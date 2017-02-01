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"Не сдавайте Авдеевку. Только не уходите, пожалуйста", - жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от российских боевиков. ВИДЕО
Жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от агрессии российско-террористических войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что произошло это на городском стадионе, где расположен мобильный пункт обогрева ГСЧС. Бойцы попытались успокоить женщину прочитав с ней молитву и предложив помощь врача.
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На превеликий жаль таких людей на Донбасі мало.
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Тільки паспорти негромадян ,скасування основних прав та штрафи за найменшу неповагу до України(нажаль за нашим законодавством,ми певне не можемо депортувати цю місцеву ватну підарасню)-от все,що особисто я бажаю для них після "зачистки" Донбасу від "обконченцев" .
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І так-я радуюся смерті.Кожен дохлий сепар-чи цивільний,чи з автоматом,це привід для моєї радості.
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Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. Кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. Путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники Путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.
В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны. В последнее мгновение земной жизни Иса Мунаев успел спасти шестерых, когда мины начали сыпаться, по опыту своему он понял, в какую сторону это все летит, и закрыл собой группу из шести человек.
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Русские дембеля ждут комфортабельного рефрижератора на Рассию.
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