів у Донецькій Народній Республіці», з якими можна ознайомитись на сайті Центрального республіканського банку ДНР:
https://crb-dnr.ru/…/httpscrb-dnrr…/postanovlenie.crb_55.pdf
Отримана безготівкова гривня «резидентами ДНР» у наступному конвертується в російські рублі та долари США відповідно до ось цього «Тимчасового положення про порядок та умови торгівлі безготівковою валютою в Донецькій Народній Республіці»
https://crb-dnr.ru/…/…/postanovlenie_ot_09.09.2015_no_75.pdf
Тож можна не сумніватись, що АТО вивела на нові обрії не тільки бізнес Порошенка, але й сімейний бюджет Грицака. Що не може не радувати - все ж таки українським військовим значно приємніше гинути під Авдіївкою не за цапову душу, а заради зміцнення торговельних відносин між братніми народами України та ДНР.
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Пусть благодарит СБУ за то, что закладку стволов с БК не организовали....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ задержала в Днепре администратора сепаратистских групп в соцсетях. ВИДЕО+ФОТО
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