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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (2429) Корчак (68) электронное декларирование (412)

 "До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования", - Гройсман. ВИДЕО

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) не подготовилось должным образом для полного внедрения системы е-декларирования.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сам процесс введения е-декларации был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК не подготовилось должным образом для полного внедрения этой системы. Хочу подчеркнуть, что 1 апреля - это тот срок, когда миллионы служащих других категорий будут подавать свои декларации, и если снова мы натолкнемся на ту же проблему - а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования - мы этого не допустим. До 1 апреля около 2 млн чиновников должны подать электронные декларации. У нас осталось 2 месяца до завершения декларирования. За это время можно сделать все, чтобы система работала качественно, технические возможности были достаточными", - заявил Гройсман.

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В свою очередь глава НАПК Наталья Корчак заявила, что она и ее команда "начали работу в спешке, после тех, кто начал эту работу (по внедрению е-декларирования. - Ред.), и, возможно, ее не завершил".
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Это не реально - у каждого есть чартер наготове и "ручная поклажа" в виде сбережений в Панаме.
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рассматриваю картинку, кроме военнослужащего и заднеприводного ни одного украинца нет на картинке
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ну так собери,ты уже тр и года одно и тоже вещаешь-а нифига еще не сделал
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Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины.
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шо АНІ АПЯТЬ НЄ УСПЄВАЮТ ? так як ГРОСЯ НЄ МОЖЄТ НЄ ПАКУПАТЬ ДАУНЄЦКІЙ УГОЛЬ ?
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666,жа не переживай тф так...уголь будет покупаться.хотя бы потому,что на его покупку не надо валюту тратить...хоть верещи-хоть не верещи
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За его "покупку" пацаны жизни ложат! Думай, дятел, прежде чем по клаве стучать!
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пацаны,дятел кацапоидный,отдают жизни за родину.а ты унижаещь их подвиг,танцуя на костях
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ПАЦАНИ ГИНУТЬ під кулями ОПЛАЧЕНИМИ ДАУНЕЦЬКИМ ВУГІЛЯМ . Чи ДАУНИ не лише в ДАУНЄЦКУ ?
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За "родину", которая барыжЫт с теми, кто их убил? Ты совсем дЭбил и "родина" твоя дЭбильна!
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родина його ОЛЬГІНО . а ольгінці і стецьки це одне і те ж.
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как можно допустить завал того, что не функционирует? ну и про 1 апреля как бі намек.
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интересно))) сколько у чела по инфворматике))), если такая есть))), было?!
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ЕЁ уже ЗАВАЛИЛИ.клоун млять. ВСЁ сделанно для показухи.
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А гройсе не кажется ,что они шокорыговской бандой,страну завалили!!
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Сегодня еду по городу и поймал (галу) мне сигналят "раньше в окно машины кричали (мудак ) " сегодня первый раз кричат ты что (россиянин ) я аж растерялся,а потом смешно стало.
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Вам от 6 миллионов ФОП вопрос, почему себе вы, козлы, моментально создали систему декларирования, а предпринимателям нужно за любой услугой или стоять днями в очередях или стоять днями в очередях чтобы получить электронную подпись чтобы опять таки стоять в очередях? Или стоя в очередях создается ВВП?
Каждый гребаный день вырванный у бизнеса на челобитную это эквивалент 5лрд гривен ВВП.
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домохозяйки и безработные?или те кто на минималке?
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...Кто-то хочет завалить систему электронного декларирования... И ещё, этот же Кто-то (кое-кто) никак не хочет отменять депутатскую неприкосновенность. Скажите, дети, как его зовут?
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вот так они слухами и живут не ведая что за окном происходит
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Была такая песня с припевом при совке: Кому это надо - никому не надо,
Кому это нужно - никому не нужно.
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Ну и толку от тех деклараций, ну показали кое-что из неправедно нажитого?
А дальше ЧТО?!!! Хоть одна тварь от этого пострадала. Одна имитация бурной деятельности.
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Як він посмів критикувати Корчак? Вона ж самого Яценюка уму-розуму навчала!
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До него доходят слухи, что где-то там , Кто-то без него, хочет стырить трам-тара-ра-рам.
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премьер руководствуется слухами и заявляет это официально на массы?
КРУТО !!! тут даже комментировать нечего....
ЛУЧШИЙ !
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Зажрались забрехались по сами вуха....Галюни й напали...
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Михаил Волынец о смотрящих за угольной отраслью и экологической катастрофе на Донбассе с 7 мин 27 с до 10 мин. он сказал, что пока активисты блокируют в р-не Золотое Луганской обл. в Донецкой области в районах Красногоровки , Марьинки и др. десятки "караванов" везут сутками уголь и все под контролем СБУ
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да вам реально насрать и на народ,а еще больше на декларирование,все эти игры для своих типа партнеров из Европы которые деньги для воровства им подгоняют по крохе из своих закромов
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получается сейчас Ахметов реальный хозяин в Украине,Коломойского загнали.
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доходят слухи, а то что после подачи миллионных е-деклараций, никто не привлечен и не посажен это факт.
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все то так . но кто скажет что при власти не остались те же клоуны,ч что и предыдущие? и ведущие торги за сколько продать страну.вон пинчуки с ахметовыми бойками и рабиновичи свои цены на торжище уже согласовали осталось еще договориться за цену с защитниками Панамы-Мамы и все будет в ШОКОЛАДЕ.Судьба Народа населяющего Украину их не интересует. РехВОРматорам больше интересен счет в кармане и иностранном банке.
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Откуда такие слухи? Может это ему Корчак намекнула пожелания Петра Алексеевича?))))
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Доходять чутки, чи доходять накази від хазяїна?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования", - Гройсман. ВИДЕО
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