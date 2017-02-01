 СБУ задержала в Днепре администратора сепаратистских групп в соцсетях. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, в 2014 году 27-летний сотрудник филиала российской ИТ-компании через Интернет познакомился с террористами "ДНР/ЛНР", которые воюют против Украины на востоке государства.
Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетях, где распространял материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России.
Также сообщник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области.
Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
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http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_mi-stikali-krovyu-a-predstavniki-obse-nas-perehrestili-i-poyihali-dali/605990
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Какие-то хлипкие в Украине сепары. В Кацапнике, в ЧиЧикне и Дегустане, парни будут посмелее - все "оказывают сопротивлени" и просто геройски "гибнут при задержании".
Мадам Грицацуева, вы где яйца потеряли? На каких фронтах?
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http://politikan.net/?p=3723
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https://www.facebook.com/svetiaci.motyl?ref=ts&fref=ts
IP-адрес: 193.34.173.10
Zakarpats'ka Oblast'
Uzhgorod
Дата в инете 01.02.2017
Время - 12-42
Эта тварь Сейчас в чат пр. эфира свобода с похорон на майдане, пишет: "хохлы, мало вам". Перед Этим Заезжала с "барыги", но Решила Поддать Жару.
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В оккупированном Ирмино террорист швырнул гранату в помещение магазина "Шахтер".
Об этом сообщает источник редакции сайта Трибун.
Как выяснилось, некий Нестеренко Евгений Сергеевич 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Боевику показалось, что в магазин зашли солдаты в украинской форме, поэтому он и бросил гранату внутрь.
В результате взрыва повреждены прилавок и часть товара.
К счастью, никто не пострадал...а жаль!
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Вчера в 0:23 ·
Чем больше узнаю в последнее время новостей, тем сильнее уверенность, что у руководителей Нацбанка (да и руководителей руководителей) есть российские паспорта...
Иначе как объяснить информацию о том, что Гонтарева открыла коррсчета "Национальным банкам" ЛНР и ДНР.
Безусловно, в этой ситуации требуются официальные комментарии НБУ.
Но если сведения подтвердятся - можно будет считать, что Гонтарева первой признала официальный статус "народных республик".
Она теперь может считаться не только лучшим банкиром Восточной Европы, но и ОРДЛО.
И занять особое место в сердцах ветеранов АТО и семей погибших.
Volodymyr Boyko
30 января в 15:58 ·
Яка країна - така й АТО.
Як повідомляє керівництво Антитерористичної операції, яку вже майже три роки поспіль СБУ проводить на Сході України, «підприємцями, які зареєстровані на контрольованій території України та мають виробничі потужності в ОРДЛО, до Державного бюджету України сплачено податків за 2015 рік ‒19 млрд 570 млн 894 тис. грн, за 2016 рік ‒ 31 млрд 640 млн 781 тис. грн, (у тому числі військовий збір ‒ 777 445 908,57 грн)»
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2627…
Іншими словами, голова Служби безпеки України Василь Грицак налагодив «зовнішньоекомічні» відносини з терористами в таких масштабах, що лише з сум, які були переказані з України в ДНР і ЛНР, до державного бюджету в 2016 році у вигляді податків сплачено 31,641 млрд. грн. - понад 1 млрд. доларів США. Можна не сумніватись, що бойовикам з цих платежів перепало також не менше 1 млрд. доларів: так звані «виробничі потужності в ОРДЛО» - це підприємства, які зареєстровані «платниками податків» при терористичних організаціях.
Постає закономірне запитання: а як саме голова СБУ організував платежі з України підприємствам, що зареєстровані при терористах? Ну не золотом же ж розплачуються. І не готівковими доларами. Звісно, оплата здійснюється в гривнях у безготівковій формі, тобто у вигляді емітованих НБУ електронних грошей завдяки тому, що Національний банк України відкрив кореспондентські рахунки «центральним банкам» ДНР і ЛНР.
Наприклад, зусиллями Грицака з метою безперешкодних торговельних відносин з терористами була налаштована банківська система ДНР на чолі з «Центральним республіканським банком Донецької Народної Республіки». З тим, щоби можна було фінансувати терористів, Нацбанк України присвоїв своїм колегам з незалежної молодої республіки номер МФО - 400019, для чого був використаний номер МФО ліквідованого Укрсоцбанку Білорусі.
Фінансування терористичних анклавів за рахунок українських платників податків здійснюється відповідно до «Правил здійснення транскордонних переказів грошових коштів у Донецькій Народній Республіці», з якими можна ознайомитись на сайті Центрального республіканського банку ДНР:
https://crb-dnr.ru/…/httpscrb-dnrr…/postanovlenie.crb_55.pdf
Отримана безготівкова гривня «резидентами ДНР» у наступному конвертується в російські рублі та долари США відповідно до ось цього «Тимчасового положення про порядок та умови торгівлі безготівковою валютою в Донецькій Народній Республіці»
https://crb-dnr.ru/…/…/postanovlenie_ot_09.09.2015_no_75.pdf
Тож можна не сумніватись, що АТО вивела на нові обрії не тільки бізнес Порошенка, але й сімейний бюджет Грицака. Що не може не радувати - все ж таки українським військовим значно приємніше гинути під Авдіївкою не за цапову душу, а заради зміцнення торговельних відносин між братніми народами України та ДНР.
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