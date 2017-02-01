EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  3703  48
Материалы по теме:
Все про:война (2947) Россия (68522) Донбасс (12551) Авдеевка (854)

 "Не сдавайте Авдеевку. Только не уходите, пожалуйста", - жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от российских боевиков. ВИДЕО

Жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от агрессии российско-террористических войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что произошло это на городском стадионе, где расположен мобильный пункт обогрева ГСЧС. Бойцы попытались успокоить женщину прочитав с ней молитву и предложив помощь врача.

Загрузка видео...

Читайте также: Российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись вперед»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щоб не здати Авдіївку треба завести туди танки та війська і вивезти місцевих мешканців!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дуже жаль людей, які в душі залишились українцями і живуть серед того проросійського бидла.
На превеликий жаль таких людей на Донбасі мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В мене там жив покійний тесть і раніше я туди їздив у гості, а саме в Свердловку, тому знаю, що кажу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может их не мало, но в обсолютном меньшинстве так 100%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Відімкніть їм раша ТБ - через місяць половина з них зчинить суїцид, а інша половина почне плести мас-сітки для ВСУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я з вами не згоден, в душі вони завжди залишаться зрадниками і при будь якій можливості ткнуть вам ніж під ребра, бо це в крові кацапні, вони віками так жили і не жаліли ні себе, ні тим паче чужих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повно там нормальних людей. І в Криму. Вони змушені приховувати свою "нормальність" бо репресивна машина розігналась не на жарт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мало.
Тільки паспорти негромадян ,скасування основних прав та штрафи за найменшу неповагу до України(нажаль за нашим законодавством,ми певне не можемо депортувати цю місцеву ватну підарасню)-от все,що особисто я бажаю для них після "зачистки" Донбасу від "обконченцев" .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви впевнені? Для данецьких - хто сильніший, той і насяльник. Путін памагі. гройсман памагі - прямо віршики можна писати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
любая мразь из козлостана, которая попала в Украину без приглашения и визы должна быть уничтожена в кратчайшие сроки любым эффективным способом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо такое? Путин не помог,или недостаточно глубоко ввел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Затки свой змеиный язык, пизда им будет, если ВСУ уйдут. Сучара ты, радуешься смерти, ебаная мозахисткая сука
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попустися.Одна жіночка на всю ватну Авдіївку погоди не робить.Тепер виходить,що через ватню підарасню вона має страждати в своєму власному місті.
І так-я радуюся смерті.Кожен дохлий сепар-чи цивільний,чи з автоматом,це привід для моєї радості.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та чхати.Одна людина на всю авдіївку-не показник.Мені абсолютно не соромно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это ужасно. Что творят мрази кремлевские. Так жалко женщину. И всех там
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
.....потеряли доверие после наших поражений , вот переживают и просят (((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авдеевка отвлекающий манёвр, без опытного и песок её удержать невозможно. Скоро начнётся настоящее наступление в Крымском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо это одна из немногих, которая осталась психически здоровой женщиной. Остальные жители были инфицированы вирусом русского мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Необходимо срочно созвать Раду, объявить военное положение на востоке, закрыть границы с Парашей и вернуть тяжелое вооружение на передовую. Уверен Путлер пригрозил Пете конфискацией шоколадной империи и чаепитием с полонием, по-этому и такое поведение шоколадокомандующего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да... Таких людей думающих головой и искренне раскаявшихся очень конечно жаль... Но вату, которая с пеной на губах звала хуйла и зовет его до сих пор абсолютно не жаль. Шо просили то и получили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На самом деле путин ордло отдаст, ведь ему нечем кормить даунецкое быдло. Побегут сепары оттуда как тараканы, а вот добегут не все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уберите, пожалуйста, это видео, ведь можно вычислить координаты лагеря!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хороший такой, этот парень усатый - вызывает доверие...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Прасковья Васильевна Королюк?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иса Мунаев называл россиюнечеловеческой страной, соратников Путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине Кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. Кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. Путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники Путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.
В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны. В последнее мгновение земной жизни Иса Мунаев успел спасти шестерых, когда мины начали сыпаться, по опыту своему он понял, в какую сторону это все летит, и закрыл собой группу из шести человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВСУ дембельнуло русских военнослужащих под Авдеевкой.
Русские дембеля ждут комфортабельного рефрижератора на Рассию.

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не сдавайте Авдеевку. Только не уходите, пожалуйста", - жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от российских боевиков. ВИДЕО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия Гройсман ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский задержание Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко ранение Россия СБУ смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти