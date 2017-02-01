 "До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования", - Гройсман. ВИДЕО

"Сам процесс введения е-декларации был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК не подготовилось должным образом для полного внедрения этой системы. Хочу подчеркнуть, что 1 апреля - это тот срок, когда миллионы служащих других категорий будут подавать свои декларации, и если снова мы натолкнемся на ту же проблему - а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования - мы этого не допустим. До 1 апреля около 2 млн чиновников должны подать электронные декларации. У нас осталось 2 месяца до завершения декларирования. За это время можно сделать все, чтобы система работала качественно, технические возможности были достаточными", - заявил Гройсман.
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В свою очередь глава НАПК Наталья Корчак заявила, что она и ее команда "начали работу в спешке, после тех, кто начал эту работу (по внедрению е-декларирования. - Ред.), и, возможно, ее не завершил".
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Каждый гребаный день вырванный у бизнеса на челобитную это эквивалент 5лрд гривен ВВП.
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Кому это нужно - никому не нужно.
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А дальше ЧТО?!!! Хоть одна тварь от этого пострадала. Одна имитация бурной деятельности.
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КРУТО !!! тут даже комментировать нечего....
ЛУЧШИЙ !
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